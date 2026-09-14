/हम भारत में हैं या पाकिस्तान... कर्नाटक में गणेश चतुर्थी के जुलूस पर पाबंदी का आरोप, कांग्रेस पर भड़की भाजपा

भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि आयोजकों को बुलाकर इस तरह धमकाने का मुद्दा केवल मैसूरु तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ऐसा पूरे कर्नाटक में हो रहा है. उनका आरोप है कि पुलिस ऑफिसर्स गणेश चतुर्थी के आयोजकों को बुलाकर उन्हें धमकी दे रहे हैं. नेता ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस गणपति उत्सव आयोजित करने वाले लोगों के लिए अनुमति लेने की शर्त रखकर उनके लिए परेशान खड़े कर रहे हैं. उन्होंने धमकी देने वाले पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने की भी मांग की. भाजपा ने कहा कि गणपति उत्सव अंग्रेजों के खिलाफ जंग के दौरान शुरू हुआ था, तब इसके लिए अंग्रेजों ने अनुमति लेने को नहीं कहा था.