/बिना वारंट गिरफ्तारी, 5 लाख जुर्माना और 3 साल जेल... कर्नाटक में सरकारी संपत्तियों के दुरुपयोग पर पाबंदी! सरकारी जमीन के इस्तेमाल पर क्या सजा होगी?

बिल में कहा गया कि प्रस्तावित कानून के तहत अपराधी को सीधे तौर पर जमानत नहीं मिलेगी और वे बिना वारंट के गिरफ्तार होंगे. इसके साथ ही सरकार सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता, व्यक्तियों और संपत्ति की सुरक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव का बचाव और नारेबाजी को रोकना समेत ट्रैफिक के बिना रुकावट आगे बढ़ना, आसपास के शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को असुविधा से बचाना, जुलूस की शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और अनुशासित तरीके से संचालन करने की क्षमता समेत संपत्ति के रखरखाव के आधार पर ही जुलूस की अनुमति देने से इनकार कर सकती है. कांग्रेस का कहना है कि यह बिल किसी के खिलाफ नहीं है. सरकार किसी भी संगठनों या राजनीतिक दलों को बिना अनुमति के सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे सकती है. यहां तक की खुद कांग्रेस भी अपने कार्यक्रमों के लिए अनुमति मांगती है.