/जल्द तय होगी कर्नाटक कैबिनेट की नई तस्वीर... दिल्ली पहुंचे सिद्धारमैया-DK शिवकुमार, किन चेहरों को मिलेगी एंट्री?

बता दें कि फाइनल लिस्ट में क्षेत्रीय और जातीय प्रतिनिधित्व की अहम भूमिका होने की उम्मीद है. AICC के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गृह क्षेत्र कल्याणा कर्नाटक को 3-4 मंत्री पद मिलने की संभावना है. इसके अलावा वोक्कालिगा नेताओं में शरथ बाचेगौड़ा, एचसी बालकृष्ण, एन चेलुवरयास्वामी और प्रिया कृष्णा के नामों पर भी विचार किया जा रहा है. महिला नेताओं में खनीज फातिमा, लक्ष्मी हेब्बालकर और केंद्रीय मंत्री केएच मुनियप्पा की बेटी रूपाकला शशीधर के नामों पर भी मुहर लग सकती है. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कांग्रेस लक्ष्मी हेब्बालकर को KPCC का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर भी विचार कर रही है. अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, तो उनके कैबिनेट में शामिल होने की संभावना कम है.