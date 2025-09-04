EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! चुनाव आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट

कर्नाटक कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट राज्य चुनाव आयोग को स्थानीय निकाय चुनाव ईवीएम के बजाय मतपत्रों ( Ballot Papers ) से कराने की सिफारिश करने का फैसला किया है.
Karnataka cabinet: कर्नाटक कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट राज्य चुनाव आयोग को स्थानीय निकाय चुनाव ईवीएम के बजाय मतपत्रों ( Ballot Papers ) से कराने की सिफारिश करने का फैसला किया है. हाल के दिनों में ईवीएम को लेकर विपक्षी पार्टियों, खासतौर से कांग्रेस की तरफ से कई सवाल उठाए गए हैं. वहीं, विपक्षी पार्टियों की तरफ से चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लोकल बॉडी इलेक्शन में चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने की मांग कई राज्यों में हो रही है.
इससे पहले विपक्षी कांग्रेस ने बुधवार (6 अगस्त, 2025) को मांग की थी कि वोटिंग प्रोसेस में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव वीवीपीएटी मशीनों का इस्तेमाल कराए जाएं. कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि अगर वीवीपीएटी (वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) मशीनों की तैनाती संभव नहीं है, तो ग्रामीण और शहरी नगर निकायों के चुनाव मतपत्रों के जरिए कराए जाने चाहिए.
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) भाजपा पर'वोट चोरी' का आरोप लगा रही है. हाल ही में उन्होंने बिहार 'वोटर अधिकार यात्रा' खत्म की. इस यात्रा का समापन पटना में हुआ, जहां राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 'एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम हम फोड़ेंगे.'
राहुल गांधी के इस बयान से देश की सियासत गरमा गई और सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं. वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत राहुल गांधी के बयान के बारे में खुलासा करते हुए एक पोस्ट शेयर कर कहा था, 'कुर्सी की पेटी बांध लिजिये.' कांग्रेस प्रवक्ता ने राहुल गांधी का पोस्टर भी शेयर किया और अपने पोस्ट में लिखा, 'हाईड्रोजन बम=हरियाणा.' बता दें कि, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर वोट चोरी के आरोप लगाए थे.
