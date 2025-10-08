कर्नाटक में बीजेपी के यूथ विंग लीडर की हत्या, कार से आए हमलावर और चाकुओं से गोद डाला, CCTV में कैद LIVE मर्डर

Bjp Yuva Morcha Leader Killed: कर्नाटक के गंगावती में BJP युवा मोर्चा के नेता वेंकटेश कुरुब की सड़क किनारे बेहरमी से हत्या कर दी गई. ये घटना आज सुबह को हुई, जब वे बाइक पर जा रहे थे, तभी एक कार ने पीछे से उनकी बाइक को टक्कर मार दी. आपको बता दें, वेंकटेश कुरुब 31 साल के थे. उनकी हत्या बड़ी बेहरमी से की गई. चाकू और छूरे से लैस कुछ लोग कार से उतरे और उन पर हमला कर दिया. हत्या करने के बाद हत्यारे मौके से फरार हो गए. यह पूरा मामला सीसीटीव कैमरे में कैद हो गई है. वीडियो में हत्यारे वेंकटेश पर बार-बार वार कर रहे थे.

बदले का मामला

घटना की बात करते हुए कोप्पल जिले के एसपी राम एल अरसिद्दी ने बताया कि उन्हें यह बदले का मामला लग रहा है. उन्होंने कहा, "2003 में वेण्कटेश ने पुलिस की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार कराया था और उनकी मर्डर में वहीं लोग शामिल लग रहे हैं."

हिरासत में चार लोग

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब तक चार लोगों को हिरासत में भी ले लिया है. हालांकि पुलिस का कहना है कि वे सभी पहलुओं से मर्डर की जांच कर रहे हैं, जैसे कि आरोपियों को कैसे पता था कि वेण्कटेश सुबह करीब 2.30 बजे अकेले इस रास्ते से गुजरने वाले हैं.

राज्य के BJP प्रमुख ने दुख जताया

राज्य के BJP प्रमुख बीवाई विजयेंद्र ने इस घटना पर दुख जताया है. उन्होंने कहा कि "गंगावती तालुक के युवा मोर्चा अध्यक्ष वेण्कटेश के निधन की खबर बेहद दुखद है. मैं उनकी आत्मा की शांति की कामना करता है, साथ ही उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की ताकत मिले."