Advertisement
trendingNow13126989
Hindi Newsदेशकर्नाटक का मिनी ईरान अलीपुर तीन दिन के लिए बंद, 1981 में आए थे खामेनेई; मौत की खबर से पसरा मातम

कर्नाटक का 'मिनी ईरान' अलीपुर तीन दिन के लिए बंद, 1981 में आए थे खामेनेई; मौत की खबर से पसरा मातम

Ali Khamenei Death news: ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले ने दुनिया के करोड़ों मुसलमानों का आक्रोश बढ़ा दिया है. सभी सुप्रीम कमांडर अली खामेनेई की मौत की खबर सुनकर सन्न रह गए. खामेनेई के निधन ने कर्नाटक का 'मिनी ईरान' कहा जाने वाला गांव क्यों सुर्खियों में है, आइए बताते हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 01, 2026, 07:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कर्नाटक का 'मिनी ईरान' अलीपुर तीन दिन के लिए बंद, 1981 में आए थे खामेनेई; मौत की खबर से पसरा मातम

Ayatollah Ali Khamenei India Visit: इजरायल-अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की मौत से दुनियाभर के शिया मुसलमानों को गहरा सदमा लगा है. ईरान से सहानुभूति रखने वाले लोग मायूस हैं. अब आपको खामेनेई से जुड़ा ऐसा इमोशनल किस्सा किस्सा बताने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी मुस्लिम समुदाय के बड़े बुजुर्गों को ही होगी. उनके चाहने वालों का कहना है कि भारत से खामेनेई का लगाव था. कर्नाटक के अलीपुर गांव के लोग तो ईरान से हजारों किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद उनसे सीधा जुड़ाव मानते थे.

खामेनेई की भारत से जुड़ी यादें

आयतुल्ला अली खामेनेई भारत में भी पॉपुलर थे. कर्नाटक और यूपी से उनका कनेक्शन जुड़ता है. यूं तो देश के कई राज्यों में अली खामेनेई की मौत को लेकर प्रदर्शन हुआ, लेकिन कर्नाटक का मिनी ईरान कहलाने वाला अलीपुर उनके न होने की खबर सुनकर मातम में डूबा है. ये गांव आज पूरी तरह बंद है, ठीक उस तरह जैसे भारत बंद के आह्वान के दौरान होता है. 

कर्नाटक का 'मिनी ईरान' तीन दिन के लिए बंद

विशाल शिया मुस्लिम आबादी और ईरान के साथ गहरे सांस्कृतिक रिश्तों और जुड़ाव के चलते, कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर जिले का अलीपुर गांव मातम में डूबा है. यहां के लोगों ने शोक में तीन दिन के बंद का ऐलान किया है. बंद के दौरान गांव में कोई काम नहीं हो रहा है. खामेनेई 45 साल पहले यहां आए थे. उनसे इमोशनल कनेक्ट के चलते यहां के लोग खुद को भावनात्मक रूप से ईरान से जुड़ा मानते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

'मिनी ईरान' के नाम से मशहूर इस गांव ने बिना किसी को बताए अपनी मर्जी से तीन दिन का बंद शुरू किया है. गांव की सभी दुकानें और स्थानीय संस्थान बंद हैं. स्थानीय लोग खामेनेई की मौत पर दुख जताने के लिए सड़कों पर इकट्ठा होकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. स्थानीय लोग अमेरिका और इजरायल के हमलों की आलोचना भी कर रहे हैं.

छतों में काले झंड़े

खामेनेई फरवरी 1981 में भारत आए थे. उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की थी. खामेनेई अलीपुर गए तो वहां के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया था. उनके उस दौरे ने अलीपुर को दक्षिण भारत में शिया समुदाय के एक अहम आध्यात्मिक केंद्र के तौर पर पहचान दिलाई. यहां रहने वाले कई परिवारों के लिए, खामेनेई उनके पर्सनल मेंटर भी थे. खामेनेई की यादों को यहां के लोगों ने आज भी सहेजकर रखा है. इसलिए यहां उनकी मौत का शोक मनाया जा रहा है. गांव की मस्जिदों पर काले झंडे लगे हैं. खामेनेई की मौत पर दुनियाभर के ईरानी दूतावासों का झंडा शोक में झुका है तो अलीपुर गांव के घर-घर की छत पर काला झंडा लहरा रहा है.

ये भी पढ़ें- 'खामेनेई की मौत 'घृणित हत्या...', ईरान के हालात पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन की पश्चिम को चुनौती

यूपी के बाराबंकी के किंतूर गांव से भी उनका कनेक्शन जोड़ा जाता है. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान की इस्लामिक क्रांति के सबसे बड़ा चेहरा रहे अयातुल्लाह खामेनेई के दादा सैयद अहमद मुसावी 18वीं और 19वीं सदी के दौरान यूपी के बाराबंकी के किंतूर गांव में रहते थे.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Ayatollah Ali Khamenei Death

Trending news

अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिली ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
Ayatollah Ali Khamenei Death
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिली ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
israel iran attack
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
Asaduddin Owaisi
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
Ayatollah Ali Khamenei
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
ईरान-अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां
india pakistan news
ईरान-अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
Maharastra News
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?
india iran news
सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
West Bengal SIR
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
Assam elections
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
IMD Forecast
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी