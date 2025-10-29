कांग्रेस को छोड़िए, कर्नाटक चुनाव के दो साल बाद भी इस दुविधा से नहीं निकल पाई भाजपा

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को लेकर अक्सर खबरें आती हैं कि क्या सीएम सिद्धारमैया पांच साल पूरा कर पाएंगे या डीके शिवकुमार की मुख्यमंत्री बनने की तमन्ना पूरी होगी. ऐसी अटकलें या कहें शोर मचता रहता है लेकिन इसी राज्य में भाजपा के अंदर क्या चल रहा है, इसकी बात कम होती है. राज्य में विधानसभा चुनाव को दो साल हो गए हैं पर भाजपा का अंदरूनी विवाद थमा नहीं है. 2023 में सत्ता से बाहर होने के बाद पार्टी नेतृत्व राज्य में एक मजबूत और प्रभावी संगठन खड़ा करने की कोशिश में है लेकिन नेताओं के आपसी खींचतान और मतभेद के चलते सब ठप पड़ा है. दिसंबर 2023 से येदियुरप्पा के बेटे विजयेंद्र अक्ष्यक्ष के पद पर हैं और आगे चुनाव नहीं हो पा रहा है. उनके राजनीतिक भविष्य पर भाजपा ने फिलहाल पत्ते नहीं खोले हैं.

आलम यह है कि ज्यादातर राज्यों में संगठनात्मक चुनाव हो चुके हैं लेकिन भाजपा अभी कर्नाटक में नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पाई है. रिपोर्ट के मुताबिक अंदरूनी विवाद इतना है कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ही शायद स्टेट लीड करने वाले नेता पर फैसला हो पाएगा. कर्नाटक में पिछले 20 साल से पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा का दबदबा बना हुआ है.

भाजपा का येदि फैक्टर

लिंगायत समुदाय के इस नेता की बदौलत ही भाजपा का न सिर्फ जनाधार बढ़ा बल्कि सत्ता का स्वाद भी चखा. अब सियासी नैया हिचकोले खाने लगी है. कुछ रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि दिल्ली के कुछ नेताओं के दखल के चलते राज्य में नए अध्यक्ष का सिलेक्शन अटक गया है. भाजपा का एक गुट विजयेंद्र को चाहता है तो दूसरा गुट भाजपा को येदियुरप्पा परिवार से अलग करने के पक्ष में अभियान चला रहा है.

भाजपा शायद लिंगायत समुदाय को साधने के लिए येदियुरप्पा को दूर नहीं करना चाहती है. कांग्रेस की मुसीबत यह है कि उसके पात येदि के कद का लिंगायत नेता नहीं है. ये बात भाजपा को अच्छे से पता है.

भाजपा को राज्य का सामाजिक समीकरण भी देखना है और वरिष्ठ नेताओं के टकराव को भी खत्म करना है. फिलहाल येदियुरप्पा पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं और माना जा रहा है कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कर्नाटक में कुछ आमूल-चूल बदलाव हो सकते हैं.

