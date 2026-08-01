/कर्नाटक कैबिनेट विस्तार पर दिल्ली में लगी मुहर, 3 अगस्त को होगा नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण, जानिए कौन-कौन से नाम रेस में आगे

Karnataka New Ministers List: कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चला आ रहा सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया है. जानकारी के मुताबिक, नई दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की एक अहम बैठक के बाद कर्नाटक कैबिनेट के दूसरे चरण के विस्तार पर अंतिम सहमति बन गई है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर हुई इस बैठक में राहुल गांधी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, सिद्धारमैया और वरिष्ठ नेता बी.के. हरिप्रसाद द्वारा सौंपी गई संभावित उम्मीदवारों की सूची पर गहन विचार-विमर्श किया गया. सूत्रों के अनुसार, हाईकमान ने इस सूची में से लगभग 16 से 18 नए चेहरों के नामों को मंजूरी दे दी है.
हाईकमान से हरी झंडी मिलने के बाद अब नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई हैं. संभावना है कि 3 अगस्त को शाम 5 बजे नए मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे. शपथ ग्रहण कार्यक्रम बेंगलुरु स्थित राजभवन में आयोजित किया जाएगा. राजभवन और राज्य प्रशासन की ओर से इस कार्यक्रम को लेकर जरूरी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. इस विस्तार के बाद कर्नाटक सरकार का मंत्रिमंडल पूरी तरह से अपना अंतिम आकार ले लेगा.
कांग्रेस हाईकमान और राज्य नेतृत्व ने इस विस्तार में राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों का पूरा ध्यान रखा है. मंत्रिमंडल में जहां वरिष्ठ और अनुभवी विधायकों को जगह दी जा रही है, वहीं पहली बार चुनकर आए युवा नेताओं को भी मौका देने की तैयारी है. राज्य के जातीय, क्षेत्रीय और धार्मिक संतुलन को बनाए रखने के लिए हर वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है ताकि आगामी राजनीतिक चुनौतियों का मुकाबला मजबूती से किया जा सके.
हालांकि पार्टी ने अभी तक नए मंत्रियों के नामों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों के हवाले से कई प्रमुख नेताओं के नाम चर्चा में बने हुए हैं. संभावित उम्मीदवारों में रिजवान अरशद, बी.जेड. जमीर अहमद खान, अशोक पट्टण, लक्ष्मण सावदी, शरथ बच्चेगौड़ा, मगडी बालकृष्ण, गुब्बी वासु, आरती कृष्णा, लक्ष्मी हेब्बालकर, उमाश्री और नयना मोंटम्मा जैसे नाम शामिल हैं. हाईकमान की मंजूरी के बाद अब सभी की निगाहें 3 अगस्त को होने वाले शपथ ग्रहण पर टिकी हैं, जब यह साफ हो जाएगा कि कर्नाटक की नई टीम में किसे-किस विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जाती है.