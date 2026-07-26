कारगिल युद्ध से मिले थे वो सबक, जिनसे 'ऑपरेशन सिंदूर' में पाई बड़ी कामयाबी; पूर्व आर्मी चीफ का दावा

Kargil Vijay Diwas 2026: 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व करने वाले पूर्व थल सेना चीफ जनरल वी.पी. मलिक (रिटायर्ड) ने कारगिल विजय दिवस की 27वीं सालगिरह के अवसर पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान मिली चुनौतियों, हथियारों की कमी और इंटेलिजेंस की सीमाओं से भारत ने जो सबक सीखे, उसी का नतीजा था कि पिछले साल 'ऑपरेशन सिंदूर' में भारतीय सेना बिना सीमा पार किए ही पाकिस्तानी एयरफील्ड्स और रडार स्टेशनों को तबाह करने में कामयाब रही.
TOI को दिए एक इंटरव्यू में जनरल मलिक ने बताया कि 1999 की जंग ने भारत की रक्षा तैयारियों को आत्मनिर्भरता और आधुनिक तकनीक की ओर मोड़ने का काम किया. जनरल वीपी मलिक ने बताया कि कारगिल के बाद सबसे बड़ा फोकस सर्विलांस, आधुनिक रॉकेट-मिसाइल सिस्टम और ड्रोन तकनीक पर रहा. कारगिल में हमें दुर्गम पहाड़ियों पर सीधा हमला करना पड़ा था, लेकिन 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान हमने उन्नत मिसाइल प्रणालियों और लंबी दूरी के सशस्त्र ड्रोन्स के दम पर सीमा पार किए बिना ही पाकिस्तान के एयरबेस और रडार स्टेशनों पर सटीक प्रहार किया और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया.
जनरल वीपी मलिक ने कहा कि आज ब्रह्मोस, आकाश मिसाइल और S-400 जैसे स्वदेशी व अत्याधुनिक रक्षा तंत्र वास्तविक परिस्थितियों में खुद को साबित कर चुके हैं. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के तहत तीनों सेनाओं के एकीकरण ने भारत की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है.
तकनीकी प्रगति की सराहना करते हुए पूर्व आर्मी चीफ ने स्पष्ट किया कि केवल तकनीक से युद्ध नहीं जीते जाते. बंदूक के पीछे खड़ा जवान हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होता है. कारगिल युद्ध के दौरान जब दिल्ली में मनोबल कभी-कभी चिंताजनक या अनिश्चित नजर आता था, तब मैं हर 6 दिन में जम्मू-कश्मीर के फ्रंटलाइन पर जाता था. वहां किसी एक भी सैनिक ने मुझसे यह नहीं कहा कि काम मुश्किल है. जवानों का वह जज्बा मेरा मनोबल बढ़ा देता था. उन्होंने जोर देकर कहा कि जीत का असली श्रेय उन युवा अधिकारियों और सैनिकों को जाता है जिन्होंने कठिन ऊंचाइयों पर अपनी शहादत देकर तिरंगा फहराया. साथ ही, उन्होंने सपोर्टिंग आर्म्स और सप्लाई टीमों के योगदान की भी सराहना की.
कारगिल युद्ध के बाद बनी रिव्यू कमेटी की सिफारिशों पर प्रकाश डालते हुए जनरल मलिक ने कहा कि सीडीएस पद का गठन और सिविल-मिलिट्री कोऑर्डिनेशन उसी का परिणाम हैं. श्रीमद्भगवद्गीता का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी सैन्य रणनीति की असली परीक्षा उसके जमीनी क्रियान्वयन में होती है. गीता में भी कहा गया है कि 'ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म है'. विजय दिवस सिर्फ शहीदों को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने का संकल्प है कि युद्ध के सबक हमारी सेना का मार्गदर्शन करते रहें.