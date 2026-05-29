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Hindi Newsदेश2018 का फॉर्मूला 2026 में नहीं चलेगा... कर्नाटक में कुर्सी तो गई पर पावर कैसे अपने पास रखना चाहते हैं सिद्धा?

2018 का फॉर्मूला 2026 में नहीं चलेगा... कर्नाटक में कुर्सी तो गई पर 'पावर' कैसे अपने पास रखना चाहते हैं सिद्धा?

Siddaramaiah Shivkumar power tussle: कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के दिल्ली न जाने के फैसले ने कांग्रेस आलाकमान का बीपी फिर बढ़ा दिया है. साफ है कि सिद्धा इस्तीफा देने के बाद भी 'पावर' सेंटर में बने रहना चाहते हैं. खड़गे इसलिए भी परेशान है क्योंकि डीके के हाथों सत्ता का हस्तांतरण सही तरह से नहीं हुआ तो अगले चुनावों में इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 29, 2026, 11:55 PM IST
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Siddaramaiah (File)
Siddaramaiah (File)

Karnataka CM Row: नेता किसी भी दल का हो, सत्ता को छोड़ना नहीं चाहता. फिलहाल बात कर्नाटक की जहां 2023 के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद से ही सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच अंदरखाने सत्ता का संघर्ष चल रहा था. आलाकमान ने बड़ी मुश्किल से अपने सीनियर ओबीसी नेता को समझा-बुझाकर सिद्धारमैया से इस्तीफा दिलवाया था. बुझे मन से मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले सिद्धारमैया ने ऐसा दांव चला कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को बेंगलुरू से लेकर दिल्ली तक पसीने छूट गए. ऐसे में साफ होता है कि वो सत्ता जाने के बाद भी बाजीगर बने रहना चाहते हैं. 

इस्तीफा देने के बाद भी 'पावर' में रहना चाहते हैं

रिपोर्ट्स के मुताबिक भूतपूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कांग्रेस आलाकमान के सामने दिल्ली जाने से बड़ी विनम्रता के साथ इनकार करते हुए राज्य में एक समन्वय समिति बनाने का प्रस्ताव रखा है. बकौल सिद्धा इस समिति का काम सरकार और संगठन के बीच समन्वय स्थापित करना होगा. बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया चाहते हैं कि यह व्यवस्था साल 2018 के कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन की सरकार के दौरान अपनाए गए मॉडल की तर्ज पर काम करे. सिद्धारमैया की चिंता ये है कि वो जानते हैं कि सीएम थे तो सरकार उनके पास थी, संगठन यानी पार्टी अध्यक्ष की कमान तो वैसे भी डीके शिवकुमार के पास थी. अब सीएम की कुर्सी गई तो सत्ता और संगठन दोनों से हाथ धोना पड़ जाएगा. इसलिए उन्होंने ऐसी मांग की जो डीके शिवकुमार को ही नहीं बल्कि कांग्रेस आलाकमान को भी असहज कर रही है.

शिवकुमार चाहते हैं फ्री हैंड और ये 2018 नहीं 2026 है...

कांग्रेस आलाकमान चाहता है कि बाकी के दो साल शिवकुमार को सरकार चलाने के लिए फ्री हैंड दिया जाए, ताकि वो तीन साल की एंटी इनकंबेंसी को दूर करने की कोशिश करके 2028 के चुनावों में पार्टी की जीत का रोडमैप बनाकर नींव के कुछ पत्थर सेट कर सकें. दूसरी ओर सिद्धारमैया सरकार पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए सुपरबॉस बनना चाहते हैं. इसी वजह से कांग्रेस पार्टी अंदरखाने परेशान है. जाहिर है 'सिद्धा' बेंगलुरू में ही रहेंगे तो शिवकुमार के लिए मुश्किलें ही खड़ा करेंगे, वरना कमेटी वाला फॉर्मूला दूसरों (जेडीएस) के साथ हुआ था, अपनों के बीच कमेटी-वमेटी कौन बनाता है. ऐसे में सिद्धारमैया के प्रस्ताव को कांग्रेस आलाकमान को फिलहाल सिरे से ठुकरा दिया है.

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दरअसल सिद्धा बात कर रहे हैं 2018 वाली, जबकि आज 2026 की स्थिति में जमीन-आसमान का फर्क है. पिछले के पिछले विधानसभा चुनाव में यानी तब दो पार्टियों की गठबंधन सरकार थी, ऐसे में वहां तालमेल बनाना जरूरी था. अभी कांग्रेस अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत में है, तो भला ऐसी कमेटी की जरूरत क्यों. इसलिए हाईकमान पूरी तरह से इस आइडिया के साथ नहीं है. 

अब देखना होगा सिद्धारमैया क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि वो भी कोई छुटभैय्या नेता नहीं है. उनका कर्नाटक में बड़ा जनाधार यानी फैन फॉलोइंग है. वो ओबीसी कैटेगिरी से आते हैं. ओबीसी कैटेगिरी को नाराज करना न सिर्फ 2028 के विधानसभा चुनाव बल्कि 2029 के लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस को बैकफायर कर सकता है. इसलिए सबकी निगाहें फिलहाल कर्नाटक में सत्ताधारी कांग्रेस के अंदरखाने चल रहे नॉकआउट मुकाबले पर लगी है.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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