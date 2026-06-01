पूरी जिंदगी पैसे और गांधी परिवार के पीछे भागते रहे... कपिल सिब्बल पर अचानक क्यों BJP हो गई हमलावर?

देश में कुछ सेलिब्रिटीज के बाद अब देश के वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के 'भारत में रहने पर शर्म आने' वाले बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है. BJP नेता और पश्चिम बंगाल में कैबिनेट मंत्री दिलीप घोष ने सिब्बल पर करारा तंज करते हुए कहा कि उन्होंने पूरी जिंदगी गांधी परिवार के पीछे-पीछे बिता दी. खुद अपनी जिंदगी पैसे के पीछे भागने में बर्बाद कर दी. अब यहां रहने में शर्म आ रही है. उन्होंने सिब्बल को ऑफर दिया कि वे बंगाल आएं और यहां सड़क किनारे किसी दुकान में बैठक चाय पीएं.

घोष ने कहा कि सिब्बल बंगाल आएंगे तो देखेंगे कि यहां उनका कैसे स्वागत हो रहा है. मैं भी उनका स्वागत करूंगा. वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सवाल किया कि ममता राज में जनप्रतिनिधियों की हत्या क्या सिब्बल को नहीं दिख रही थी? नेताओं की हत्या कर पेड़ से लटका दी जाती थी, तब सिब्बल कहां थे.

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KAPIL SIBAL : "I am ashamed to live in a country where ruling party destroys democratic foundations laid by great leaders of the nation" "This is the scene of a developed India" "Why CM Suvendu Adhikari did not visit the place where eggs were pelted at Abhishek Banerjee?… pic.twitter.com/oq0QCuspig — News Algebra (@NewsAlgebraIND) May 31, 2026

रविवार को पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बंगाल में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए हमले ने उन्हें हैरान कर दिया. उन्होंने कहा कि ये शर्मनाक है. मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसे देश में रह रहा हूं. सिब्बल ने आरोप लगाया कि ये हमला सोची-समझी साजिश के तहत किया गया. अभिषेक की सुरक्षा हटा ली गई. ये सब बीजेपी के राज में हो रहा है. सिब्बल ने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि ये सब 'विकसित भारत' की एक झांकी है.

@KapilSibal what ever you said about kapil sibal is absolutely true… jindegi bhar chor, corrupt politician Keli ye khada raha…ji an ki akhri padao mai kuch to bhala kam kiji ye pic.twitter.com/vtZbCIptkX — shubhra Das (@Shubhradas12) June 1, 2026

सिब्बल ने अभिषेक पर हुए हमले पर संसद में विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की पैरवी की. साथ ही उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वे विपक्ष को दबाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं. इससे पहले देश में कुछ सेलिब्रिटीज ने भी कुछ ऐसे ही बयान दिए थे. आमिर खान का 2015 में दिया गया ऐसा ही एक बयान बेहद सुर्खियों में था, जिसमें उन्होंने कहा था मैंने देश में बढ़ती हिंसक घटनाओं पर अपनी पत्नी किरण से एक बार पूछा था कि अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या उन्हें भारत से बाहर किसी देश में शिफ्ट हो जाना चाहिए? उनके बयान पर बहुत विवाद भी हुआ था. कुछ ऐसा ही बयान 2018 में एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने भी दिया था, जिस पर काफी बवाल हुआ था.