Conversion attempt: ‘गीता बुरी है, बाइबिल पढ़ो’, कहता था टीचर; धर्मांतरण के आरोप में सस्पेंड

Teaches suspended on Kanyakumari conversion attempt: तमिलनाडु (Tamil Nadu) के कन्याकुमारी (Kanayakumari) से सामूहिक धर्मांतरण (Relegious Conversion) के प्रयास का एक मामला सामने आ रहा है और राज्य में एक बड़े राजनीतिक तूफान में बदल रहा है. तमिलनाडु बीजेपी के नेता इस मामले को लेकर मुखर हैं.इस खुलासे के बाद वो राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं.

आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर छठी क्लास की एक छात्रा का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रही है कि टीचर ने उसे और बाकी छात्रों को बाइबल पढ़ने के लिए कहा था. छात्रा ने उस वीडियो में कई आरोप लगाए हैं. कन्याकुमारी के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले इस टीचर को हिंदू धर्म को नीचा दिखाने और ईसाई धर्म का प्रचार करने का आरोप लगाये जाने के बाद निलंबित कर दिया गया है.

As per the School Education Dept the teacher was suspended after parents of a class 6 student in Kanyakumari lodged a complaint against the teacher for his alleged attempts at religious conversion,making objectionable statements about Hindus to a student & glorifying Christianity

— ANI (@ANI) April 14, 2022