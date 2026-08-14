/भाजपा विधायक की बेटी ने महिला पुलिस ऑफिसर को जड़ा थप्पड़, मंदिर में एंट्री को लेकर फूटा गुस्सा; दर्ज हुआ केस

Karnataka Goverment: कर्नाटक में अपने पिता के पद का रौब दिखाती भाजपा विधायक की बेटी ने ड्यूटी पर तैनात एक महिला सब इंस्पेक्टर को थप्पड़ जड़ दिया. मामला मांड्या जिले के श्रीरंगपटनम तहसील का है. महिला सब इंस्पेक्टर आरती उक्कड़ा मंदिर में स्पेशल ड्यूटी पर तैनात थी, कि उस दौरान विधायक की बेटी ने छोटी सी बात पर नाराजगी जताते हुए उनके साथ मारपीट की.
घटना बुधवार ( 12 अगस्त 2026) को रात 8 बजकर 15 मिनट पर भीमा अमावस्या उत्सव के दौरान मंदिर परिसर के अंदर घटी.
सविता पाटिल मांड्या महिला पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात हैं. शिकायत के मुताबिक, विधायक की बेटी ऐश्वर्या ने अधिकारी को पहले गाली दी, थप्पड़ मारा और फिर उन्हें अपनी ड्यूटी करने से रोका. बता दें कि ऐश्वर्या तुमकुरु के विधायक बी सुरेश गौड़ा की बेटी हैं. मामला सामने आते ही विधायक ने माफी मांग ली है. यह घटना तब घटी, जब ऐश्वर्या दर्शन के लिए मंदिर पहुंचीं और उन्होंने प्रवेश की अनुमति देने में हुई देरी पर आपत्ति जताई. ऐश्वर्या इतना ज्यादा भड़क गईं कि उन्होंने वहां तैनात महिला सब इंस्पेक्टर को थप्पड़ जड़ दिया.
इस घटना के बाद, सविता ने ऐश्वर्या के खिलाफ क्याथनहल्ली पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 132, 115(2), 352 और 351(2) के तहत FIR दर्ज की गई है. शिकायत दर्ज कराई. वहीं, FIR में गैर-जमानती धाराएं शामिल होने के बावजूद ऐश्वर्या को न तो हिरासत में लिया गया है और न ही कोई नोटिस जारी किया गया. इसको लेकर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं. विधायक ने दावा किया कि पुलिस अधिकारी ने उनकी बेटी को केवल गाली दी थी.
विधायक ने कहा,' मेरी बेटी मंदिर गई थी. उसने गर्भगृह में दर्शन करने की अनुमति मांगी थी. पुलिस ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया, जबकि एक सर्कल इंस्पेक्टर को अंदर जाने दिया गया. मेरी बेटी ने फिर से अंदर जाने की गुहार लगाई. तब पुलिस ऑफिसर ने मेरी बेटी को गाली दी, फिर झगड़ा शुरू हो गया. मैंने मेरी बेटी की ओर से ऑफिसर को थप्पड़ मारने का वीडियो नहीं देखा है. मैं माफी मांगता हूं, मुझे इसका बेहद अफसोस है.