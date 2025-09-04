EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! चुनाव आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
Advertisement
trendingNow12908844
Hindi Newsदेश

EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! चुनाव आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट

 कर्नाटक कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट राज्य चुनाव आयोग को स्थानीय निकाय चुनाव ईवीएम के बजाय मतपत्रों ( Ballot Papers ) से कराने की सिफारिश करने का फैसला किया है.

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 04, 2025, 06:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! चुनाव आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट

Karnataka cabinet: कर्नाटक कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट राज्य चुनाव आयोग को स्थानीय निकाय चुनाव ईवीएम के बजाय मतपत्रों ( Ballot Papers ) से कराने की सिफारिश करने का फैसला किया है.  हाल के दिनों में ईवीएम को लेकर विपक्षी पार्टियों, खासतौर से कांग्रेस की तरफ से कई सवाल उठाए गए हैं. वहीं, विपक्षी पार्टियों की तरफ से चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लोकल बॉडी इलेक्शन में चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने की मांग कई राज्यों में हो रही है.

इससे पहले विपक्षी कांग्रेस ने बुधवार (6 अगस्त, 2025) को मांग की थी कि वोटिंग प्रोसेस में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव वीवीपीएटी मशीनों का इस्तेमाल कराए जाएं. कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि अगर वीवीपीएटी (वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) मशीनों की तैनाती संभव नहीं है, तो ग्रामीण और शहरी नगर निकायों के चुनाव मतपत्रों के जरिए कराए जाने चाहिए.

राहुल गांधी:'वोटर अधिकार यात्रा'

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) भाजपा पर'वोट चोरी' का आरोप लगा रही है. हाल ही में उन्होंने बिहार 'वोटर अधिकार यात्रा' खत्म की. इस यात्रा का समापन पटना में हुआ, जहां  राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 'एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम हम फोड़ेंगे.'

Add Zee News as a Preferred Source

राहुल गांधी के इस बयान से देश की सियासत गरमा गई और सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं. वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत राहुल गांधी के बयान के बारे में खुलासा करते हुए एक पोस्ट शेयर कर कहा था, 'कुर्सी की पेटी बांध लिजिये.' कांग्रेस प्रवक्ता ने राहुल गांधी का पोस्टर भी शेयर किया और अपने पोस्ट में लिखा,  'हाईड्रोजन बम=हरियाणा.' बता दें कि, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर वोट चोरी के आरोप लगाए थे.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

karnataka

Trending news

EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
karnataka
EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
jammu kashmir news
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
MLA Harmeet Singh Pathanmajra
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा घर, मुंबई में बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर घमासान
Mumbai Halal Lifestyle
सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा घर, मुंबई में बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर घमासान
'11 साल की बयानबाजी से नहीं मिली आम आदमी को कोई मदद...', मोदी सरकार पर ओवैसी का वार
Asaduddin Owaisi
'11 साल की बयानबाजी से नहीं मिली आम आदमी को कोई मदद...', मोदी सरकार पर ओवैसी का वार
GST सुधार पर खड़गे ने कसा तंज, क्यों कहा- इतिहास में पहली बार लगा किसानों पर टैक्स?
Mallikarjun Kharge
GST सुधार पर खड़गे ने कसा तंज, क्यों कहा- इतिहास में पहली बार लगा किसानों पर टैक्स?
हिमाचल के कुल्लू में भूस्खलन से ऐसी तबाही, थम नहीं रही मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज
Himachal
हिमाचल के कुल्लू में भूस्खलन से ऐसी तबाही, थम नहीं रही मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज
मुंबई में बार-बार हो रहे प्रदर्शनों से कौन हो गया परेशान? CM फडणवीस को लिखा लेटर
Milind Deora
मुंबई में बार-बार हो रहे प्रदर्शनों से कौन हो गया परेशान? CM फडणवीस को लिखा लेटर
गलती सुधारने में लगे 8 साल... पी चिदंबरम ने जीएसटी सुधारों को सराहा
P Chidambaram
गलती सुधारने में लगे 8 साल... पी चिदंबरम ने जीएसटी सुधारों को सराहा
सिंगापुर भारत की क्या करेगा मदद? पहली बार आए प्रधानमंत्री वोंग ने बताई पूरी सच्चाई
lawrence wong
सिंगापुर भारत की क्या करेगा मदद? पहली बार आए प्रधानमंत्री वोंग ने बताई पूरी सच्चाई
;