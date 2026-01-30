Advertisement
trendingNow13091412
Hindi NewsदेशBJP के खिलाफ कर्नाटक कांग्रेस ने दर्ज कराई FIR, X पोस्ट पर CM सिद्धारमैया और शिवकुमार को बताया था स्कैमर

BJP के खिलाफ कर्नाटक कांग्रेस ने दर्ज कराई FIR, X पोस्ट पर CM सिद्धारमैया और शिवकुमार को बताया था स्कैमर

Congress File Case Against BJP: कर्नाटक भाजपा की राज्य इकाई के खिलाफ कांग्रेस की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है. भाजपा पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार सहित मंत्रियों को घोटाले के सरगना बताकर पोस्ट साझा की. कांग्रेस का कहना है कि पोस्ट भ्रामक, अपमानजनक और समाज में भ्रम फैलाने वाला है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 30, 2026, 12:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Karnataka BJP: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कर्नाटक इकाई के खिलाफ कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज कराई है. भाजपा ने सोशल मीडिया पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार समेत कई मंत्रियों को निशाना बनाते हुए पोस्ट की थी, जिसके बाद राज्य इकाई के खिलाफ एफआईआर हुई. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और अन्य मंत्रियों को निशाना बनाते हुए मानहानिकारक कंटेंट पोस्ट करने के आरोप में भाजपा की राज्य इकाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कई नेताओं की तस्वीरों के साथ 'घोटाले के सरगना' कैप्शन का इस्तेमाल किया था. पोस्ट में दावा किया गया था कि वे राज्य को लूटने में शामिल थे. भाजपा ने पोस्ट में लिखा था कि यह कर्नाटक सरकार के 'स्कैम एम्पायर' की सच्ची कहानी है, जो दिन-रात कर्नाटक को लूट रही है.

पोस्ट को कांग्रेस ने बताया भ्रामक

इस पोस्ट को लेकर कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं ने बेंगलुरु के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दी. आरोप लगाया गया है कि यह पोस्ट नेताओं को बदनाम करने और समाज में भ्रम पैदा करने की कोशिश थी. शिकायतकर्ता ने लिखा कि भाजपा के एक्स अकाउंट से एक गलत तस्वीर पोस्ट की गई थी. इस पोस्ट में कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों, उपमुख्यमंत्रियों और संवैधानिक पदों पर बैठे मंत्रियों की तस्वीरों को 'घोटाले के सरगना' के लेबल के तहत जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: DSP साहब को लाल बाल पड़े भारी! सोशल मीडिया ट्रोलिंग के बाद पुलिस हेडक्वार्टर ने दी चेतावनी; अब बदलना होगा हेयर कलर

साथ ही, एक झूठा और अपमानजनक पोस्ट किया गया है. पब्लिक हस्तियों की तस्वीरों को एडिट और गलत तरीके से पेश किया गया है और बिना किसी सबूत के राज्य सरकार के खिलाफ 'लूट' और 'स्मैक' शब्दों का इस्तेमाल करके जनता में नफरत और अशांति पैदा करने की कोशिश की गई है. शिकायत पत्र में मांग की गई कि 'एक्स' अकाउंट के संचालक और इस पोस्ट को करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने समाज में भ्रम पैदा करने के लिए डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल किया है. फिलहाल, पुलिस ने कांग्रेस नेताओं की शिकायत को स्वीकार करते हुए एफआईआर दर्ज की है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

karnatakaCM Siddaramaiah

Trending news

900 दिनों तक खुला रहा लड़की का मुंह, सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने किया चमत्कार
Hospital
900 दिनों तक खुला रहा लड़की का मुंह, सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने किया चमत्कार
पायलटों ने पूरी कोशिश की होगी... एसोसिएशन 'थकान - सॉफ्टवेयर' की बात क्यों कर रहा?
ajit pawar death
पायलटों ने पूरी कोशिश की होगी... एसोसिएशन 'थकान - सॉफ्टवेयर' की बात क्यों कर रहा?
BJP के खिलाफ कर्नाटक कांग्रेस ने दर्ज कराई FIR, X पर सिद्धारमैया को बताया था स्कैमर
karnataka
BJP के खिलाफ कर्नाटक कांग्रेस ने दर्ज कराई FIR, X पर सिद्धारमैया को बताया था स्कैमर
जम्मू कश्मीर में खलल डालने की साजिश! इन इलाके में मोबाइल सेवाओं को किया गया सस्पेंड
Jammu & Kashmir
जम्मू कश्मीर में खलल डालने की साजिश! इन इलाके में मोबाइल सेवाओं को किया गया सस्पेंड
सुप्रीम कोर्ट में अचानक बजा सायरन, बेंच ने सुनवाई रोकी, जो जहां था वहीं खड़ा हो गया
Mahatma Gandhi Assasination
सुप्रीम कोर्ट में अचानक बजा सायरन, बेंच ने सुनवाई रोकी, जो जहां था वहीं खड़ा हो गया
DSP साहब को लाल बाल पड़े भारी! ट्रोलिंग के बाद पुलिस हेडक्वार्टर ने दी चेतावनी
DSP Rashmi Ranjan Das Red Hair
DSP साहब को लाल बाल पड़े भारी! ट्रोलिंग के बाद पुलिस हेडक्वार्टर ने दी चेतावनी
महान खिलाड़ी के घर में अचानक छाया मातम, पति के निधन से फैली शोक की लहर
P T Usha
महान खिलाड़ी के घर में अचानक छाया मातम, पति के निधन से फैली शोक की लहर
इस्कॉन मंदिर में करोड़ों का घोटाला! अब कोर्ट ने मुख्य आरोपी को दी राहत
Kumbh Melam
इस्कॉन मंदिर में करोड़ों का घोटाला! अब कोर्ट ने मुख्य आरोपी को दी राहत
अजित पवार प्लेन क्रैश से जुड़ी ये 3 थ्योरी बहुत चौंकाने वाली, आपके लिए जानना जरूरी
ajit pawar plane crash
अजित पवार प्लेन क्रैश से जुड़ी ये 3 थ्योरी बहुत चौंकाने वाली, आपके लिए जानना जरूरी
सोने, हीरे, चांदी और... तस्करी की अंडरवर्ल्ड की प्लानिंग फेल; सूटकेस में छुपा खेल
mumbai airport
सोने, हीरे, चांदी और... तस्करी की अंडरवर्ल्ड की प्लानिंग फेल; सूटकेस में छुपा खेल