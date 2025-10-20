कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के प्रोग्राम में अचानक 10 लोग हुए बीमार, पुलिस ने बताया कहां हुई लापरवाही

Karnataka CM Siddaramaiah: कन्नड़ जिले में दिवाली के कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के एक प्रोग्राम के दौरान कम से कम 10 लोग बीमार पड़ गए.
Karnataka News: कन्नड़ जिले में दिवाली के कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया (Siddaramaiah) के एक प्रोग्राम के दौरान कम से कम 10 लोग बीमार पड़ गए. स्थानीय पुलिस का कहना है, "खाना और गिफ्ट देने में देरी के कारण हाइपोग्लाइसीमिया (Hypoglycemia) या डिहाइड्रेशन (Dehydration) हुआ. 3 महिलाओं को आईवी फ्लूइज दिया गया और 3 महिलाओं को ओपीडी में ट्रीटमेंट के बाद डिसचार्ज कर दिया गया है."
At least 10 people fell ill during an event of Karnataka CM Siddaramaiah in Dakshina Kannada today.
Dakshina Kannada district police say, "Hypoglycemia or dehydration was caused due to the delay in providing food and gifts. Three women were given IV fluids, and seven women have…
नजर आई लापरवाही
सीएम सिद्धारमैया का ये इवेंट पुत्तुर तालुक स्टेडियम (Puttur Taluk Stadium) में हो रहा था जिसका नाम 'अशोका जनामना' था. इस स्थानीय विधायक अशोक राय (Ashok Rai) भी शामिल थे. बताया जा रहा है कि यहां उम्मीद से ज्यादा लोग जमा हो गए थे. इसमें कार्यक्रम में आयोजकों की लापरवाही साफ दिखी. कई लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पाया जिसके कारण महिलाएं और बच्चे बीमार पड़ गए. इन्हें एम्बुलेंस के जरिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया.
सावधानी हटी, दुर्घटना घटी
अशोक राय चैरिटेबल ट्रस्ट (Ashok Rai Charitable Trust) की तरफ से दिवाली समारोह और कपड़े, थाली-कटोरे बांटने का आयोजन किया गया था. इसका उद्घाटन सीएम सिद्धारमैया ने किया. स्टेडियम की क्षमता 20,000 लोगों की है. लेकिन इससे हद से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए. इससे भगदड़ मच गई और उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ हुई. उन्हें पुत्तूर तालुक अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
दोपहर का भोजन करने के बाद चक्कर आने के कारण वो गिर पड़े. आयोजकों ने कहा था कि 1 लाख लोगों के इकट्ठा होने की उम्मीद है. पुलिस विभाग ने पहले ही इसकी चेतावनी दे दी थी. लेकिन सावधानी न बरतने के कारण ये घटना घटी.
