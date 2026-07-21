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जल्द तय होगी कर्नाटक कैबिनेट की नई तस्वीर... दिल्ली पहुंचे सिद्धारमैया-DK शिवकुमार, किन चेहरों को मिलेगी एंट्री?

Karnataka Cabinet Expansion: कर्नाटक कांग्रेस में कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के अध्यक्ष बी के हरिप्रसाद मंगलवार को पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 21, 2026, 09:19 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 09:19 PM IST
जल्द तय होगी कर्नाटक कैबिनेट की नई तस्वीर... दिल्ली पहुंचे सिद्धारमैया-DK शिवकुमार, किन चेहरों को मिलेगी एंट्री?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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