/भाजपा विधायक की बेटी ने महिला पुलिस ऑफिसर को जड़ा थप्पड़, मंदिर में एंट्री को लेकर फूटा गुस्सा; दर्ज हुआ केस

सविता पाटिल मांड्या महिला पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात हैं. शिकायत के मुताबिक, विधायक की बेटी ऐश्वर्या ने अधिकारी को पहले गाली दी, थप्पड़ मारा और फिर उन्हें अपनी ड्यूटी करने से रोका. बता दें कि ऐश्वर्या तुमकुरु के विधायक बी सुरेश गौड़ा की बेटी हैं. मामला सामने आते ही विधायक ने माफी मांग ली है. यह घटना तब घटी, जब ऐश्वर्या दर्शन के लिए मंदिर पहुंचीं और उन्होंने प्रवेश की अनुमति देने में हुई देरी पर आपत्ति जताई. ऐश्वर्या इतना ज्यादा भड़क गईं कि उन्होंने वहां तैनात महिला सब इंस्पेक्टर को थप्पड़ जड़ दिया.