कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुने जाने पर सोनिया गांधी को कुमारस्वामी ने दी बधाई

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की अध्यक्ष सोनिया गांधी के एक बार फिर से कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुने जाने पर शनिवार को उन्हें बधाई दी. साथ ही, जद (एस) नेता ने कहा कि उनका अनुभव और नेतृत्व संसद में विपक्ष को मजबूत करेगा.

नई दिल्ली में संसद के केंद्रीय कक्ष में हुई कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया को पार्टी के संसदीय दल का नेता चुना गया.

कुमारस्वामी ने ट्वीट किया, ‘कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुने जाने पर श्रीमती सोनिया गांधी को हार्दिक बधाई. उनका व्यापक अनुभव और नेतृत्व संसद में विपक्ष को मजबूती प्रदान करेगा. मैं उन्हें शुभकामना देता हूं. ’

Hearty congratulations to Ms Sonia Gandhi on being elected as leader of the #Congress Parliamentary Party. Her vast experience and leadership will give a stronger voice to the Opposition in the Parliament. I wish her the best.@INCIndia @INCKarnataka

