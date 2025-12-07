भारत का बेहद खतरनाक स्कूली रास्ता! जहां बच्चे रोज देते हैं बाघ और तेंदुओं को चकमा

Karnataka News: कर्नाटक के चामराजनगर में पचेडोड्डी गांव के बच्चों के पास स्कूल पहुंचने के ये एकमात्र रास्ता है. इसके अलावा उनके पास दूसरा कोई विकल्प मौजूद नहीं है. स्कूल जाने वाली मुख्य सड़क टूटी हुई है, जिसकी वजह से यातायात की सेवाएं ठप पड़ी हैं.
India dangerous route: कर्नाटक के चामराजनगर के बच्चों को स्कूल जाने के लिए घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ रहा है. स्कूल जाने के लिए बच्चों को एक-दो नहीं बल्कि पूरे सात किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है और इसकी वजह है गांव से स्कूल जाने वाली सड़क का टूटा होना. सड़क के अलावा यहां दूसरी बड़ी समस्या हैं स्कूल तक पहुंचने वाला ये रास्ता. क्योंकि, ये रास्ता महादेश्वर पहाड़ी के वन इलाके से होकर गुजरता है और यहां बाघ, हाथी और तेंदुए के अलावा कई अन्य जंगली जानवर मौजूद हैं. इन जानवरों का खतरा यहां से गुजरने वालों बच्चों पर बना रहता है, इसलिए सभी बच्चों एक-साथ डर के माहौल में स्कूल जाने को मजबूर हैं.
जंगली रास्ता
कर्नाटक के चामराजनगर में पचेडोड्डी गांव के बच्चों के पास स्कूल पहुंचने के ये एकमात्र रास्ता है. इसके अलावा उनके पास दूसरा कोई विकल्प मौजूद नहीं है. स्कूल जाने वाली मुख्य सड़क टूटी हुई है, जिसकी वजह से यातायात की सेवाएं ठप पड़ी हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले तो वन विभाग की तरफ से बच्चों को सुरक्षा के नजरिए से जीप उपलब्ध करवाई थी लेकिन थोड़े समय के बाद ही उसे बंद कर दिया गया. ऐसे में बच्चों के मां-बाप को उनकी फिक्र स्कूल से लौटने तक बनी रहती है. सड़क की मरम्मत का काम हो नहीं पाया है तो मजबूर बच्चों को रोज इस खतरनाक जंगली इलाके से होकर गुजरना पड़ता है.
मुख्यमंत्री से अपील
अपनी सुरक्षा को लेकर छात्रों और उनके परिवारजनों ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर सड़क बनवाने की मांग की है, बच्चों ने स्कूल जाने वाली सड़क पर बस सेवाओं को बहाल करने की अपील भी मुख्यमंत्री से की है. बच्चों ने स्थानीय विधायक को लेकर कहा कि क्या उनको हमारी ये दुर्दशा नहीं दिखाई दे रही है, हम उनसे मदद के लिए अपील कर रहे हैं. बच्चों ने स्थानीय विधायक से नई सड़क बनाने और जीप की व्यवस्था करवाने की मांग की है.
