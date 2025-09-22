7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासान?
Karnataka Caste Survey: कर्नाटक में आज से कास्ट सर्वे की शुरुआत होने वाली है. 7 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रक्रिया को लेकर राज्य की राजनीति पूरी तरह गरमाई हुई है. भाजपा ने कांग्रेस पर हिंदुओं को बांटने का आरोप लगाया है.  

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Sep 22, 2025, 07:44 AM IST
Karnataka Caste Survey: कर्नाटक सरकार सोमवार से नया सामाजिक-शैक्षिक (कास्ट) सर्वे शुरू करने जा रही है. यह सर्वे उन शिकायतों के बाद कराया जा रहा है जिनमें कई समुदायों ने आरोप लगाया था कि 2015 में हुए सर्वे में उन्हें या तो बाहर रखा गया था या सही तरीके से शामिल नहीं किया गया. विपक्षी पार्टी भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वो हिंदुओं को बांट रही है.

कर्नाटक सरकार के जरिए कराए जा रहे सर्वे में 1.75 लाख गणक (ज्यादातर सरकारी स्कूल शिक्षक) लगभग 7 करोड़ लोगों और 2 करोड़ परिवारों से 60 सवालों वाला फॉर्म भरवाएंगे. यह प्रक्रिया 22 सितंबर से शुरू होगी 7 अक्टूबर तक चलेगी और इस पर 420 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

2015 का एच कांताराज आयोग सर्वे

यह दूसरा बड़ा सर्वे है. इससे पहले 2015 में एच कांताराज आयोग ने कराया था लेकिन उसमें आई रिपोर्ट को लेकर वोक्कालिगा और लिंगायत समुदायों ने आपत्ति जताई थी और इसे 'अवैज्ञानिक' कहा था. इसी विवाद के चलते सिद्धारमैया सरकार ने जून 2024 में नया सर्वे कराने का ऐलान किया.

यह भी पढ़ें: 'जाति सर्वे के डेटा का आरक्षण में नहीं करेंगे इस्तेमाल', बोले कर्नाटक के CM सिद्धारमैया, BJP के विरोध को बताया 'बेतुका'

कर्नाटक सर्वे में क्या-क्या सवाल पूछे जाएंगे?

हालांकि इसे आम तौर पर 'जाति सर्वे' कहा जा रहा है लेकिन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का कहना है कि यह सिर्फ जाति का नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति की जानकारी इकट्ठा करने का सर्वे है ताकि सबको बराबर मौके मिल सकें. नए सर्वे में हर घर को बिजली मीटर नंबर से 'जियो-टैग' किया जाएगा और यूनिक आईडी दी जाएगी. राशन कार्ड, आधार और मोबाइल नंबर भी जोड़े जाएंगे. साथ ही हेल्पलाइन और ऑनलाइन विकल्प भी बनाए गए हैं.

हिंदुओं को बांट रही कांग्रेस: भाजपा

दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी भाजपा इसका विरोध कर रही और इसे हिंदुओं को बांटने की साजिश करार दिया है. भाजपा नेता आर अशोक का आरोप है कि कांग्रेस ईसाई जातियों को बढ़ावा दे रही है और हिंदू समाज में फूट डाल रही है. साथ ही कांग्रेस सरकार को पार्टी के अंदर से भी कुछ विरोध की आवाजें सुनने को मिल रही हैं. स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव (ब्राह्मण समुदाय से) ने कहा कि ईसाई धर्म अपनाने वाला व्यक्ति जाति पहचान खो देता है, इसलिए 'लिंगायत क्रिश्चियन' या 'गौड़ा क्रिश्चियन' जैसी कैटेगरियां गलत हैं.

यह भी पढ़ें: असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज

57 ईसाई उप-जातियों लिस्ट से हटाया

विवाद बढ़ने पर सरकार ने 57 ईसाई उप-जातियों को सूची से हटा दिया. वोक्कालिगा और लिंगायत नेताओं ने भी अपने समुदाय के सदस्यों से स्पष्ट धर्म और जाति लिखने की अपील की है. कई धार्मिक नेताओं और विपक्षी दलों ने यह भी सवाल उठाया कि इतने बड़े सर्वे को इतने कम समय में पूरा करना संभव नहीं है. जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने तीन महीने में चरणबद्ध सर्वे कराने की मांग की है.

Tahir Kamran

Tahir Kamran

