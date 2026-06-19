Karnataka Politics: राज्यसभा चुनाल के लिए हो रही वोटिंग में दो राज्यों में क्रॉस वोटिंग देखने को मिली. झारखंड में इंडिया ब्लॉक के कुछ विधायकों ने एनडीए समर्थित उम्मीदवार को वोट दिया, जिसके कारण कांग्रेस प्रत्याशी की हार हो गई. बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नथवानी ने जीत दर्ज कर ली. उधर, दक्षिणी भारत के राज्य कर्नाटक में भी भी क्रॉस वोटिंग का मामला सामने आया है, जिससे बीजेपी हाई कमान नाराज है.
दरअसल, कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी विधायकों से क्रॉस वोटिंग करा ली! इसके बाद सियासी पारा हाई है. जानकारों का कहना है कि झारखंड में हुए खेला का बदला कांग्रेस ने कर्नाटक में लिया है. बता दें कि कर्नाटक में एमएलसी चुनाव के दौरान कांग्रेस ने सात में से पांच सीटों पर फतह हासिल की है. वहीं, 2 सीटें बीजेपे की खाते में गई है.
उल्लेखनीय है कि एमएलसी चुनाव के नतीजों से स्पष्ट है कि एमएलसी चुनाव के दौरान जेडीएस और बीजेपी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है. आंकड़ों पर नजर डालें, तो कांग्रेस प्रत्याशी को इस चुनाव में कुल 151 वोट मिले, जो उम्मीद के मुताबिक 11 अधिक हैं. सत्ताधारी पार्टी को 140 वोट मिलने चाहिए थे.
कर्नाटक में बीजेपी विधायकों की ओर से की गई क्रॉस वोटिंग पर आलाकमान ने नाराजगी जताई है. सूत्रों के अनुसार, विधायकों की क्रॉस-वोटिंग से भाजपा हाईकमान नाराज है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र, विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोका और स्टेट इंचार्ज राधामोहन दास को 23 तारीख को दिल्ली बुलाया गया है। खास बात यह है कि कर्नाटक में 11 NDA MLAs ने क्रॉस-वोटिंग की, जिससे BJP टॉप लीडरशिप नाराज है.
गौरतलब है कि कर्नाटक में सात विधान परिषद चुनाव के लिए कुल 8 प्रत्याशी मैदान में थे. इसके लिए गुरुवार (18 जून) को वोटिंग हुई. चुनाव के लिए कांग्रेस ने पांच, बीजेपी ने दो उम्मीदवार उतारे थे. वहीं, जेडीएस ने एक उम्मीदवार उतारा था. चुनाव में बीजेपी के दोनों और कांग्रेस के सभी पांचों उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की. वहीं, जेडीएस उम्मीदवार को हार का सामने करना पड़ा.
संख्या बल के आधार पर देखा जाए, तो एनडीए के तीनों उम्मीदवारों की जीत तय मानी जा रही थी. हालांकि, बीजेपी और जेडीएस के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, जिस कारण जेडीएस का उम्मीदवार हार गया. अब इस क्रॉस वोटिंग के कारण बीजेपी का आलाकमान नाराज है. कर्नाटक के तीन दिग्गज नेताओं को पार्टी ने दिल्ली तलब किया है.