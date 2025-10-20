एक मुख्यमंत्री जिनके माता-पिता के नाम में राम... सिद्धारमैया के सनातन पर बयान के बाद VHP का वार

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सनातन को विवाद बयान दिया था. कर्नाटक सीएम के इस बयान के बाद बीजेपी संघ सहित हिन्दूवादी संगठनों ने उन पर जमकर पलटवार किया है. सिद्धारमैयान ने अपने जारी किए गए एक बयान में कर्नाटक के लोगों से इस बात की अपील की थी वो सनातनियों की संगति से दूर रहें. कर्नाटक सीएम के इस बयान पर बीजेपी, संघ और विश्व हिन्दू परिषद सहित कई हिन्दूवादी संगठनों ने आपत्ति जताई और इस बयान के पीछे सिद्धारमैया सरकार की असफलताओं को बताया. अब विश्व हिन्दू परिषद के नेता विनोद बंसल ने सिद्धारमैया के बयान पर पलटवार किया है.

कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया के आरएसएस और सनातन को लेकर दिए गए विवादित बयान के सूबे में सियासी पारा चढ़ने लगा है. सनातन विवाद वाले बयान पर वीएचपी नेता विनोद बंसल ने सीएम सिद्धारमैया के माता-पिता के नाम को कोटकर उनपर जोरदार हमला बोला है. विनोद बंसल ने कहा, 'कर्नाटक में एक मुख्यमंत्री, जिसके माता-पिता के नाम में 'राम' है, जिसकी पत्नी के नाम में 'पार्वती' है और जो खुद सिद्धारमैया कहलाते हैं, उन्होंने लोगों को 'सनातनियों' की संगति से दूर रहने को कहा है. उनके मंत्रिमंडल के मंत्री क्या कहते हैं? सनातन को खत्म कर दो क्योंकि यह डेंगू, मलेरिया है और वे आरएसएस और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देंगे...? यह कैसी मानसिकता है? वे सनातन से जितना दूर जाएंगे, उनके मतदाता उनसे उतना ही दूर चले जाएंगे. वे यह क्यों नहीं समझ सकते?...'

#WATCH | Delhi | On RSS row in Karnataka, VHP leader Vinod Bansal said, "A CM in Karnataka, who has 'Ram' in his parents' names, who has 'Parvati' in the name of his wife and who himself is called Siddaramaiah, tells people to avoid the company of 'sanatanis'. What do the… pic.twitter.com/DPp3Q2hz9w — ANI (@ANI) October 20, 2025

सिद्धारमैया के सनातन विरोधी बयान के बाद BJP का हमला

कर्नाटक की राजनीति में सीएम सिद्धारमैया के सनातन विरोधी बयान के बाद सियासत तेज होती जा रही है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के हालिया बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी सांसद जगदीश शेट्टार ने तीखा पलटवार किया. शेट्टार ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री केवल अपने प्रशासन की विफलताओं से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं. शेट्टार ने कहा, 'सिद्धारमैया का प्रशासन और कानून-व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो चुकी है. राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, और इन सब से ध्यान हटाने के लिए वे आरएसएस के खिलाफ बिना किसी ठोस प्रमाण के आरोप लगा रहे हैं.'

सनातन पर क्या बोले थे सीएम सिद्धारमैया जिसपर हुआ विवाद

एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने लोगों से अपील की कि वे अपनी संगति सोच-समझकर चुनें. उन्होंने कहा, 'अपनी संगति सही रखें. उन लोगों के साथ जुड़ें जो समाज के लिए खड़े हैं, न कि उन लोगों के साथ जो सामाजिक बदलाव का विरोध करते हैं, जैसे सनातनी.' उनके इस बयान में सनातनी शब्द के प्रयोग ने विवाद खड़ा कर दिया. विपक्षी दलों और धार्मिक संगठनों ने इसे हिंदू परंपराओं और आस्थाओं पर हमला बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी. वहीं, सिद्धारमैया के समर्थकों का कहना है कि मुख्यमंत्री का उद्देश्य किसी धर्म या समुदाय की आलोचना करना नहीं था, बल्कि समाज में सुधार और तर्कशीलता को बढ़ावा देना था.

