RSS को बैन करने को लेकर क्या बोले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया? "पिछली सरकार ने..."

Karnataka CM Siddaramaiah on RSS: कर्नाटक में आरएसएस को निशाना बनाए जाने के आरोपों का जवाब देते हुए, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने साफ किया कि सरकार ने आरएसएस पर बैन नहीं लगाया है. मंगलुरु जिले के पुत्तूर शहर में मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, "स्कूल और कॉलेज कैंपस में एक्टिविटी की इजाजत मांगने के बारे में जारी आदेश में कहीं भी आरएसएस का खास तौर से जिक्र नहीं है."

"आरएसएस का नाम नहीं लिया गया"

सीएम ने कहा कि आदेश में "किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या असोसिएशन" का जिक्र है, न कि सिर्फ आरएसएस का. उन्होंने कहा, "हमने सिर्फ उस आदेश को दोहराया है जो पहले की बीजेपी सरकार ने जारी किया था.अगर वे ऐसा कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते?" सिद्धारमैया ने बताया कि 2013 में, जब जगदीश शेट्टार (Jagadish Shettar) सीएम थे, तब एक आदेश जारी किया गया था जिसमें संगठनों को स्कूल और कॉलेज परिसरों में गतिविधियां आयोजित करने से प्रतिबंधित किया गया था.

पछली बीजेपी सरकार ने दिया था आदेश

सीएम सिद्धारमैया ने कहा, "अब जगदीश शेट्टार कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग ने वो आदेश जारी किया था, न कि उन्होंने. लेकिन ये आदेश उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान ही पारित हुआ था." उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि संगठनों को हमेशा इजाजत दी जाए, उन्होंने आगे कहा कि अनुमति देना या न देना स्थिति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की ज़रूरत पर निर्भर करता है.

"विविधता से भरा है देश"

बाद में 'अशोक जनमना 2025' कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद बोलते हुए, मौजूदा सीएम ने कहा कि अपनी कमाई का एक हिस्सा समाज के वंचितों के लिए दान करना एक नेक काम है. उन्होंने कहा, "हमारे देश में विविधता में एकता झलकनी चाहिए. ये सभी समुदायों के लिए शांति का बगीचा होना चाहिए. ऐसा समाज नहीं बनना चाहिए जो आंतरिक रूप से लड़ता हो या जिसमें असमानता हो. अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता जरूरी है. सह-अस्तित्व अहम है. अगर सभी इसका पालन करें, तो संविधान के मकसद पूरे होंगे." सीएम ने कहा कि जो लोग इस तरह के दंगे भड़काते हैं, वो अपने बच्चों को आगे की लाइन में नहीं भेजते. "वो गरीबों और निर्दोषों के बच्चों को भेजते हैं. अब कुशल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं." क्या अब सुधार नहीं हुआ है?”

"सांप्रदायिक सद्भाव जरूरी"

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य या जिले के विकास के लिए सांप्रदायिक सद्भाव जरूरी है और मंगलुरु में इस पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, "सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने और झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे. मंत्री प्रियांक खड़गे और एचक. पाटिल पहले ही इस संबंध में कानूनी उपायों की समीक्षा कर चुके हैं."



जीएसटी को लेकर पीएम मोदी पर निशाना

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2017 में जीएसटी लागू किया गया था और पिछले आठ सालों में भारतीयों से करों की लूट की गई. उन्होंने आगे कहा, "अब सरकार जीएसटी कम कर रही है और इसे दिवाली का तोहफा बता रही है. जीएसटी में बदलाव के कारण कर्नाटक को 15,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है."

