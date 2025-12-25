Advertisement
Hindi Newsदेशकर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धूं-धूंकर जली बस, 9 की मौत

कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धूं-धूंकर जली बस, 9 की मौत

Karnataka Road Accident: कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसकी वजह से  9 लोगों की जान चली गई है जबकि हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 25, 2025, 07:43 AM IST
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धूं-धूंकर जली बस, 9 की मौत

Chitradurga Bus Accident: कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां पर में गोरलाथु क्रॉस के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया है. जिसमें 9 लोगों की जान चली गई है जबकि हादसे में कई लोग घायल है, एक लॉरी ने बस को टक्कर मार दी जिसकी वजह से बस में आग लग गई, हादसे में घायल यात्रियों को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है. 

इस हादसे के बाद तमिलनाडु के CM एमके स्टालिन ने दुख जताया, साथ ही साथ सीएम ने आदेश दिया कि मृतकों के परिवारों को 3 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल और अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों को मुख्यमंत्री पब्लिक रिलीफ फंड से 1 लाख रुपये दिए जाएं.

 

अपडेट जारी है...

Abhinaw Tripathi

Karnataka News

Trending news

