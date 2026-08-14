Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /बिना वारंट गिरफ्तारी, 5 लाख जुर्माना और 3 साल जेल... कर्नाटक में सरकारी संपत्तियों के दुरुपयोग पर पाबंदी! सरकारी जमीन के इस्तेमाल पर क्या सजा होगी?

बिना वारंट गिरफ्तारी, 5 लाख जुर्माना और 3 साल जेल... कर्नाटक में सरकारी संपत्तियों के दुरुपयोग पर पाबंदी! सरकारी जमीन के इस्तेमाल पर क्या सजा होगी?

Karnataka Bill On Public Property: कर्नाटक में सार्वजनिक जगहों के इस्तेमाल पर सरकार ने सख्ती लगाई है. इसके लिए एक बिल भी पेश किया गया है. बिल के तहत किसी भी सरकारी संपत्ति में कार्यक्रम का आयोजन करने से 7 दिन पहले अनुमति लेना जरूरी होगा.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 14, 2026, 10:36 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 11:30 PM IST
बिना वारंट गिरफ्तारी, 5 लाख जुर्माना और 3 साल जेल... कर्नाटक में सरकारी संपत्तियों के दुरुपयोग पर पाबंदी! सरकारी जमीन के इस्तेमाल पर क्या सजा होगी?

About the Author

Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बिलासपुर में घर से लाखों के सोने-चांदी के जेवर चोरी, 24 घंटे में दो आरोपी गिरफ्तार
2
3
4
5