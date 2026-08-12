/कर्नाटक कैबिनेट: नए नवेले 19 मंत्रियों को मिले विभाग... CM ने अपने पास क्या-क्या रखा?

Karnataka Cabinet Portfolio List: कर्नाटक में 13 अगस्त 2026 से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है. इसके ठीक एक दिन पहले कांग्रेस सरकार ने 19 नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है. 3 अगस्त 2026 को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में इन 19 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी. 3 जून को शपथ लेने वाले कुछ वरिष्ठ मंत्रियों के मंत्रालयों में भी फेरबदल किया गया है. कैबिनेट विस्तार के 10 दिन बाद आए इस फैसले में मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने राज्य के सबसे बड़े और अहम मंत्रालय अपने पास ही रखे हैं. नेता रामलिंगा रेड्डी, के.एच. मुनियप्पा और ईश्वर खंड्रे जैसे दिग्गजों के मंत्रालयों में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है.
राज्य के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के कार्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने वित्त, कानून, खुफिया, सूचना, बेंगलुरु विकास (BDA/BMRDA) और नगर नियोजन जैसे कई बड़े और महत्वपूर्ण विभाग अपने पास ही रखे हैं. जिन विभागों की जिम्मेदारी किसी को नहीं दी गई है, वो मुख्यमंत्री के पास ही रहेंगे.
वरिष्ठ नेता रामलिंगा रेड्डी को पहले सिंचाई विभाग मिला था, लेकिन उनकी मांग के बाद अब उन्हें वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है.
बी. जेडी. जमीर अहमद खान को आवास, यू. टी. खादर को स्वास्थ्य, अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ, और एम. बी. पाटिल को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग सौंपा गया है.
कर्नाटक सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पूर्व कानूनी सलाहकार एएस पोन्नन्ना को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. उन्हें डीके शिवकुमार का राजनीतिक सचिव नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही, पोन्नन्ना को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया है.
|क्रम संख्या
|मंत्री का नाम
|पद / आवंटित विभाग
|1
|डी. के. शिवकुमार
|मुख्यमंत्री: वित्त, कैबिनेट मामले, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार (DPAR), खुफिया विभाग, बैंगलोर विकास प्राधिकरण (BDA), BMRDA और अन्य आवंटित न किए गए विभाग
|2
|डॉ. जी. परमेश्वर
|उपमुख्यमंत्री: राजस्व, खेल और युवा सशक्तिकरण विभाग
|3
|प्रियांक खड़गे
|गृह विभाग (खुफिया विभाग को छोड़कर), सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी (IT/BT), ई-गवर्नेंस
|4
|के. एच. मुनियप्पा
|समाज कल्याण विभाग
|5
|ईश्वर खंड्रे
|ग्रामीण विकास, पंचायती राज विभाग
|6
|डॉ. शरणप्रकाश पाटिल
|चिकित्सा शिक्षा और कौशल विकास विभाग
|7
|सतीश जारकीहोली
|लोक निर्माण विभाग (PWD)
|8
|एम. बी. पाटिल
|भारी और मध्यम उद्योग विभाग
|9
|रामलिंगा रेड्डी
|वन और पर्यावरण विभाग
|10
|के. जे. जॉर्ज
|ऊर्जा, पर्यटन विभाग
|11
|कृष्णा बायरे गौड़ा
|बैंगलोर विकास
|12
|बायराथी सुरेश
|परिवहन विभाग
|13
|संतोष लाड
|श्रम विभाग
|14
|मधु बंगारप्पा
|प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा
|15
|एन. चालुवरयास्वामी
|जल संसाधन
|16
|एस. एस. मल्लिकार्जुन
|खनिज और भूविज्ञान, बागवानी
|17
|बी. जेड. जमीर अहमद खान
|आवास
|18
|लक्ष्मण सावदी
|सहकारी और कृषि उपज विपणन विभाग
|19
|रुद्रप्पा लमानी
|चीनी और कपड़ा विभाग
|20
|बसवराज रायरेड्डी
|उच्च शिक्षा विभाग
|21
|पुत्तरंगाशेट्टी
|पशुपालन विभाग
|22
|बी. नागेंद्र
|सांख्यिकी और योजना विभाग
|23
|शिवराज थंगदगी
|पिछड़ा वर्ग और कन्नड़ संस्कृति विभाग
|24
|पी. एम. नरेंद्रस्वामी
|कृषि विभाग
|25
|रिज़वान अरशद
|खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग
|26
|डॉ. अजय सिंह
|लघु सिंचाई, विज्ञान और प्रौद्योगिकी
|27
|टी. रघुमूर्ति
|अनुसूचित जनजाति कल्याण विकास
|28
|एच. सी. बालकृष्ण
|नगरपालिका प्रशासन विभाग
|29
|के. एस. बसवंथप्पा
|बंदरगाह और मत्स्य पालन और मुज़राई विभाग
|30
|के. एम. शिवलिंगेगौड़ा
|आबकारी विभाग
|31
|विजयानंद कसाबन्नवर
|लघु उद्योग और सार्वजनिक उद्यम
|32
|यतींद्र सिद्धारमैया
|शहरी विकास विभाग
|33
|यू. टी. खादर
|स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, वक्फ़ विभाग