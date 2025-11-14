गुरू के धाम का दर्शन करने पाकिस्तान गईं सरबजीत आखिर हैं कहां? अबतक सुराग भी न मिला

Punjab news: कपूरथला से बड़ी खबर आ रही है कि जहां पाकिस्तान की यात्रा के दौरान सरबजीत कौर लापता हो गईं. उनकी तलाश अब देशभर की एजेंसियां कर रही हैं. पाकिस्तान में गुरु नानक देव जी के पवित्र स्थलों की यात्रा पर गए सिख श्रद्धालुओं के जत्थे में शामिल सरबजीत कौर जो कपूरथला जिले के अमानिपुर गांव की निवासी हैं वो अबतक अपने घर नहीं लौटीं है. जबकि जत्थे के 1932 श्रद्धालुओं में से 192 अब तक वापस आ चुके हैं पर सरबजीत कौर अभी भी लापता हैं.

पुलिस की जांच जारी

परिवार से मिली जानकारी के मुताबिक सरबजीत कौर का पासपोर्ट जालंधर पासपोर्ट कार्यालय से जारी हुआ था, जिसमें उनका पता अमानिपुर, कपूरथला लिखा गया है. उसके परिवार में उसके पुत्र अनुसार उनके माता‑पिता का तलाक हो चुका था, इसलिए वह लंबे समय से परिवार के साथ नहीं रह रही थीं. उनके पुत्र ने बताया कि वह अलग रह रही थीं.

कपूरथला के सिटी थाने में दो अलग‑अलग धाराओं के तहत दो मामले दर्ज हैं जिला बठिंडा पुलिस ने भी एक मामला दर्ज किया है. सूत्रों के अनुसार इन मामलों में वह अदालत से बरी हो चुकी थीं. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पासपोर्ट बनवाते समय उन्होंने कौन‑से दस्तावेज़ पेश किए, पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट कहां से मिली और क्या वह दस्तावेज़ असली थे या फर्जी. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि पाकिस्तान इमिग्रेशन फॉर्म में उन्होंने अपना नाम, राष्ट्रीयता या पासपोर्ट नंबर नहीं लिखा था, जिससे जानकारी अधूरी रह गई.

पुलिस का आश्वासन

थाना तलवंडी चौधरिया मुखी में तैनात निर्मल सिंह ने कहा है कि पूरी जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उन्हें जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा. आगे की कार्रवाई के लिए विशेष टीम गठित की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- Bihar Chunav 2025: पीके 0, ओवैसी 3... नाम बड़े और दर्शन छोटे; RJD का 10 सालों में सबसे कमजोर प्रदर्शन