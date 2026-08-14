/बिना वारंट गिरफ्तारी, 5 लाख जुर्माना और 3 साल जेल... कर्नाटक में सरकारी संपत्तियों के दुरुपयोग पर पाबंदी! सरकारी जमीन के इस्तेमाल पर क्या सजा होगी?

Karnataka Congress: कर्नाटक में अब सार्वजनिक जगहों पर भीड़ इकट्ठा करने और कार्यक्रम आयोजित करने पर सख्ती लगी है. यहां कांग्रेस सरकार ने बिना अनुमति के पब्लिक प्रॉपर्टी के इस्तेमाल करने पर 3 साल तक की कैद, 5 लाख रुपये का जुर्माना और बिना वारंट के गिरफ्तारी का प्रस्ताव रखा है.
गुरुवार ( 13 अगस्त 2026) को कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी, जिसे विधानसभा के मौजूदा सत्र में पेश किया जाएगा. भाजपा का दावा है कि यह बिल RSS को टारगेट करता है. हालांकि, कांग्रेस ने इससे साफ इनकार किया है. भाजपा कर्नाटक अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने इस बिल को लेकर कहा कि यह RSS को कंट्रोल करने का तरीका है. हालांकि, कांग्रेस सरकार ने कहा है कि यह बिल किसी के खिलाफ नहीं है.
बिल में कहा गया है कि सरकार के संज्ञान में आया है कि कई निजी संगठन, संघ और समूह बिना अनुमति लिए या संबंधित अधिकारियों को पहले बिना जानकारी दिए पब्लिक जगहों और जमीन, खेल के मैदान, पार्क, कम्युनिटी हॉल और सड़कों जैसे सार्वजनिक संपत्तियों का इस्तेमाल करते हैं. वे इनका इस्तेमाल कई एक्टिविटी, कार्यक्रमों, समारोहों और सभाओं के आयोजन के लिए कर रहे हैं. बिल ने इसे अतिक्रमण बताते हुए कहा कि यह सार्वजनिक सुरक्षा, शांति और व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है.
'डेक्कन हेराल्ड' की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रस्तावित कानून किसी भी निजी संघ, संस्था, ट्रस्ट, क्लब, व्यक्तियों के समूह या किसी भी अन्य संस्था पर लागू होगा चाहे वह रजिस्टर्ड हो या न हो. हालांकि, इस बिल से सरकारी विभागों या अथॉरिटीज को बाहर रखा गया है. प्रस्तावित विधेयक के तहत सरकारी संपत्ति या परिसर का इस्तेमाल करने के लिए कार्यक्रम से 7 दिन पहले अनुमति लेना जरूरी है. इसके लिए आवेदन जमा करना होगा. वहीं, किसी भी सार्वजनिक संपत्ति पर 10 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने या समूह के लिए अनुमति लेना जरूरी होगा. इसमें मार्ग मार्च, राजनीतिक दलों, धार्मिक समूहों और सामाजिक संगठनों की ओर से आयोजित जुलूस भी शामिल होंगे. इसमें शादी समारोह, अंत्येष्टि, शिक्षा, खेल, मनोरंजन और खेलकूद जैसे अनौपचारिक समारोहों के जुलूसों के लिए छूट दी गई है.
बिल में कहा गया कि प्रस्तावित कानून के तहत अपराधी को सीधे तौर पर जमानत नहीं मिलेगी और वे बिना वारंट के गिरफ्तार होंगे. इसके साथ ही सरकार सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता, व्यक्तियों और संपत्ति की सुरक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव का बचाव और नारेबाजी को रोकना समेत ट्रैफिक के बिना रुकावट आगे बढ़ना, आसपास के शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को असुविधा से बचाना, जुलूस की शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और अनुशासित तरीके से संचालन करने की क्षमता समेत संपत्ति के रखरखाव के आधार पर ही जुलूस की अनुमति देने से इनकार कर सकती है. कांग्रेस का कहना है कि यह बिल किसी के खिलाफ नहीं है. सरकार किसी भी संगठनों या राजनीतिक दलों को बिना अनुमति के सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे सकती है. यहां तक की खुद कांग्रेस भी अपने कार्यक्रमों के लिए अनुमति मांगती है.