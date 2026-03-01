कर्नाटक का 'मिनी ईरान' अलीपुर तीन दिन के लिए बंद, 1981 में आए थे खामेनेई; मौत की खबर से पसरा मातम

Ali Khamenei Death news: ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले ने दुनिया के करोड़ों मुसलमानों का आक्रोश बढ़ा दिया है. सभी सुप्रीम कमांडर अली खामेनेई की मौत की खबर सुनकर सन्न रह गए. खामेनेई के निधन ने कर्नाटक का 'मिनी ईरान' कहा जाने वाला गांव क्यों सुर्खियों में है, आइए बताते हैं.
Ayatollah Ali Khamenei India Visit: इजरायल-अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की मौत से दुनियाभर के शिया मुसलमानों को गहरा सदमा लगा है. ईरान से सहानुभूति रखने वाले लोग मायूस हैं. अब आपको खामेनेई से जुड़ा ऐसा इमोशनल किस्सा किस्सा बताने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी मुस्लिम समुदाय के बड़े बुजुर्गों को ही होगी. उनके चाहने वालों का कहना है कि भारत से खामेनेई का लगाव था. कर्नाटक के अलीपुर गांव के लोग तो ईरान से हजारों किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद उनसे सीधा जुड़ाव मानते थे.
आयतुल्ला अली खामेनेई भारत में भी पॉपुलर थे. कर्नाटक और यूपी से उनका कनेक्शन जुड़ता है. यूं तो देश के कई राज्यों में अली खामेनेई की मौत को लेकर प्रदर्शन हुआ, लेकिन कर्नाटक का मिनी ईरान कहलाने वाला अलीपुर उनके न होने की खबर सुनकर मातम में डूबा है. ये गांव आज पूरी तरह बंद है, ठीक उस तरह जैसे भारत बंद के आह्वान के दौरान होता है.
विशाल शिया मुस्लिम आबादी और ईरान के साथ गहरे सांस्कृतिक रिश्तों और जुड़ाव के चलते, कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर जिले का अलीपुर गांव मातम में डूबा है. यहां के लोगों ने शोक में तीन दिन के बंद का ऐलान किया है. बंद के दौरान गांव में कोई काम नहीं हो रहा है. खामेनेई 45 साल पहले यहां आए थे. उनसे इमोशनल कनेक्ट के चलते यहां के लोग खुद को भावनात्मक रूप से ईरान से जुड़ा मानते हैं.
'मिनी ईरान' के नाम से मशहूर इस गांव ने बिना किसी को बताए अपनी मर्जी से तीन दिन का बंद शुरू किया है. गांव की सभी दुकानें और स्थानीय संस्थान बंद हैं. स्थानीय लोग खामेनेई की मौत पर दुख जताने के लिए सड़कों पर इकट्ठा होकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. स्थानीय लोग अमेरिका और इजरायल के हमलों की आलोचना भी कर रहे हैं.
खामेनेई फरवरी 1981 में भारत आए थे. उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की थी. खामेनेई अलीपुर गए तो वहां के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया था. उनके उस दौरे ने अलीपुर को दक्षिण भारत में शिया समुदाय के एक अहम आध्यात्मिक केंद्र के तौर पर पहचान दिलाई. यहां रहने वाले कई परिवारों के लिए, खामेनेई उनके पर्सनल मेंटर भी थे. खामेनेई की यादों को यहां के लोगों ने आज भी सहेजकर रखा है. इसलिए यहां उनकी मौत का शोक मनाया जा रहा है. गांव की मस्जिदों पर काले झंडे लगे हैं. खामेनेई की मौत पर दुनियाभर के ईरानी दूतावासों का झंडा शोक में झुका है तो अलीपुर गांव के घर-घर की छत पर काला झंडा लहरा रहा है.
यूपी के बाराबंकी के किंतूर गांव से भी उनका कनेक्शन जोड़ा जाता है. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान की इस्लामिक क्रांति के सबसे बड़ा चेहरा रहे अयातुल्लाह खामेनेई के दादा सैयद अहमद मुसावी 18वीं और 19वीं सदी के दौरान यूपी के बाराबंकी के किंतूर गांव में रहते थे.
