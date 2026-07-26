/कारगिल की चोटियों पर भारतीय सेना का शक्ति प्रदर्शन, दिखाया एडवांस हथियारों और हाईटेक वाहनों का दम; अब और घातक हुई इंडियन आर्मी

Indian Army: आज भारतीय सेना ने सिंधु नदी के किनारे कारगिल की पहाड़ियों में ऊंचाई वाले इलाके में एक शानदार प्रदर्शन किया. इसमें अगली पीढ़ी की मोबिलिटी गाड़ियां, एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, कई स्तरों वाले सर्विलांस प्लेटफॉर्म, स्वदेशी ड्रोन और आधुनिक हथियार शामिल थे. इस प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया कि भारतीय सेना दुनिया के किसी भी आधुनिक देश की सेना के बराबर है.
भारतीय सेना के जवानों ने दुनिया के सबसे मुश्किल युद्धक्षेत्रों में अपनी बेमिसाल हिम्मत, जज्बे और लड़ने की ताकत को साबित किया है. 1999 में कारगिल की बर्फीली ऊंचाइयों से लेकर गलवान की जमा देने वाली ऊंचाइयों और उसके आगे भी. अब, इन उपकरणों से लैस होकर, वे किसी भी दुश्मन के लिए और भी खतरनाक हो गए हैं.
प्रदर्शन में शामिल प्लेटफॉर्म्स में स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल्स (SMV) भी थे, जिन्हें बहुत ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों और सामान को तेजी से लाने-ले जाने के लिए बनाया गया है. ये गाड़ियां मुश्किल रास्तों पर बेहतर परफॉर्मेंस, ज्यादा वजन उठाने की क्षमता और भरोसा देती हैं, जबकि आम ट्रक वहां संघर्ष करते हैं. कॉम्पैक्ट ऑल-टेरेन व्हीकल्स (ATV) जो बर्फ से ढके और पथरीले या खड़ी ढलान वाले इलाकों में आखिरी छोर तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं, जिससे पेट्रोलिंग और क्विक रिएक्शन टीमें उन जगहों तक पहुंच पाती हैं जहां पहुंचना मुश्किल होता है.
रफ-टेरेन व्हीकल्स (RTV) ऊबड़-खाबड़ जमीन और ढलान वाले इलाकों में आवाजाही के और विकल्प देते हैं, जैसे कि कारगिल सेक्टर में होते हैं. साथ ही, गाड़ी पर लगे मोर्टार सिस्टम तेजी से 'शूट-एंड-स्कूट' (गोला दागकर तुरंत जगह बदलने) की सुविधा देते हैं. VMMS मीडियम या भारी मोर्टार को मोबाइल चेसिस पर लगाते हैं, जिससे उन्हें तेजी से तैनात किया जा सकता है और बिना ज्यादा समय लिए लगातार इनडायरेक्ट फायर सपोर्ट मिल सकता है. ये सभी प्लेटफॉर्म मिलकर सेना की चाल चलने, सेना को बनाए रखने और ऊंचाई वाले इलाकों में तेजी से प्रतिक्रिया करने की क्षमता को बेहतर बनाते हैं. कम्युनिकेशन और सर्विलांस के क्षेत्र में, सेना ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन वैन और 30 मीटर ऊंचे मास्ट पर लगे सर्विलांस व्हीकल्स का प्रदर्शन किया.
सैटेलाइट कम्युनिकेशन वैन (VSAT से लैस) बिना किसी जमीनी इंफ्रास्ट्रक्चर के भी लाइन-ऑफ-साइट से दूर वॉयस, डेटा और वीडियो लिंक की सुविधा देती हैं, जो दूर-दराज की पहाड़ी घाटियों में बहुत जरूरी है. 30-मीटर ऊंचे मास्ट (खंभे) पर लगे सर्विलांस वाहन, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल या रडार सेंसर को ऊपर उठाते हैं ताकि पहाड़ियों और घाटियों के पार दूर तक नजर रखी जा सके. इसके अलावा, सेना के कंबाइंड मल्टी-सेंसर सर्विलांस प्लेटफॉर्म और स्वदेशी 'आकाशतीर' एयर-डिफेंस कंट्रोल सिस्टम भी हैं , यह एक मोबाइल, ऑटोमेटेड नेटवर्क है जो कम ऊंचाई वाले एयरस्पेस पर नजर रखता है और जमीन से ऑपरेट होने वाले एयर-डिफेंस हथियारों के बीच रियल-टाइम में तालमेल बिठाता है. निगरानी, लॉजिस्टिक्स और सटीक हमले (precision attack) के लिए बिना पायलट वाले सिस्टम (unmanned systems) पर खास ध्यान दिया गया. इनमें से कई अब भारतीय सेना के लिए या सेना द्वारा ही बनाए या असेंबल किए जा रहे हैं. 15-किमी रेंज वाले सर्विलांस ड्रोन पहाड़ी इलाकों में लंबी दूरी तक लगातार नजर रखने, टारगेट का पता लगाने और रियल-टाइम वीडियो फीड देने का काम करते हैं.
गोला-बारूद और लॉजिस्टिक्स ले जाने वाले ड्रोन, गोला-बारूद, मेडिकल सप्लाई या अन्य सामान को आगे के ठिकानों तक पहुंचाते हैं. इससे ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में जमीनी काफिलों की जरूरत कम हो जाती है. 2 किमी रेंज वाले 'ऑल-डायरेक्शन' ड्रोन स्थानीय इलाके की निगरानी और तेज़ी से कार्रवाई के लिए कम दूरी और कई दिशाओं कवरेज देते हैं. भारत में बने FPV ड्रोन ऑपरेटरों को पायलट की तरह नजारा दिखाते हैं, जिससे मुश्किल इलाकों और तंग जगहों में सटीक टोह लेने या हमला करने में मदद मिलती है। इनका उत्पादन अब देश में तेजी से बढ़ रहा है. कामिकेज (लोइटरिंग/सुसाइड) अटैक ड्रोन को भी स्वदेशी रूप से डिजाइन और बनाया गया है (जैसे इमरजेंसी खरीद और स्टार्टअप्स द्वारा दिए गए सिस्टम) एकतरफा सटीक हमले वाले हथियार हैं. ये तेज रफ्तार से हमला करने, दिन-रात काम करने और GPS रहित या इलेक्ट्रॉनिक-युद्ध वाले माहौल में भी असरदार ढंग से काम करने में सक्षम हैं. हाल ही में मिले ड्रोन में FPV कामिकेज वैरिएंट भी शामिल हैं, जिन्हें एंटी-पर्सनल (दुश्मन के सैनिकों के खिलाफ) और एंटी-मटेरियल (दुश्मन के साजो-सामान के खिलाफ) भूमिकाओं के लिए बेहतर बनाया गया है.
हथियारों के मामले में, सेना ने मोबाइल रॉकेट लॉन्चर के साथ-साथ कई आधुनिक छोटे हथियार भी दिखाए. फिनलैंड की साको TRG-42 प्रिसिजन स्नाइपर राइफल, जिसकी असरदार रेंज लगभग 1,500 मीटर है, अमेरिकी SIG सॉयर SIG716 7.62 mm बैटल राइफल, भारत में बनी AK-203 असॉल्ट राइफल और इजरायली नेगेव NG7 लाइट मशीन गन. प्रदर्शन में आधुनिक एंटी-पर्सनेल और एंटी-टैंक माइन, डीप-सर्च मेटल डिटेक्टर और सुरक्षात्मक माइन शूज भी शामिल थे, जो माइन हटाने के ऑपरेशन के दौरान नुकसान को कम करते हैं. युद्ध में खुद को साबित कर चुके सैनिक, जिन्होंने बार-बार असाधारण बहादुरी और त्याग का परिचय दिया है, उन्हें अब मोबिलिटी, सेंसर, ड्रोन और फायरपावर की अत्याधुनिक क्षमताओं का साथ मिला है. इस तरह भारतीय सेना एक ऐसी ताकत बनकर उभरी है जो न केवल तकनीकी रूप से दुनिया की बेहतरीन सेनाओं के बराबर है, बल्कि अपने दुश्मनों के लिए कहीं अधिक घातक भी है. कारगिल की ऊंचाइयों से संदेश साफ है कि भारतीय सैनिक देश की सबसे मजबूत ढाल बना हुआ है और आज, वह ढाल पहले से कहीं ज्यादा घातक है.