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भाजपा विधायक की बेटी ने महिला पुलिस ऑफिसर को जड़ा थप्पड़, मंदिर में एंट्री को लेकर फूटा गुस्सा; दर्ज हुआ केस

BJP MLA Daughter Slaps MLA: कर्नाटक में भाजपा विधायक की बेटी ने स्पेशल ड्यूटी पर तैनात एक महिला सब इंस्पेक्टर को थप्पड़ मार दिया. मामले को लेकर विधायक ने माफी भी मांगी. वहीं बेटी के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 14, 2026, 07:10 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 07:10 PM IST
भाजपा विधायक की बेटी ने महिला पुलिस ऑफिसर को जड़ा थप्पड़, मंदिर में एंट्री को लेकर फूटा गुस्सा; दर्ज हुआ केस

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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