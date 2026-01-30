BJP के खिलाफ कर्नाटक कांग्रेस ने दर्ज कराई FIR, X पोस्ट पर CM सिद्धारमैया और शिवकुमार को बताया था स्कैमर

Karnataka BJP: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कर्नाटक इकाई के खिलाफ कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज कराई है. भाजपा ने सोशल मीडिया पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार समेत कई मंत्रियों को निशाना बनाते हुए पोस्ट की थी, जिसके बाद राज्य इकाई के खिलाफ एफआईआर हुई. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और अन्य मंत्रियों को निशाना बनाते हुए मानहानिकारक कंटेंट पोस्ट करने के आरोप में भाजपा की राज्य इकाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कई नेताओं की तस्वीरों के साथ 'घोटाले के सरगना' कैप्शन का इस्तेमाल किया था. पोस्ट में दावा किया गया था कि वे राज्य को लूटने में शामिल थे. भाजपा ने पोस्ट में लिखा था कि यह कर्नाटक सरकार के 'स्कैम एम्पायर' की सच्ची कहानी है, जो दिन-रात कर्नाटक को लूट रही है.

पोस्ट को कांग्रेस ने बताया भ्रामक

इस पोस्ट को लेकर कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं ने बेंगलुरु के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दी. आरोप लगाया गया है कि यह पोस्ट नेताओं को बदनाम करने और समाज में भ्रम पैदा करने की कोशिश थी. शिकायतकर्ता ने लिखा कि भाजपा के एक्स अकाउंट से एक गलत तस्वीर पोस्ट की गई थी. इस पोस्ट में कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों, उपमुख्यमंत्रियों और संवैधानिक पदों पर बैठे मंत्रियों की तस्वीरों को 'घोटाले के सरगना' के लेबल के तहत जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया गया है.

साथ ही, एक झूठा और अपमानजनक पोस्ट किया गया है. पब्लिक हस्तियों की तस्वीरों को एडिट और गलत तरीके से पेश किया गया है और बिना किसी सबूत के राज्य सरकार के खिलाफ 'लूट' और 'स्मैक' शब्दों का इस्तेमाल करके जनता में नफरत और अशांति पैदा करने की कोशिश की गई है. शिकायत पत्र में मांग की गई कि 'एक्स' अकाउंट के संचालक और इस पोस्ट को करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने समाज में भ्रम पैदा करने के लिए डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल किया है. फिलहाल, पुलिस ने कांग्रेस नेताओं की शिकायत को स्वीकार करते हुए एफआईआर दर्ज की है.