Hindi Newsदेश

सिद्धारमैया का सीधा आरोप...हिंदी-संस्कृत को ढेर सारा पैसा कन्नड़ के साथ अन्याय, कहा- 'उठो और विरोध करो'

Dispute Over Language: कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कन्नड़ लोगों से अपील की है कि वे ऐसे किसी भी प्रयास का विरोध करें जो राज्य की भाषा, संस्कृति या पहचान को कमजोर करता हो. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 01, 2025, 03:42 PM IST
Karnataka Chief Minister Appeal: भाषा पर बहस को फिर से तेज करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को केंद्र सरकार पर कन्नड़ भाषा की अपेक्षा(नजरअंदाज)करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि, केंद्र सरकार हिंदी और संस्कृत के विकास के लिए तो ढेर सारा पैसा दे रही है. आगे उन्होंने कहा, कन्नड़ के विकास के लिए पर्याप्त पैसा देने से मना करना भारत की सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषाओं में से एक के प्रति अन्याय है.

सिद्धारमैया ने आगे क्या कहा?
सिद्धारमैया ने आगे बोलते हुए कहा कि, कन्नड़ भाषा को शास्त्रीय भाषा(Classical Language)के रूप में पहचान मिल चुकी है. इसके बाद भी भी केंद्र सरकार की तरफ से उतना वित्तीय या संस्थागत समर्थन (Institutional Support)नहीं मिला जितना केंद्र द्वारा बढ़ावा दी जा रही दूसरी भाषाओं को मिलता है.

लोगों से की अपील
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य के लोगों से अपने भाषाई अधिकारों पर जोर देने की अपील करते हुए कहा कि, हिंदी और संस्कृत के विकास के लिए तो पैसे दिए जा रहे हैं लेकिन अन्य भारतीय भाषाओं के लिए नहीं. यह कन्नड़ के साथ अन्याय है. उन्होंने राज्य के लोगों से अपने भाषाई अधिकारों पर जोर देने की अपील करते हुए की. उन्होंने कर्नाटक के लोगों से कहा कि, वे अपनी भाषा के अधिकारों की मांग करें. 

विरोध करने की अपील
मुख्यमंत्री ने कन्नड़ लोगों से राज्य की भाषा, संस्कृति या पहचान को कमजोर करने की किसी भी कोशिश का विरोध करने के लिए कहा. उन्होंने राज्य की भाषाई विरासत की रक्षा करने के लिए एकजुट होने पर जोर दिया और कहा, हमें उन सभी का विरोध करना होगा जो कन्नड़ विरोधी हैं.

