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कर्नाटक में BJP विधायकों की क्रॉस वोटिंग से हाईकमान नाराज, 3 दिग्गज नेताओं को दिल्ली किया तलब; MLC चुनाव में हुआ था खेला!

राज्यसभा चुनाल के लिए हो रही वोटिंग में दो राज्यों में क्रॉस वोटिंग देखने को मिली. झारखंड में इंडिया ब्लॉक के कुछ विधायकों ने एनडीए समर्थित उम्मीदवार को वोट दिया, जिसके कारण कांग्रेस प्रत्याशी की हार हो गई. बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नथवानी ने जीत दर्ज कर ली.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 19, 2026, 04:37 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 04:55 PM IST
कर्नाटक में BJP विधायकों की क्रॉस वोटिंग से हाईकमान नाराज, 3 दिग्गज नेताओं को दिल्ली किया तलब; MLC चुनाव में हुआ था खेला!
Image Credit: फाइल फोटो

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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