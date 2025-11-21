Advertisement
कर्नाटक कांग्रेस की खींचतान में कूदी बीजेपी, लड़ाई के बजाय दे डाली इस काम की नसीहत

Karnataka Congress: बीजेपी प्रदेश महासचिव ने कहा कि कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को प्रदेश में संचालन और विकास के लिए चुना है. राजीव ने इसे  दुर्भाग्य बताते हुए कहा कि कांग्रेसी अपने व्यक्तिगत फायदों के लिए अब एक-दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलने पर आमादा हो चुके हैं और कांग्रेस के इस रवैये को मौजूदा समय में किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 21, 2025, 11:59 PM IST
Karnataka BJP: कर्नाटक कांग्रेस के विधायकों का एक दल दिल्ली में हाईकमान से मिला, जिसको लेकर प्रदेश में सियासी पारा गर्म हो रखा है. कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके. शिवकुमार ने इसे विधायकों की व्यक्तिगत मुलाकात बताते हुए कहा कि प्रदेश में होने वाले कैबिनेट विस्तार के चलते मंत्री पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले हैं. कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो अगल बजट पेश करेंगे और आगे भी इसे जारी रखेंगे. इस खीचतान को लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताई है. 

कर्नाटक का विकास बाधित
भाजपा के प्रदेश महासचिव पी. राजीव ने ने कहा कि कांग्रेस की खीचतान से कर्नाटक का विकास बाधित हो रहा है. इतना ही नहीं पी.राजीव ने इसे कांग्रेस का आंतरिक मुद्दा बताए जाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये बिल्कुल गलत है. पी. राजीव ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत के दौरान कर्नाटक कांग्रेस पर निशाना साधा है. बीजेपी लीडर का मानना है कि कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को प्रदेश में संचालन और विकास के लिए चुना है. राजीव ने इसे  दुर्भाग्य बताते हुए कहा कि कांग्रेसी अपने व्यक्तिगत फायदों के लिए अब एक-दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलने पर आमादा हो चुके हैं और कांग्रेस के इस रवैये को मौजूदा समय में किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता. 

कांग्रेस को नसीहत

उन्होंने इसे कर्नाटक कांग्रेस सरकार के बीच चल रही कलह को उनका आंतरिक मुद्दा बताने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इन लोगों को विकास और काम के लिए चुना है, न कि आपस में लड़ने के लिए. राजीव ने कांग्रेस को मौजूदा समय में लड़ने की बजाय कर्नाटक के विकास में समय लगाने की बात कही है. कर्नाटक बीजेपी के प्रदेश महासचिव ने कांग्रेस के हाईकमान से उनके बीच में सीट बंटवारे को लेकर हुए समझौते के बारे में बताने की मांग की है ताकि कर्नाटक की जनता के सामने सीट बंटवारे को लेकर किसी भी प्रकार की दुविधा की स्थिति नहीं रहे.

 

