/‘दिल मांगे मोर’ से लेकर तोलोलिंग की फतह तक ... कारगिल युद्ध के वो रियल हीरो, जिन्होंने तिरंगा फहराकर पाकिस्तान को चटाई थी धूल

Kargil Vijay Diwas 2026: 1999 में जब पाकिस्तान ने छल से कारगिल की बर्फ से ढकी चोटियों पर कब्जा कर लिया था, तब भारत के जांबाज सपूतों ने अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन को खदेड़ बाहर किया था. माइनस डिग्री तापमान और दुर्गम पहाड़ियों के बीच लड़ी गई इस जंग में भारतीय वीरों के अदम्य साहस और बलिदान की ऐसी गाथाएं लिखी गईं, जो आज भी हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देती हैं. आइए जानते हैं कारगिल युद्ध के उन अमर नायकों के किस्से, जिनकी बदौलत भारत ने तोलोलिंग से लेकर टाइगर हिल तक पर विजय का परचम फहराया था...
कारगिल युद्ध के सबसे लोकप्रिय नायकों में से एक, कैप्टन विक्रम बत्रा को 'शेरशाह' के नाम से जाना जाता था. प्वाइंट 5140 पर कब्जा जमाने के बाद जब उन्होंने कोडवर्ड में कहा कि ये दिल मांगे मोर, तो पूरा देश उनका मुरीद हो गया. इसके बाद प्वाइंट 4875 की विकट चढ़ाई के दौरान अपने एक घायल साथी अधिकारी को बचाते हुए कैप्टन बत्रा शहीद हो गए. मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित बत्रा की शहादत आज भी युवाओं के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है.
22 वर्षीय कैप्टन सौरभ कालिया कारगिल की घुसपैठ की सबसे पहली खबर देने वाले अधिकारी थे. ककरसार इलाके में गश्त के दौरान अपने 5 साथियों के साथ पाकिस्तानी सेना द्वारा बंदी बना लिए गए कैप्टन कालिया को हफ्तों तक अमानवीय यातनाएं दी गईं. हालांकि, उन्होंने देश की सुरक्षा से जुड़ा एक भी राज दुश्मन को नहीं बताया. उनके सर्वोच्च बलिदान ने पूरे देश में आक्रोश और देशभक्ति की लहर पैदा कर दी थी.
बटालिक सेक्टर में खलूबार की पहाड़ियों पर दुश्मन के बंकरों को नेस्तनाबूत करने वाले कैप्टन मनोज कुमार पांडेय की वीरता इतिहास के पन्नों में दर्ज है. गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अकेले ही दुश्मन के कई बंकरों को ध्वस्त कर दिया था. मरणोपरांत परमवीर चक्र पाने वाले कैप्टन मनोज ने अपनी डायरी में लिखा था कि अगर मेरी मातृभूमि की रक्षा करने से पहले मौत भी आड़े आई, तो मैं कसम खाता हूं कि मैं मौत को भी मार डालूंगा.
मात्र 19 साल की उम्र में टाइगर हिल की 16500 फीट ऊंची खड़ी चट्टान पर चढ़कर दुश्मन के ठिकानों पर हमला बोलने वाले योगेंद्र सिंह यादव की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है.
शरीर में 15 से ज्यादा गोलियां लगने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अकेले ही कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया. उन्हें जीवित रहते हुए भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान 'परमवीर चक्र' से नवाजा गया.