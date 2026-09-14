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हम भारत में हैं या पाकिस्तान... कर्नाटक में गणेश चतुर्थी के जुलूस पर पाबंदी का आरोप, कांग्रेस पर भड़की भाजपा

Karnataka Ganesh Chaturthi Procession: कर्नाटक में भाजपा नेता ने गणेश चतुर्थी के जुलूस को लेकर विवाद खड़ा कर दिया. उनका आरोप है कि कांग्रेस राज्य में सत्ता में आने के बाद से गणेश चतुर्थी के जश्न को लेकर पाबंदी लगा रही है. इसको लेकर उन्होंने एक पुलिस इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड करने की मांग की.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 14, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 11:04 AM IST
हम भारत में हैं या पाकिस्तान... कर्नाटक में गणेश चतुर्थी के जुलूस पर पाबंदी का आरोप, कांग्रेस पर भड़की भाजपा

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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