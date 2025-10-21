अधर में लटका कर्नाटक का 'विकास' तो CM सिद्धारमैया हुए केंद्र सरकार से नाराज

Karnataka Chief Minister: हाल ही में कर्नाटक सरकार सड़कों और यातायात की बिगड़ी हालात को लेकर लगातार आलोचनाओं के घेरे में है. खासकर, बेंगलुरु जैसे शहर में जहां इंफोसिस के पूर्व सीएफओ मोहनदास पई और शॉ जैसे उद्योग के दिग्गजों ने बार-बार खुले तौर पर हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं.
Karnataka CM Siddaramaiah: कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रदेश में विकास कार्यो के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बजट न मिलने पर भड़क उठे. सिद्धारमैया ने केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर कर्नाटका को विकास कार्यों के लिए एक रुपया न देने का आरोप लगाते हुए घेरने की कोशिश की है. इतना ही नहीं कर्नाटक सीएम की तरफ से दिवाली से पहले लागू किए गए जीएसटी छूट पर भी सवाल उठाए हैं.
बीजेपी नेताओं की आलोचना
सिद्धारमैया ने कर्नाटक के साथ हो रहे अन्याय पर प्रदेश के भाजपा नेताओं की चुप्पी की भी कड़ी आलोचना कर डाली. सीएम ने इस दौरान कर्नाटक बीजेपी के नेताओं से केंद्र सरकार से प्रदेश के विकास को लेकर न उठाने पर सवाल खड़े किए.
केंद्र सरकार से नहीं मिलता एक रुपया
कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा "हमें केंद्र से एक रुपया भी नहीं मिलता, मुंबई और दिल्ली के अलावा, हम सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं". इससे आगे सिद्धारमैया ने शहर की जनता को कहा 'यहां रहने वाले लोगों को पता होना चाहिए कि कर्नाटक सरकार को केंद्र की तरफ से मिलने वाले है हर एक रुपए में पर में से सिर्फ 14-15 पैसे ही वापस मिलते हैं, क्या यह काफ़ी है?'
दिवाली तोहफे पर बोले सीएम
कांग्रेस नेताओं की तरफ से राज्य के लिए अगर ज्यादा पैसे मांग लिए जाते हैं तो उसे राजनीतिक का मुद्दा बना दिया जाता है. इसके बाद सिद्धारमैया जीएसटी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को निशाने लेकर कहा' आठ साल तक ज्यादा टैक्स वसूला और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगाकर कह रहे हैं कि ये जीएसटी उत्सव दिवाली का तोहफा है, क्या ये वास्तव में जनता के साथ न्याय है?'.
