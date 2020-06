कपिल सिब्बल को पसंद नहीं आया चीनी ऐप्स बैन किए जाने का फैसला, दिया ये रिएक्शन

नई दिल्ली: लद्दाख में भारत-चीन सीमा (LAC) पर जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने सोमवार को ऐतिहासिक कदम उठाते हुए टिक टॉक, यूसी ब्राउजर सहित चीन के 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया. अब कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार के इस निर्णय पर सवाल उठाए हैं.

कपिल सिब्बल ने ट्वीट करके कहा कि हमारी जमीन को वापस लो जबकि आप चीन की ऐप्स बैन कर रहे हैं. सुरक्षा में जो गैप हैं उनको भरने की कोशिश करो, आप पर हमारे भरोसे को टूटने ना दो. हमारे वीर जवानों ने चीनी सेना को वापस भेजकर उन्हें फिर से नया मानचित्र बनाने के लिए मजबूर किया है.

Reclaim our territory

While you ban

those Chinese apps

try and fill our

security gaps

let not our trust

in you collapse

Our brave soldiers

will force them back

to make Chinese

redraw their maps

— Kapil Sibal (@KapilSibal) June 30, 2020