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Hindi Newsदेशपूरी जिंदगी पैसे और गांधी परिवार के पीछे भागते रहे... कपिल सिब्बल पर अचानक क्यों BJP हो गई हमलावर?

पूरी जिंदगी पैसे और गांधी परिवार के पीछे भागते रहे... कपिल सिब्बल पर अचानक क्यों BJP हो गई हमलावर?

देश के दिग्गज वकीलों में शुमार कपिल सिब्बल का एक बयान अब विवादों में है. टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिब्बल ने कहा कि उन्हें ऐसे देश में रहने पर शर्म आ रही है. इस पर बीजेपी हमलावर हो गई है. 

Written By  Rahul Vishwakarma|Last Updated: Jun 01, 2026, 05:56 PM IST
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kapil sibal
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देश में कुछ सेलिब्रिटीज के बाद अब देश के वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के 'भारत में रहने पर शर्म आने' वाले बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है. BJP नेता और पश्चिम बंगाल में कैबिनेट मंत्री दिलीप घोष ने सिब्बल पर करारा तंज करते हुए कहा कि उन्होंने पूरी जिंदगी गांधी परिवार के पीछे-पीछे बिता दी. खुद अपनी जिंदगी पैसे के पीछे भागने में बर्बाद कर दी. अब यहां रहने में शर्म आ रही है. उन्होंने सिब्बल को ऑफर दिया कि वे बंगाल आएं और यहां सड़क किनारे किसी दुकान में बैठक चाय पीएं. 

घोष ने कहा कि सिब्बल बंगाल आएंगे तो देखेंगे कि यहां उनका कैसे स्वागत हो रहा है. मैं भी उनका स्वागत करूंगा. वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सवाल किया कि ममता राज में जनप्रतिनिधियों की हत्या क्या सिब्बल को नहीं दिख रही थी? नेताओं की हत्या कर पेड़ से लटका दी जाती थी, तब सिब्बल कहां थे. 

 

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रविवार को पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बंगाल में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए हमले ने उन्हें हैरान कर दिया. उन्होंने कहा कि ये शर्मनाक है. मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसे देश में रह रहा हूं. सिब्बल ने आरोप लगाया कि ये हमला सोची-समझी साजिश के तहत किया गया. अभिषेक की सुरक्षा हटा ली गई. ये सब बीजेपी के राज में हो रहा है. सिब्बल ने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि ये सब 'विकसित भारत' की एक झांकी है. 

 

सिब्बल ने अभिषेक पर हुए हमले पर संसद में विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की पैरवी की. साथ ही उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वे विपक्ष को दबाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं. इससे पहले देश में कुछ सेलिब्रिटीज ने भी कुछ ऐसे ही बयान दिए थे. आमिर खान का 2015 में दिया गया ऐसा ही एक बयान बेहद सुर्खियों में था, जिसमें उन्होंने कहा था मैंने देश में बढ़ती हिंसक घटनाओं पर अपनी पत्नी किरण से एक बार पूछा था कि अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या उन्हें भारत से बाहर किसी देश में शिफ्ट हो जाना चाहिए? उनके बयान पर बहुत विवाद भी हुआ था. कुछ ऐसा ही बयान 2018 में एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने भी दिया था, जिस पर काफी बवाल हुआ था. 

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Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शह...और पढ़ें

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