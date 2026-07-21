/जल्द तय होगी कर्नाटक कैबिनेट की नई तस्वीर... दिल्ली पहुंचे सिद्धारमैया-DK शिवकुमार, किन चेहरों को मिलेगी एंट्री?

Karnataka Politics: कर्नाटक कांग्रेस की लीडरशिप लंबे समय से कैबिनेट एक्सपेंशन के लिए नई दिल्ली में है. इसको देखते हुए बुधवार ( 22 जुलाई 2026) को नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा. यह लोक भवन में आयोजित होगा. इसको लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद पार्टी की केंद्रीय लीडरशिप के साथ बातचीत के लिए मंगलवार ( 21 जुलाई 2026) दिल्ली पहुंचे.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कैबिनेट विस्तार का फ्रेमवर्क अब सामने आ चुका है. कैबिनेट में खाली बची सीटों में से आधे से ज्यादा सीटें नए चेहरों को मिलने की उम्मीद है. कम से कम 2 महिलाओं को शामिल किए जाने की संभावना है, जबकि पार्टी अल्पसंख्यक समुदाय के 2 या 3 और नेताओं को भी जगह दे सकती है.
बता दें कि फाइनल लिस्ट में क्षेत्रीय और जातीय प्रतिनिधित्व की अहम भूमिका होने की उम्मीद है. AICC के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गृह क्षेत्र कल्याणा कर्नाटक को 3-4 मंत्री पद मिलने की संभावना है. इसके अलावा वोक्कालिगा नेताओं में शरथ बाचेगौड़ा, एचसी बालकृष्ण, एन चेलुवरयास्वामी और प्रिया कृष्णा के नामों पर भी विचार किया जा रहा है. महिला नेताओं में खनीज फातिमा, लक्ष्मी हेब्बालकर और केंद्रीय मंत्री केएच मुनियप्पा की बेटी रूपाकला शशीधर के नामों पर भी मुहर लग सकती है. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कांग्रेस लक्ष्मी हेब्बालकर को KPCC का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर भी विचार कर रही है. अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, तो उनके कैबिनेट में शामिल होने की संभावना कम है.
अल्पसंख्यक नेताओं में रिजवान अरशद, तनवीर सैत और MLC सलीम अहमद सबसे आगे हैं. लिंगायत नेताओं में विजयानंद कशप्पनवर, लक्ष्मण सावदी, अप्पाजी नाडागौड़ा, अशोक पट्टन और बसवराज रायरेड्डी के नामों पर विचार किया जा रहा है. विराजपेट के MLA एएस पोन्नाना के भी शामिल होने की उम्मीद है, जिससे लगभग दो दशकों के बाद कर्नाटक कैबिनेट में कोडवा समुदाय को प्रतिनिधित्व मिल सकता है. इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री धर्म सिंह के बेटे अजय सिंह के नाम पर भी मुहर लग सकती है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर कांग्रेस आलाकमान एचके पाटिल को स्पीकर बनने के लिए मनाने में सफल हो जाता है, तो फेरबदल के तहत स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव का विभाग बदला जा सकता है. इस बीच, वरिष्ठ कांग्रेस MLA आरवी देशपांडे कैबिनेट में वापसी के इच्छुक बताए जा रहे हैं, लेकिन पार्टी नेतृत्व उनकी उम्र का हवाला देते हुए उन्हें शामिल करने के पक्ष में नहीं है.