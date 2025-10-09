Advertisement
कर्नाटक में अब मिलेगी महिलाओं को Period Leave, कैबिनेट से मिली मंजूरी, मिलेंगी इतनी छुट्टियां

Paid Menstrual Leave: राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अब से राज्यभर में सरकारी कार्यालयों, परिधान उद्योगों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, आईटी फर्मों और अन्य निजी क्षेत्र के संगठनों में काम करने वाली सभी महिला कर्मचारियों को प्रति माह एक दिन का भुगतान सहित मासिक धर्म अवकाश (Paid Menstrual Leave) मिलेगा.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 09, 2025, 05:57 PM IST
Karnataka Paid Menstrual Leave: महिलाओं के मासिक धर्म को लेकर कर्नाटक सरकार ने जागरुकता दिखाते हुए अब महिलाओं के लिए राहत भरी खबर दी है. सिद्दारमैया मंत्रिमंडल ने आज राज्य की महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म के दौरान अवकाश देने का ऐलान किया है. इसके साथ ही कर्नाटक देश के उन राज्यों में शामिल हो गया है जिसने महिलाओं के पीरिएड साइकिल पर अवकाश देने का आदेश जारी किया है. राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अब से राज्यभर में सरकारी कार्यालयों, परिधान उद्योगों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, आईटी फर्मों और अन्य निजी क्षेत्र के संगठनों में काम करने वाली सभी महिला कर्मचारियों को प्रति माह एक दिन का भुगतान सहित मासिक धर्म अवकाश (Paid Menstrual Leave) मिलेगा. 

कर्नाटक सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. सरकार का कहना है कि यह निर्णय कामकाजी महिलाओं के स्वास्थ्य, आराम और मानसिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. जारी किए गए कैबिनेट नोट में कहा गया है, 'यह निर्णय कामकाजी महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को ध्यान में रखते हुए तथा एक अधिक समावेशी और सहायक कार्य वातावरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया है.' 

इस आदेश से महिला कर्मचारिओं को शारीरिक और मानसिक राहत
इस पहल का उद्देश्य न केवल महिला कर्मचारियों को शारीरिक और मानसिक राहत देना है, बल्कि मासिक धर्म स्वास्थ्य से जुड़ी जागरूकता बढ़ाना और कार्यस्थलों पर इस विषय को सामान्य और संवेदनशील दृष्टिकोण से देखने की संस्कृति को बढ़ावा देना भी है. सरकार ने उम्मीद जताई है कि इस नीति के जरिए निजी कंपनियां भी महिला कर्मचारियों के प्रति अधिक संवेदनशील और सहयोगी रुख अपनाएंगी, जिससे एक स्वस्थ और समान कार्य वातावरण का निर्माण हो सकेगा.

कर्नाटक के अलावा इन राज्यों में भी लागू
कर्नाटक के अलावा 

इन प्राइवेट कंपनियों ने भी ये नियम लागू किया
कर्नाटक के राज्य कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा बताया कि सरकार के इस फैसले से कामकाजी महिलाओं को काफी लाभ होगा. कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, 'कर्नाटक सरकार का ये फैसला यह महिलाओं के लिए काफी मददगार होगा. यह नीति अन्य राज्यों में सफल रही है और हमने इसे अपनाने का फैसला किया है.' आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार के इस फैसले के साथ ही वो ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. कोई भी निजी क्षेत्र की कंपनी इस नियम को लागू कर सकती है. अब तक स्विगी, जोमैटो, बायजूस, लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) और गोजूप जैसी कंपनियों ने महिलाओं को पीरिएड के दौरान सवैतनिक अवकाश का ऐलान किया है. 

