Advertisement
trendingNow13025825
Hindi Newsदेश

'हम साथ हैं, कोई मतभेद नहीं' के बाद एक और 'पॉवर ब्रेकफास्ट'! शिवकुमार ने CM को दिया न्योता

Karnataka Congress: कांग्रेस आला कमान के कहने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने पिछले दिनों नाश्ते पर मुलाकात की थी. इसके बाद अब डीके शिवकुमार ने सिद्धारमैया को भी नाश्ते पर दावत दी है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Dec 02, 2025, 07:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'हम साथ हैं, कोई मतभेद नहीं' के बाद एक और 'पॉवर ब्रेकफास्ट'! शिवकुमार ने CM को दिया न्योता

Karnataka Breakfast Meeting: कर्नाटक की सियासत में और ब्रेकफास्ट मीटिंग होने जा रही है. कांग्रेस आला कमान के कहने पर हुई ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को नाश्ते पर बुलाया है, ताकि राज्य से किए गए वादों को पूरा करने के लिए चर्चा की जा सके. हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का कहना है कि अभी तक कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला है और दावत मिलते ही वो वहां जाएंगे. 

हम भाइयों की तरह काम कर रहे हैं

दोनों नेताओं में कथित खटास की खबरों के बीच डीके शिवकुमार ने कहा कि मैं और मुख्यमंत्री दोनों भाइयों की तरह मिलकर काम कर रहे हैं. उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया,'मैं और मुख्यमंत्री एक टीम के तौर पर मिलकर काम करना जारी रखेंगे. मैंने मुख्यमंत्री को कल नाश्ते पर बुलाया है ताकि कर्नाटक से किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए हमारे सामूहिक प्रयासों पर चर्चा की जा सके और उन्हें मजबूत किया जा सके.'

यह भी पढ़ें: DK ने लिख दी एक लाइन और कर्नाटक के नाटक का हो गया The End! क्या सत्ता बंटवारे पर मान गए सिद्धारमैया

Add Zee News as a Preferred Source

हमारे बीच कोई मतभेद नहीं

दो दिन पहले इसी तरह के नाश्ते के दौरान, शिवकुमार ने दोनों नेताओं के बीच नेतृत्व विवाद को लेकर चल रहे गतिरोध को तोड़ने की कोशिश में मुख्यमंत्री आवास का दौरा किया था. यह बैठक कांग्रेस आलाकमान के कहने पर सिद्धारमैया ने बुलाई थी. नाश्ते पर चर्चा के बाद दोनों ही नेताओं ने संयुक्त रूप से कहा था कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, हम एक हैं और 2028 के विधानसभा चुनावों के लिए मिलकर काम करेंगे.

'हमें विधानसभा चुनाव जीतना है'

दरअसल सीएम सिद्धारमैया ने डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को बेंगलुरु में मौजूद अपने सरकारी आवास पर डीके शिवकुमार को नाश्ते पर बुलाया था. उप मुख्यमंत्री ने ब्रेकफास्ट की टेबल पर सीएम से कुछ देर चर्चा की. इसके बाद दोनों ने संयुक्त प्रेस वार्ता की. सीएम ने कहा,'हम साथ हैं, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है. हाल के दिनों में कुछ कन्फ्यूजन पैदा हुआ है, इसलिए हम साथ बैठे और चर्चा की. हमारा मकसद 2028 के विधानसभा चुनाव और आगामी निकाय चुनाव जीतना है. हमने एक दूसरे से अपनी स्ट्रैटेजी पर चर्चा की. जैसे हमने 2023 के असेंबली इलेक्शन के दौरान साथ काम किया, वैसे ही हम भविष्य में भी साथ काम करते रहेंगे. हमारे बीच अभी कोई मारभेद नहीं है और भविष्य में भी नहीं होगा. हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे.'

यह भी देखिए:
PHOTOS: जमीन से 800 फुट ऊपर कांच से बना भारत का सबसे लंबा 'पुल', जहां नीचे देखते ही कांपने लगती हैं टांगें; क्या आप लेना चाहेंगे नजारा

'आला कमान जो कहेगा वही करेंगे'

जब उनसे दिया हुआ वचन निभाने के बारे में पूछा गया तो सिद्धारमैया ने कहा कि यह दिया हुआ वचन क्या है? मैंने हमेशा कहा है कि हाईकमान जो भी तय करेगा, हम उसे मानेंगे. पावर शेयरिंग पर सवालों का जवाब देते हुए सिद्धारमैया ने कहा,'हाईकमान जो भी कहेगा हम मानेंगे. आप समझें या न समझें, हम आपके हर सवाल का जवाब नहीं दे सकते, उन्होंने दोहराया कि हमारी एकता बनी रहेगी. हम साथ हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

karnataka

Trending news

विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत, 10 में से 7 सीटों पर कब्जा
bjp west bengal news
विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत, 10 में से 7 सीटों पर कब्जा
हम भाइयों की तरह काम कर रहे हैं... कर्नाटक में आज एक और 'पॉवर ब्रेकफास्ट'
karnataka
हम भाइयों की तरह काम कर रहे हैं... कर्नाटक में आज एक और 'पॉवर ब्रेकफास्ट'
ये पकड़ो आधार, भरो अपना... बीएलओ जान दे रहे, प्राइवेट जॉब जितना प्रेशर है क्या?
SIR News Update
ये पकड़ो आधार, भरो अपना... बीएलओ जान दे रहे, प्राइवेट जॉब जितना प्रेशर है क्या?
अब देशभर में ‘राजभवन’ को कहा जाएगा ‘लोकभवन’, नाम बदलकर मोदी सरकार ने दिया ये मैसेज
Raj Bhavan
अब देशभर में ‘राजभवन’ को कहा जाएगा ‘लोकभवन’, नाम बदलकर मोदी सरकार ने दिया ये मैसेज
पंजाब-हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में बड़ी गिरावट, 2025 में घटी स्टबल बर्निंग
pollution news
पंजाब-हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में बड़ी गिरावट, 2025 में घटी स्टबल बर्निंग
West Bengal: BJP के लिए शुभ संकेत, HC बार एसोसिएशन की 10 में से 7 सीटों पर कब्जा
West Bengal
West Bengal: BJP के लिए शुभ संकेत, HC बार एसोसिएशन की 10 में से 7 सीटों पर कब्जा
'बिना वेरीफिकेशन के ही गर्भवती...', पिता की याचिका पर भड़के CJI ने दिया ये आदेश
Supreme Court
'बिना वेरीफिकेशन के ही गर्भवती...', पिता की याचिका पर भड़के CJI ने दिया ये आदेश
एक लड़की का अपहरण, पूरे देश में दहशत; 36 साल पुराना कांड अचानक सुर्खियों में क्यों?
Jammu Kashmir
एक लड़की का अपहरण, पूरे देश में दहशत; 36 साल पुराना कांड अचानक सुर्खियों में क्यों?
भारत में सैन्य अभ्यास और चीन में नोटों की छपाई, रिश्तों का ये ऊंट किस करवट बैठेगा?
India Nepal Military exercise
भारत में सैन्य अभ्यास और चीन में नोटों की छपाई, रिश्तों का ये ऊंट किस करवट बैठेगा?
DK ने लिख दी एक लाइन और कर्नाटक के नाटक का हो गया The End! क्या दोनों में बन गई बात?
Karnataka Politics in Hindi
DK ने लिख दी एक लाइन और कर्नाटक के नाटक का हो गया The End! क्या दोनों में बन गई बात?