कारगिल विजय दिवस: दुश्मनों की चाल पर भारत का शौर्य भारी.. CDS अनिल चौहान ने क्या संदेश दिया?

Kargil Vijay Diwas: देश आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर उन बहादुर जवानों को याद कर रहा है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी. इस अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने भारतीय सशस्त्र बलों के सभी रैंक्स.. पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दीं और वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने कहा कि इन वीरों का अदम्य साहस आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देता रहेगा.

'युद्ध सिर्फ वीरता की कहानी नहीं'

असल में सीडीएस ने कहा कि कारगिल युद्ध सिर्फ वीरता की कहानी नहीं है बल्कि पाकिस्तान की गद्दारी की भी सच्चाई है. दुश्मन सेना ने मुठ्ठीभर आतंकवादियों के भेष में अपने प्रशिक्षित सैनिकों को ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर भेजा था और पहले से कब्जा कर फायरिंग पोजिशन बना ली थी. बावजूद इसके हमारे जवानों ने लगभग सीधी खड़ी चट्टानों पर चढ़ते हुए.. बर्फीली हवाओं और दुश्मन की भारी गोलाबारी के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना विजय हासिल की. यह हमारे युवा अधिकारियों के नेतृत्व और सैनिकों की जांबाजी का प्रमाण है.

दुश्मन की साजिश और आक्रामकता को मात देंगे

जनरल चौहान ने यह भी क्लियर किया कि हमारे शत्रु भविष्य में भी हमारी क्षमता और इच्छाशक्ति को परखते रहेंगे. लेकिन कारगिल की विरासत हमें सिखाती है कि एकता..तैयारी और अटूट साहस से हम हर बार दुश्मन की साजिश और आक्रामकता को मात देंगे. हाल ही में सफल रहे 'ऑपरेशन सिंदूर' ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है.

राष्ट्र सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता

"Our adversaries will continue to test our resolve, but the legacy of Kargil reminds us that our jointness, preparedness and unwavering courage have proven once again by the success of Operation Sindoor, will always triumph over enemy's deceit and aggression," Gen Anil Chauhan,… pic.twitter.com/09VVSSL5aK

