Advertisement
trendingNow12970299
Hindi Newsदेश

अधर में लटका कर्नाटक का 'विकास' तो CM सिद्धारमैया हुए केंद्र सरकार से नाराज

Karnataka Chief Minister: हाल ही में कर्नाटक सरकार सड़कों और यातायात की बिगड़ी हालात को लेकर लगातार आलोचनाओं के घेरे में है. खासकर, बेंगलुरु जैसे शहर में जहां इंफोसिस के पूर्व सीएफओ मोहनदास पई और शॉ जैसे उद्योग के दिग्गजों ने बार-बार खुले तौर पर हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 21, 2025, 07:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अधर में लटका कर्नाटक का 'विकास' तो CM सिद्धारमैया हुए केंद्र सरकार से नाराज

Karnataka CM Siddaramaiah: कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रदेश में विकास कार्यो के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बजट न मिलने पर भड़क उठे. सिद्धारमैया ने केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर कर्नाटका को विकास कार्यों के लिए एक रुपया न देने का आरोप लगाते हुए घेरने की कोशिश की है. इतना ही नहीं कर्नाटक सीएम की तरफ से दिवाली से पहले लागू किए गए जीएसटी छूट पर भी सवाल उठाए हैं.

बीजेपी नेताओं की आलोचना 
सिद्धारमैया ने कर्नाटक के साथ हो रहे अन्याय पर प्रदेश के भाजपा नेताओं की चुप्पी की भी कड़ी आलोचना कर डाली. सीएम ने इस दौरान कर्नाटक बीजेपी के नेताओं से केंद्र सरकार से प्रदेश के विकास को लेकर न उठाने पर सवाल खड़े किए. हाल ही में कर्नाटक सरकार सड़कों और यातायात की बिगड़ी हालात को लेकर लगातार आलोचनाओं के घेरे में है. खासकर, बेंगलुरु में जैसे शहर में जहां इंफोसिस के पूर्व सीएफओ मोहनदास पई और शॉ जैसे उद्योग के दिग्गजों ने बार-बार खुले तौर पर हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं.  

केंद्र सरकार से नहीं मिलता एक रुपया 
कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा "हमें केंद्र से एक रुपया भी नहीं मिलता, मुंबई और दिल्ली के अलावा, हम सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं". इससे आगे सिद्धारमैया ने शहर की जनता को कहा 'यहां रहने वाले लोगों को पता होना चाहिए कि कर्नाटक सरकार को केंद्र की तरफ से मिलने वाले है हर एक रुपए में पर में से सिर्फ 14-15 पैसे ही वापस मिलते हैं, क्या यह काफ़ी है?'

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : कॉकरोच जलाने के चक्कर में गलती से महिला को मार डाला, फ्लैट में लगा दी आग

दिवाली तोहफे पर बोले सीएम 

कांग्रेस नेताओं की तरफ से राज्य के लिए अगर ज्यादा पैसे मांग लिए जाते हैं तो उसे राजनीतिक का मुद्दा बना दिया जाता है. इसके बाद सिद्धारमैया जीएसटी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को निशाने लेकर कहा'   आठ साल तक ज्यादा टैक्स वसूला और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगाकर कह रहे हैं कि ये जीएसटी उत्सव दिवाली का तोहफा है, क्या ये वास्तव में जनता के साथ न्याय है?'.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

karnatka CM

Trending news

अधर में लटका कर्नाटक का 'विकास' तो CM सिद्धारमैया हुए केंद्र सरकार से नाराज
karnatka CM
अधर में लटका कर्नाटक का 'विकास' तो CM सिद्धारमैया हुए केंद्र सरकार से नाराज
भारत में छिपी है 'आग'! क्या आप जानते हैं देश का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी कहां है?
Active volcano in India
भारत में छिपी है 'आग'! क्या आप जानते हैं देश का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी कहां है?
'जांच की आड़ में भाविश अग्रवाल को परेशान ना करे पुलिस', कर्नाटक HC का आदेश
Ola Engineer Death
'जांच की आड़ में भाविश अग्रवाल को परेशान ना करे पुलिस', कर्नाटक HC का आदेश
दिल्ली में बड़ा हादसा, राष्ट्रपति भवन परिसर में लगी आग, दमकल विभाग ने किया काबू
Rastrapati Bhavan
दिल्ली में बड़ा हादसा, राष्ट्रपति भवन परिसर में लगी आग, दमकल विभाग ने किया काबू
सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश
Sabrimala Temple
सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश
बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी
Indian politics
बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी
बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी
Bengaluru
बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी
बॉर्डर पर नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास', BSF ने PAK रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई
diwali 2025
बॉर्डर पर नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास', BSF ने PAK रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई
PAK ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, सबके खात्मे का प्लान रेडी!
ISI
PAK ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, सबके खात्मे का प्लान रेडी!
हंसते-हंसते मौत को लगाया गले, 27 साल में इस स्वतंत्रता सेनानी ने दी बलिदान की मिसाल
Ashfaqulla Khan
हंसते-हंसते मौत को लगाया गले, 27 साल में इस स्वतंत्रता सेनानी ने दी बलिदान की मिसाल