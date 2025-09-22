दशहरा एक धर्म का त्योहार नहीं... मुस्लिम के उद्घाटन करने पर बवाल तो सीएम सिद्धारमैया ने भाजपा को सुनाया

कांग्रेस शासित राज्य में एक मुस्लिम महिला के हाथों मैसूर दशहरे का उद्घाटन करने को लेकर भाजपा और तमाम हिंदूवादी आपत्ति जता रहे हैं. इस पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने भाजपा को जवाब दिया है. बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक को लेकर पैदा किए जा रहे विवाद पर सीएम ने साफ कहा है कि दशहरा राज्य के सभी लोगों का त्योहार है, यह किसी एक धर्म या जाति का त्योहार नहीं है.

मुख्यमंत्री ने कहा, 'बानू मुश्ताक एक मुस्लिम महिला होने के बावजूद एक कन्नड़ कवि और लेखिका हैं. उन्होंने कन्नड़ साहित्य को सम्मान दिलाया है. परंपरा के अनुसार, इस साल दशहरा 11 दिन तक मनाया जा रहा है. राज्य में अच्छी बारिश हुई है और लोग खुश हैं. जंबू सवारी की विशेष भव्यता होगी. सीएम ने आगे कहा कि कन्नड़ कवि कुवेम्पु ने कहा था कि इंसान को मंदिर, गिरजाघर और मस्जिद से ऊपर उठना चाहिए. समाज को धर्म या जाति के आधार पर नहीं बांटा जाना चाहिए. दशहरा राज्य के सभी लोगों का त्योहार है. यह किसी एक धर्म या जाति का त्योहार नहीं है.

ನಾಡಿನ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರು ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅವರು ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿರುವುದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯ ಪಾಲಿಸುವ ಮನುಷ್ಯರು. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು. ದ್ವೇಷ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ವಿರೋಧಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಆಚರಿಸುವವರು… pic.twitter.com/1sItP052az

— Siddaramaiah (@siddaramaiah) September 22, 2025

बाद में सीएम ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि देश के अधिकांश लोगों ने बानू मुश्ताक के हाथों दशहरे के उद्घाटन का स्वागत किया है. यह गर्व की बात है. बानू मुश्ताक एक ऐसी इंसान हैं जो एक मुस्लिम महिला से भी ज्यादा इंसानियत को महत्व देती हैं. हम इंसानों को एक-दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए. नफरत इंसानियत की दुश्मन है इसलिए नफरत का जश्न मनाने वाले भी इंसानियत के दुश्मन हैं. सीएम ने कहा कि बानू मुश्ताक ने पूरे अर्थ के साथ बात की. उनका विरोध करने वालों को भी दिल से खुशी हुई होगी.

मुश्ताक बोलीं, मां चामुंडेश्वरी ने मुझे यहां बुलाया है

बानू मुश्ताक ने सोमवार को चामुंडी पहाड़ियों पर स्थित चामुंडेश्वरी मंदिर में मैसूर दशहरा का उद्घाटन किया. मुश्ताक ने विजयादशमी (2 अक्टूबर) को समाप्त होने वाले 10 दिवसीय उत्सव का उद्घाटन करते हुए कहा कि आज हम मां चामुंडेश्वरी के आशीर्वाद से दशहरा उत्सव का उद्घाटन कर रहे हैं. एक करीबी दोस्त ने मुझसे कहा था कि वह मुझे चामुंडी पहाड़ियों पर ले जाएगी, लेकिन आज मां चामुंडेश्वरी ने खुद मुझे यहां बुलाया है. हालांकि कुछ विरोध भी हुआ, फिर भी मां ने मुझे बुलाया है. उनकी कृपा से यहां खड़े होना मेरे जीवन के सबसे बड़े सम्मानों में से एक है.

भाजपा पर बरसते हुए सीएम ने राज्य सरकार की गारंटी योजनाओं का समर्थन किया और विपक्ष से पूछा कि क्या राज्य दिवालिया हो गया है? उन्होंने कहा, 'कुछ लोगों ने चेतावनी दी थी कि गारंटी योजनाओं को जारी रखने से राज्य दिवालिया हो जाएगा. क्या राज्य दिवालिया हो गया है? अब तक, हमने अपनी गारंटी योजनाओं पर 1 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जिससे कर्नाटक के हर गरीब व्यक्ति को लाभ हुआ है. जो लोग पहले इन योजनाओं का विरोध करते थे, वे अब इनकी नकल कर रहे हैं. कर्नाटक की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है. प्रति व्यक्ति आय वृद्धि के मामले में कर्नाटक देश में नंबर एक है. गारंटी योजनाओं ने सभी लोगों की आय में वृद्धि की है.

आगे उन्होंने कहा कि गारंटी योजनाएं राजनीतिक उद्देश्यों के लिए लागू नहीं की जाती हैं. भाजपा या JDS इन योजनाओं से लाभान्वित हो सकते हैं, ये योजनाएं सबके लिए हैं.