'ट्रक ने खोया नियंत्रण और स्लीपर बस के फ्यूल टैंक से टकराया,' कर्नाटक बस हादसे पर बोले आईजीपी

Karnataka Bus Accident: कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया. हादसा इतना भयानक था कि 9 लोग जिंदा जल गए, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचाया. जहां अभी उनका इलाज किया जा रहा है.
Karnataka Bus Accident: जानकारी के अनुसार बेंगलुरु से गोकर्ण जा रही एक प्राइवेट स्लीपर बस की एक कंटेनर लॉरी से जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया. इस हादसे में अब तक नौ लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए.
पुलिस के मुताबिक यह दुर्घटना उस समय हुई जब सामने से आ रही कंटेनर लॉरी के ड्राइवर ने लापरवाही बरतते हुए अपनी लेन छोड़ दी और दूसरी तरफ चला गया. इसी दौरान उसकी सीधी टक्कर प्राइवेट स्लीपर बस से हो गई. टक्कर के बाद बस में आग लग गई और सभी यात्रियों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल पाया. मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने और यात्रियों को बचाने की कोशिश की लेकिन आग इतनी तेज थी कि ज्यादा कुछ नहीं किया जा सका.
आईजीपी रविकांते गौड़ा ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि यह घटना सुबह करीब 2 बजे हुई. एक सी बर्ड प्राइवेट स्लीपर कोच बस को सामने से आ रहे एक कंटेनर ट्रक ने टक्कर मार दी, जो डिवाइडर पार करके पूरी रफ्तार से बस से टकरा गया.
उन्होंने बताया कि हमें शक है कि ट्रक ने सीधे बस के फ्यूल टैंक में टक्कर मारी. फ्यूल लीक होने के बाद बस में आग लग गई और वह पूरी तरह जल गई.उन्होंने कहा कि कुछ यात्री बस से निकलने में कामयाब रहे. हालांकि जो लोग गहरी नींद में सो रहे थे करीब आठ यात्री गाड़ी के अंदर फंस गए. इस घटना में कंटेनर ट्रक ड्राइवर की भी मौत हो गई. शुरुआती जांच के अनुसार, कुल नौ लोगों की मौत हुई है, जिसमें आठ बस यात्री और ट्रक ड्राइवर शामिल हैं.
उन्होंने बताया कि इस दौरान कंटेनर लॉरी पीछे से आ रही एक स्कूल बस से टकरा गई. टक्कर के बाद बस में अफरा-तफरी मच गई, हालांकि स्कूल बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं.
वहीं घायलों को तुरंत नजदीकी तुमकुर और हिरियूर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने हादसे की विस्तृत जांच शुरू कर दी है. प्राथमिक जानकारी के अनुसार यह हादसा कंटेनर लॉरी के ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हुआ है. हालांकि अभी मामले की जांच जारी है.
