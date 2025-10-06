Advertisement
trendingNow12950391
Hindi Newsदेश

2018 का जख्म अब भी ताजा? लिंगायत मुद्दे पर CM सिद्धारमैया ने झाड़ा पल्ला, बोले- जो लोगों का रुख वही मेरा

Karnataka: कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने रविवार को लिंगायतों को एक अलग धर्म के रूप में मान्यता देने की मांग से जुड़े सवालों का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर मेरा कोई अलग रुख नहीं है. जो जनता का रुख है वही मेरा है.

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Oct 06, 2025, 05:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2018 का जख्म अब भी ताजा? लिंगायत मुद्दे पर CM सिद्धारमैया ने झाड़ा पल्ला, बोले- जो लोगों का रुख वही मेरा

CM Siddaramaiah On Lingayat Separate Religion: कर्नाटक हाल के दिनों में लिंगायत समुदाय को अलग अलग धर्म का दर्जा देने की मांग का मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है. अब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (CM Siddaramaiah) ने लिंगायत समुदाय (Lingayat Separate Religion) को अलग धर्म का दर्जा देने की मांग पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.  रविवार को सीएम से जब पत्रकारों ने लिंगायतों को अलग धर्म के रूप में मान्यता देने की मांग पर सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि 'यह फिलहाल चर्चा का विषय है. कुछ साधु-संत इस बारे में बातें करते हैं, लेकिन न यह बड़ा मुद्दा है न छोटा.'

'जनता का जो रुख है, वही मेरा रुख'

जब मंत्री शिवराज थंगड़गी ने उन्हें बताया कि पत्रकार इस मुद्दे पर उनकी राय जानना चाहते हैं, तो सिद्धारमैया ने साफ शब्दों में कहा, 'अरे! मेरा इस पर कोई अलग रुख नहीं है. जनता का जो रुख है, वही मेरा रुख है.' इस पर मंत्री थंगड़गी ने भी सहमति जताते हुए कहा कि सरकार हमेशा जनता के साथ खड़ी है.

'बसव संस्कृति अभियान-2025'

इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि इस मामले में कोई 'क्रांति' या 'प्रांति' नहीं होगी. लिंगायत समुदाय ने अपने कई संतों के नेतृत्व में रविवार को लिंगायत मातादीशारा ओक्कुटा द्वारा आयोजित 'बसव संस्कृति अभियान-2025' के समापन समारोह में एक अलग धर्म के रूप में मान्यता की अपनी मांग दोहराई, जिसमें पारित किए गए पांच प्रस्तावों में लिंगायतों के लिए धार्मिक मान्यता के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी शामिल था.

Add Zee News as a Preferred Source

लिंगायत और वीरशैव: दो हिस्सों में बंटा लिंगायत

2018 में सीएम सिद्धारमैया की कांग्रेस सरकार ने लिंगायतों को ‘धार्मिक अल्पसंख्यक’ का दर्जा देने की सिफारिश की थी. माना जाता है कि इस फैसले से लिंगायत बहुल इलाकों में कांग्रेस को नुकसान हुआ और चुनाव में हार मिली. जबकि, ये समुदाय खुद भी दो हिस्सों में बंटा हुआ है. इसका एक पक्ष कहता है कि लिंगायत और वीरशैव एक ही हैं, जबकि दूसरा पक्ष मानता है कि लिंगायतों को अलग पहचान मिलनी चाहिए और वीरशैव हिंदू धर्म के सात शैव संप्रदायों में से एक हैं. यह मतभेद रविवार को साफ दिखा, जब भाजपा से जुड़े नेता और अखिल भारत वीरशैव महासभा के सदस्य इस कार्यक्रम से दूर रहे.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

karnatakaCM Siddaramaiahlingayat

Trending news

ड्रग्स, गांजा, शराब और..हैदराबाद के करीब चल रही थी रेव पार्टी, क्यों हैरान हुई पुलिस
Hyderabad News
ड्रग्स, गांजा, शराब और..हैदराबाद के करीब चल रही थी रेव पार्टी, क्यों हैरान हुई पुलिस
'यह सैलाब कुदरती नहीं...', CM ममता ने बंगाल में आई बाढ़ के लिए किसे ठहराया जिम्मेदार
Mamata Banerjee
'यह सैलाब कुदरती नहीं...', CM ममता ने बंगाल में आई बाढ़ के लिए किसे ठहराया जिम्मेदार
मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले आरोपी पर क्या होगा एक्शन? क्या बोले CJI गवई
CJI BR Gavai
मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले आरोपी पर क्या होगा एक्शन? क्या बोले CJI गवई
'मोसाद' से 4 कदम आगे भारतीय सुरक्षा बल! एक जले मोबाइल चार्जर से तोड़ दी आतंक की कमर
Pahalgam attack
'मोसाद' से 4 कदम आगे भारतीय सुरक्षा बल! एक जले मोबाइल चार्जर से तोड़ दी आतंक की कमर
जम्‍मू-कश्मीर में जाने वाले ध्यान दें! MD का आया ऑरेंज अलर्ट, बारिश-बर्फबारी कब तक?
Snowfall
जम्‍मू-कश्मीर में जाने वाले ध्यान दें! MD का आया ऑरेंज अलर्ट, बारिश-बर्फबारी कब तक?
बंगाल में भाजपा सांसद और विधायक पर हमला, सिर में लगी चोट, खून से हुए लथपथ
BJP MP Khagen Murmu Attacked
बंगाल में भाजपा सांसद और विधायक पर हमला, सिर में लगी चोट, खून से हुए लथपथ
सॉलिसिटर जनरल ज्यादा टेक्निकल मत बनिए...वांगचुक केस पर बोले सुप्रीम कोर्ट के जज साहब
Supreme Court News
सॉलिसिटर जनरल ज्यादा टेक्निकल मत बनिए...वांगचुक केस पर बोले सुप्रीम कोर्ट के जज साहब
सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश, जानें कौन है आरोपी?
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश, जानें कौन है आरोपी?
पत्नी को क्यों नहीं बताया...? वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC ने भेजा दो राज्यों को नोटिस
Sonam Wangchuk Detain
पत्नी को क्यों नहीं बताया...? वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC ने भेजा दो राज्यों को नोटिस
फायर अलार्म नहीं स्टाफ भाग गया...राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में आग से 8 की मौत
Jaipur SMS hospital fire
फायर अलार्म नहीं स्टाफ भाग गया...राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में आग से 8 की मौत
;