कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की आरएसएस पर 'स्ट्राइक'! नए नियम-कायदों में क्या-क्या मना हुआ?

Karnataka Cabinet Moves To Restrict RSS Activities: कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सिद्धारमैया सरकार ने आरएसएस के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने का मन बनाया है. एक-दो दिन में नए नियम कायदों का ऐलान हो सकता है. राज्य सरकार के मंत्री प्रियांक खरगे के मुताबिक सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानि RSS की गतिविधियों पर कंट्रोल के नियम बनाए है. लेकिन ऐसा क्यों किया गया, यानी कनार्टक में आरएसएस के लिए नए 'नियम' क्यों गढ़े गए, आप यहां पर जान लीजिए.

कनार्टक में RSS के लिए नए 'नियम'

यानी अगर कर्नाटक में आरएसएस को स्कूल-कॉलेजों, सरकारी संस्थानों या सार्वजनिक जगहों में कोई भी कार्यक्रम करना होगा. तो सिद्धारमैया सरकार से इसकी अनुमति लेनी होगी. वहीं RSS पर 'कंट्रोल' के नए नियमों की बात करें तो अब बिना इजाजत के कर्नाटक की सड़कों पर संघ के पथ संचलन जैसे कार्यक्रम जिनमें बैंड का दस्ता दूर से ही अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाता है वो आयोजन अब न हो सकेगा, वहीं इसी फैसले के तहत अब पूरे कर्नाटक राज्य में सार्वजनकि जगहों पर शाखा भी नहीं लगाई जा सकेगी.

तीन दिन में RSS की गतिविधियों पर बैन?

अब ये कर्नाटक सरकार के पाले में गेंद होगी कि वो RSS के इस कार्यक्रमों की अनुमति दें या ना दें. दरअसल कर्नाटक में RSS की गतिविधियों पर कंट्रोल के लिए ये सारे नियम बनाए जा रहे हैं. कैबिनेट मंत्री प्रियांक खरगे (Priyank Kharge) ने इसकी जानकारी दी. बताया जा रहा है कि अगले दो-तीन दिन में ये नियम लागू हो जाएंगे.

बीजेपी राज का पुराना सर्कुलर जारी

कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने इसी मुद्दे पर बीजेपी के तमाम आरोपों का जवाब देते हुए साल 2013 का एक पुराना सर्कुलर भी जारी किया है, जो उस समय की तत्कालीन बीजेपी सरकार ने जारी किया था. उस सर्कुलर में एकदम साफ-साफ ये कहा गया था कि स्कूलों और उनसे जुड़े खेल मैदानों का इस्तेमाल केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकता है.