ट्रक ने कुचला तो सरकार जिम्मेदार कैसे? जान गंवाने वालों की कीमत के बराबर नहीं है पैसा, मुआवजे पर क्या-क्या बोले CM सिद्धारमैया?

Karnataka News: कर्नाटक के हासन जिले में हुए दर्दनाक हादसे के बाद सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि मुआवजा, जान गंवाने वालों की कीमत के बराबर नहीं है. यह केवल संवेदना व्यक्त करने के लिए दिया जाता है.
CM Siddaramaiah: कर्नाटक के हासन जिले में एक बड़ी घटना हुई, गणेश विसर्जन के दौरान जुलूस में एक ट्रक रफ्तार के साथ घुस आया और उसने लोगों को कुचल दिया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और काफी संख्या में लोग घायल हुए, इस हादसे के के बाद सीएम सिद्धारमैया ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया और कहा कि मुआवजा, जान गंवाने वालों की कीमत के बराबर नहीं है. मुआवजा केवल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए दिया जाता है. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.
सरकार की कैसी जवाबदेही?
आगे बोलते हुए सीएम ने कहा कि सरकार द्वारा मृतकों के परिवारों को मुआवज़ा देने का मतलब यह नहीं है कि यह जीवन के मूल्य के बराबर है. हमने सड़क सुरक्षा अधिनियम बनाया है. अगर ट्रक चालकों की गलती से कोई दुर्घटना होती है, तो सरकार को कैसे जवाबदेह ठहराया जा सकता है? मैं दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं.
इस सवाल पर भड़के सीएम
जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी ने मुआवजे की राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की मांग कर रही है तो उन्होंने कहा कि अपनी सरकार के कार्यकाल में कितना दिया था? अगर उन्होंने तब दिया होता, तो हम भी इस पर विचार करते. साथ ही कहा कि हम आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुआवज़ा देते हैं. यह सभी मामलों में समान रूप से दिया जाना चाहिए.
हासन में हुआ था दर्दनाक हादसा
12 सितंबर को हासन जिले में गणेश विसर्जन के जुलूस में एक ट्रक अचानक घुस आया और इसकी चपेट में आकर 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 अन्य लोग हादसे में घायल हो गए. पीटीआई ने पुलिस के हवाले से बताया कि यह दुखद हादसा गणेश चतुर्थी उत्सव के समापन के दिन मोसाले होसाहल्ली गांव में रात लगभग 8:45 बजे हुआ. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अरकलागुडु से आ रहा ट्रक अनियंत्रित होकर श्रद्धालुओं के एक ग्रुप से टकरा गया. हादसे के बाद सीएम ने दुख जताया था. जबकि केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने इस हादसे पर दुख जताया है. उन्होंने राज्य सरकार से घायलों का मुफ्त इलाज कराने का अनुरोध किया है.
