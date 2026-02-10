Advertisement
trendingNow13104738
Hindi NewsदेशTelangana: ओवैसी के गढ़ में BJP का बड़ा दांव, पहली बार उतार दिया ऐसा कैंडिडेट; बढ़ गई AIMIM की टेंशन

Telangana: ओवैसी के गढ़ में BJP का बड़ा दांव, पहली बार उतार दिया ऐसा कैंडिडेट; बढ़ गई AIMIM की टेंशन

तेलंगाना के करीमनगर कल होने वाले नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने पहली बार एक मुस्लिम कैंडिडेट पर भरोसा जताया है. एआईएमआईएम के गढ़ में मुस्लिम वोटरों को अपनी ओर खींचने के लिए बीजेपी ने ये फैसला लिया है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 10, 2026, 04:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Telangana: ओवैसी के गढ़ में BJP का बड़ा दांव, पहली बार उतार दिया ऐसा कैंडिडेट; बढ़ गई AIMIM की टेंशन

Karimnagar Municipal Corporation elections: तेलंगाना के करीमनगर में कल यानी 11 फरवरी को को नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग होनी है. वैसे तो यह हर बार के जैसे ही आम चुनाव हो सकता था, लेकिन बीजेपी ने एक ऐसी चाल चली है, जिसने सभी को चौंका दिया है. बीजेपी ने इस चुनाव में पहली बार यहां से किसी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा है. इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि करीमनगर शुरू से एआईएमआईएम का गढ़ माना जाता है. इस बीच बीजेपी ने ओवैसी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. 

बीजेपी ने वार्ड नंबर 32 से मोहम्मद इनायत अली को टिकट दिया है. बताया जाता है यह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र 50 साल से अधिक समय में एआईएमआईएम का गढ़ रहा है. आज तक बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार यहां से नहीं लड़ा है, लेकिन इस बार बीजेपी ने नया प्रयोग कर के सभी को चौंका दिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, करीमनगर के सांसद और केंद्रीय गृहराज्य मंत्री बंदी संजय कुमार के नेतृत्व में यह फैसला लिया गया है और मोहम्मद इनायत अली को टिकट दिया गया है. क्या बीजेपी ओवैसी के इस गढ़ को ढाहने में सफल हो पाएगी या नहीं, यह तो चुनावी परिणाम में पता चलेगा. 

कौन हैं मोहम्मद इनायत अली? 

Add Zee News as a Preferred Source

उल्लखनीय है कि मोहम्मद इनायत अली (50) पेशे से फूलों की दुकान चलाते हैं. टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, करीमनगर एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है. यहां पर 98 प्रतिशत मुस्लिम मतदाता हैं. वार्ड में 5000 के करीब वोटर्स हैं और पिछले कई दशकों से एआईएमआईएम का दबदबा रहा है. बीजेपी ने यहां से कभी भी चुनाव नहीं लड़ा है. फूलों के व्यापारी होने के साथ इनायत अली सूफी संवाद तेलंगाना के अध्यक्ष भी हैं. अली को टिकट देने का फैसला बीजेपी ने मुस्लिम समुदाय को जोड़ने के उद्देश्य से उठाया है. 

यह भी पढ़ें:  एडविना और नेहरू के बीच कैसा संबंध था? भाजपा सांसद ने लोकसभा में जिस किताब की जिल्द दिखाई, अंदर क्या लिखा है

AIMIM की बढ़ी टेंशन? 

जैसे ही बीजेपी ने इस क्षेत्र में एक मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा,  एआईएमआईएम ने अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए आक्रामक प्रचार शुरू कर दिया. पार्टी ने स्थिति को और मजबूत करने के लिए तेलंगाना के बाहर से भी वरिष्ठ नेताओं और प्रचारकों को चुनाव प्रचार करने के लिए मैदान में उतार दिया था. 

बीजेपी की रणनीति पर राजनीतिक विश्लेषकों ने क्या कहा? 

गौरतलब है कि बीजेपी के इस फैसले पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी ने यह कदम AIMIM के पारंपरिक वोट बैंक पर सेंध लगाने की कोशिश की है. यह पार्टी की सामाजिक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य का भी संकेत दे रहा है. हालांकि, अब आने वाले यह देखना होगा कि बीजेपी की नई रणनीति कितनी सफल होती है और वह AIMIM के पारंपरिक वोटबैंक पर कितनी सेंध लगा सकती है. 

यह भी पढ़ें: स्पीकर के खिलाफ 'अविश्वास' प्रस्ताव का 'कारतूस' दागने के पहले ही फुस्स? इस गलती से खराब हुआ विपक्ष का गेम

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

aimim vs bjpTelanagana

Trending news

ओवैसी के गढ़ में BJP का बड़ा दांव, उतार दिया ऐसा कैंडिडेट; टेंशन में आ गई AIMIM
aimim vs bjp
ओवैसी के गढ़ में BJP का बड़ा दांव, उतार दिया ऐसा कैंडिडेट; टेंशन में आ गई AIMIM
स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का दांव चलने से पहले ही फुस्स? विपक्ष से कहां हुई गलती
om birla
स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का दांव चलने से पहले ही फुस्स? विपक्ष से कहां हुई गलती
4 फरवरी को लोकसभा में क्या हुआ था? किरन रिजिजू ने जारी किया वीडियो, क्या हमले की...
 pm modi
4 फरवरी को लोकसभा में क्या हुआ था? किरन रिजिजू ने जारी किया वीडियो, क्या हमले की...
'आधा चुनाव SC में लड़ा जाता है', हिमंता के विवादित वीडियो पर CJI की सख्त टिप्पणी
Assam
'आधा चुनाव SC में लड़ा जाता है', हिमंता के विवादित वीडियो पर CJI की सख्त टिप्पणी
स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, TMC ने विपक्ष का क्यों नहीं दिया साथ?
Debate on no-confidence motion
स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, TMC ने विपक्ष का क्यों नहीं दिया साथ?
मौर्य वंश का काल था ये 'क्रूर शासक'... जिसने किया था सिर के बदले सोना देने का ऐलान
Pushyamitra Shunga
मौर्य वंश का काल था ये 'क्रूर शासक'... जिसने किया था सिर के बदले सोना देने का ऐलान
मैं बंगाल हूं! जब अमन पसंद लोगों की धरती कंकालों से भर गई, हुकूमत शाहजहां की थी
bengal violence
मैं बंगाल हूं! जब अमन पसंद लोगों की धरती कंकालों से भर गई, हुकूमत शाहजहां की थी
पिता की कुर्सी पर बैठीं मां सुनेत्रा पवार तो भावुक हुए अजित पवार के बेटे-Video
Sunetra Pawar
पिता की कुर्सी पर बैठीं मां सुनेत्रा पवार तो भावुक हुए अजित पवार के बेटे-Video
बाल कटवाने का मामला कोर्ट तक पहुंचा, 7 साल बाद SC का बड़ा फैसला, 2 करोड़ से सीधे...
bad haircut case
बाल कटवाने का मामला कोर्ट तक पहुंचा, 7 साल बाद SC का बड़ा फैसला, 2 करोड़ से सीधे...
किताब पब्लिश नहीं तो Available कैसे? जनरल नरवणे के पुराने ट्वीट ने मचाई खलबली
manoj mukund naravane book controversy
किताब पब्लिश नहीं तो Available कैसे? जनरल नरवणे के पुराने ट्वीट ने मचाई खलबली