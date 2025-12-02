'हम साथ हैं, कोई मतभेद नहीं' के बाद एक और 'पॉवर ब्रेकफास्ट'! शिवकुमार ने CM को दिया न्योता

Karnataka Breakfast Meeting: कर्नाटक की सियासत में और ब्रेकफास्ट मीटिंग होने जा रही है. कांग्रेस आला कमान के कहने पर हुई ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को नाश्ते पर बुलाया है, ताकि राज्य से किए गए वादों को पूरा करने के लिए चर्चा की जा सके. हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का कहना है कि अभी तक कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला है और दावत मिलते ही वो वहां जाएंगे.

हम भाइयों की तरह काम कर रहे हैं

दोनों नेताओं में कथित खटास की खबरों के बीच डीके शिवकुमार ने कहा कि मैं और मुख्यमंत्री दोनों भाइयों की तरह मिलकर काम कर रहे हैं. उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया,'मैं और मुख्यमंत्री एक टीम के तौर पर मिलकर काम करना जारी रखेंगे. मैंने मुख्यमंत्री को कल नाश्ते पर बुलाया है ताकि कर्नाटक से किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए हमारे सामूहिक प्रयासों पर चर्चा की जा सके और उन्हें मजबूत किया जा सके.'

हमारे बीच कोई मतभेद नहीं

दो दिन पहले इसी तरह के नाश्ते के दौरान, शिवकुमार ने दोनों नेताओं के बीच नेतृत्व विवाद को लेकर चल रहे गतिरोध को तोड़ने की कोशिश में मुख्यमंत्री आवास का दौरा किया था. यह बैठक कांग्रेस आलाकमान के कहने पर सिद्धारमैया ने बुलाई थी. नाश्ते पर चर्चा के बाद दोनों ही नेताओं ने संयुक्त रूप से कहा था कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, हम एक हैं और 2028 के विधानसभा चुनावों के लिए मिलकर काम करेंगे.

'हमें विधानसभा चुनाव जीतना है'

दरअसल सीएम सिद्धारमैया ने डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को बेंगलुरु में मौजूद अपने सरकारी आवास पर डीके शिवकुमार को नाश्ते पर बुलाया था. उप मुख्यमंत्री ने ब्रेकफास्ट की टेबल पर सीएम से कुछ देर चर्चा की. इसके बाद दोनों ने संयुक्त प्रेस वार्ता की. सीएम ने कहा,'हम साथ हैं, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है. हाल के दिनों में कुछ कन्फ्यूजन पैदा हुआ है, इसलिए हम साथ बैठे और चर्चा की. हमारा मकसद 2028 के विधानसभा चुनाव और आगामी निकाय चुनाव जीतना है. हमने एक दूसरे से अपनी स्ट्रैटेजी पर चर्चा की. जैसे हमने 2023 के असेंबली इलेक्शन के दौरान साथ काम किया, वैसे ही हम भविष्य में भी साथ काम करते रहेंगे. हमारे बीच अभी कोई मारभेद नहीं है और भविष्य में भी नहीं होगा. हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे.'

'आला कमान जो कहेगा वही करेंगे'

जब उनसे दिया हुआ वचन निभाने के बारे में पूछा गया तो सिद्धारमैया ने कहा कि यह दिया हुआ वचन क्या है? मैंने हमेशा कहा है कि हाईकमान जो भी तय करेगा, हम उसे मानेंगे. पावर शेयरिंग पर सवालों का जवाब देते हुए सिद्धारमैया ने कहा,'हाईकमान जो भी कहेगा हम मानेंगे. आप समझें या न समझें, हम आपके हर सवाल का जवाब नहीं दे सकते, उन्होंने दोहराया कि हमारी एकता बनी रहेगी. हम साथ हैं.