कर्नाटक में 'कुर्सी का खेल': 70 साल का इतिहास गवाह है, बीच में बदला CM तो साफ हुई सरकार; क्या बच पाएगी कांग्रेस?

Siddaramaiah Resignation: कांग्रेस आलाकमान ने बड़ा फैसला लेते हुए सिद्धारमैया की जगह डी.के. शिवकुमार को कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता साफ कर दिया है. 2028 चुनावों से पहले हुआ यह बदलाव काफी जोखिम भरा है, क्योंकि कर्नाटक के सियासी इतिहास में कार्यकाल के बीच मुख्यमंत्री बदलने पर पार्टियों को हमेशा भारी चुनावी हार का सामना करना पड़ा है.
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DK Shivakumar Next Karnataka Chief Minister: कर्नाटक की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. महीनों से चल रही अंदरूनी खींचतान और भारी सस्पेंस के बाद आखिरकार कांग्रेस के दिग्गज नेता सिद्धारमैया ने गुरुवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. इसी के साथ उनके धुर प्रतिद्वंद्वी और 'संकटमोचक' कहे जाने वाले उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है. पार्टी आलाकमान ने आखिरकार वह बड़ा फैसला ले ही लिया जिसे वह पिछले कई महीनों से लगातार टालने की कोशिश कर रहा था. लेकिन सवाल यह है कि 2028 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस ने यह हाई-वोल्टेज रिस्क क्यों लिया? और क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है?
78 वर्षीय सिद्धारमैया कर्नाटक कांग्रेस के सबसे कद्दावर चेहरों में से एक हैं. वे राज्य में कांग्रेस के एकमात्र OBC मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और दलितों का एक अटूट वोट-बैंक (अहिंदा गठबंधन) तैयार किया था. इसके बावजूद आलाकमान को यह कड़ा फैसला लेना पड़ा, जिसके पीछे मुख्य रूप से 3 बड़ी वजहें हैं:
1. राज्य में अगला विधानसभा चुनाव 2028 में होना है, तब तक सिद्धारमैया 80 साल का आंकड़ा पार कर चुके होंगे. ऐसे में पार्टी को एक युवा और ऊर्जावान नेतृत्व की जरूरत थी.
2. वोक्कालिगा समुदाय के मजबूत नेता डीके शिवकुमार उम्र में सिद्धारमैया से काफी छोटे हैं और लंबे समय से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे.
3. राज्य में जल्द ही राज्यसभा, MLC और ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) के तहत आने वाले पांच नगर निगमों के चुनाव होने वाले हैं, जहां डीके का संगठनात्मक कौशल पार्टी के काम आ सकता है.
कर्नाटक के सियासी इतिहास का एक काला सच यह भी है कि यहां कार्यकाल के बीच में मुख्यमंत्री बदलना किसी भी पार्टी के लिए 'चुनावी सुसाइड' जैसा साबित हुआ है. 1956 में कर्नाटक के गठन के बाद से केवल तीन मुख्यमंत्री (एस. निजलिंगप्पा, डी. देवराज अर्श और खुद सिद्धारमैया 2013-18 में) ही अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाए हैं. जब-जब पार्टियों ने बीच कार्यकाल में मुख्यमंत्री बदला है, तब-तब जनता ने उन्हें चुनाव में बुरी तरह नकारा है. आइए नजर डालते हैं भाजपा के उन दो सबसे हालिया उदाहरणों पर जिसने उसकी सत्ता छीन ली:
1. 2011 का घटनाक्रम: येदियुरप्पा से शेट्टार तक और बीजेपी साफ!
साल 2011 में भ्रष्टाचार और अवैध खनन के आरोपों के बाद भाजपा ने अपने सबसे मजबूत लिंगायत नेता बी.एस. येदियुरप्पा को हटाकर डी.वी. सदानंद गौड़ा और फिर जगदीश शेट्टार को सीएम बनाया. लिंगायत बनाम वोक्कालिगा के जातिगत खेल और सरकार के भीतर मचे घमासान से जनता इस कदर नाराज हुई कि 2013 के चुनाव में भाजपा 110 सीटों से सिमटकर सीधे 40 सीटों पर आ गिरी. मुख्य विपक्षी दल तक का दर्जा छिन गया और कांग्रेस ने बंपर बहुमत के साथ सरकार बनाई.
2. 2021 का दौर: येदियुरप्पा को हटाकर बोम्मई को लाना पड़ा भारी
भाजपा ने इतिहास से सबक नहीं लिया और जुलाई 2021 में एक बार फिर येदियुरप्पा पर इस्तीफे का दबाव बनाया गया. उनकी जगह बसवराज बोम्मई को कुर्सी सौंपी गई. बोम्मई का कार्यकाल 'PayCM' जैसे भ्रष्टाचार के आरोपों और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के विवादों में घिर गया. बोम्मई कभी येदियुरप्पा की परछाई से बाहर नहीं निकल पाए. नतीजा यह हुआ कि मई 2023 के चुनाव में कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल की और सिद्धारमैया दोबारा सीएम बने.
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अब गेंद कांग्रेस के पाले में है. इतिहास गवाह है कि जब भी किसी मुख्यमंत्री को बीच कार्यकाल में हटाया गया है, पार्टी के भीतर अंतर्कलह बढ़ी है और आगामी चुनाव में सत्ता हाथ से निकल गई है. डी.के. शिवकुमार के सामने अब न सिर्फ सिद्धारमैया के समर्थकों को साधने की चुनौती होगी, बल्कि उन्हें यह भी साबित करना होगा कि कांग्रेस इस 'मिड-टर्म सीएम' वाले चुनावी अभिशाप को तोड़ सकती है.
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