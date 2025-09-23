 कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने अजीम प्रेमजी को लिखा पत्र, बेंगलुरु में ट्रैफिक जाम को लेकर मांगा सहयोग
Advertisement
trendingNow12933593
Hindi Newsदेश

कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने अजीम प्रेमजी को लिखा पत्र, बेंगलुरु में ट्रैफिक जाम को लेकर मांगा सहयोग

Siddaramaiah Letter To Azim Premji: बेंगलुरू में ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने विप्रो के कोफाउंडर अजीम प्रेमजी को पत्र लिखा है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 23, 2025, 02:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने अजीम प्रेमजी को लिखा पत्र, बेंगलुरु में ट्रैफिक जाम को लेकर मांगा सहयोग

Karnatka News: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ट्रैफिक जाम को लेकर विप्रो के कोफाउंडर अजीम प्रेमजी को पत्र लिखा है. उन्होंने पत्र के जरिए IT सेक्टर की इस प्रमुख कंपनी से आउटर रिंग रोड खासतौर पर इब्लूर जंक्शन के पास ट्रैफिक को कम करने के लिए कैंपस तक पहुंच बनाने का अनुरोध किया है. सीएम ने 19 सितंबर 2025 को लिखे पत्र में कहा कि बेंगलुरु के सामने वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक व्यस्त समय के दौरान यहां की भीषण यातायात भीड़ है, जिसका गतिशीलता, प्रोडक्टिविटी और शहरी जीवन की गुणवत्ता पर काफी प्रभाव पड़ता है. 

अजीम प्रेमजी को लिखा पत्र 

सिद्धारमैया ने लिखा,' मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं और कर्नाटक के IT इकोसिस्टम और समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रगति में विप्रो के निरंतर योगदान की सराहना करता हूं. बेंगलुरु खासकर इबलूर जंक्शन पर आउटर रिंग रोड (ORR) कॉरिडोर पर वर्तमान में जिन प्रमुख चुनौतियों का सामना कर रहा है, उनमें से एक है व्यस्त समय के दौरान भारी यातायात भीड़-भाड़, जिसका गतिशीलता, उत्पादकता और शहरी जीवन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.' 

ये भी पढ़ें- करुणाणिधि की प्रतिमा लगाने पर तमिलनाडु सरकार को SC की फटकार, कहा- जनता के पैसों से क्यों कर रहे पूर्व नेताओं का महिमामंडन

Add Zee News as a Preferred Source

यातायात भीड़ पर जताई चिंता 

उन्होंने आगे लिखा,' इस मामले में मैं विप्रो कैंपस में सीमित वाहनों की आवाजाही की अनुमति देने की संभावना तलाशना चाहता हूं, जो पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों और आवश्यक सुरक्षा संबंधी विचारों के अधीन हो. यातायात और शहरी गतिशीलता विशेषज्ञों द्वारा किए गए प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि इस तरह के उपाय से ORR के आसपास के हिस्सों पर, खासकर व्यस्त ऑफिस टाइम के दौरान भीड़लगभग 30 फीसदी तक कम हो सकती है.'   

ये भी पढ़ें- नवरात्रि पर पीएम मोदी ने की मां ब्रह्मचारिणी की स्तुति, शेयर किया आदित्य गढ़वी की देवी स्तुति

अजीम प्रेमजी से मांगा सहयोग 

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस मामले में अजीम प्रेमजी का सहयोग बेंगलुरु को बेहतर बनाने में काफी मददगार साबित होगा. उन्होंने कहा,' इस मामले में आपका सहयोग यातायात की बाधाओं को कम करने, यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने और एक अधिक कुशल और रहने योग्य बेंगलुरु बनाने में काफी मददगार साबित होगा. मैं आपकी बेहद सराहना करूंगा अगर आपकी टीम हमारे अधिकारियों के साथ मिलकर जल्द से जल्द एक पारस्परिक रूप से स्वीकार्य योजना तैयार कर सके.'

डीके शिवकुमार का बयान 

बता दें कि सिद्धारमैया के इस पत्र के बाद कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का भी बयान सामने आया है. उन्होंने मंगलवार 23 सितंबर 2025 को कहा कि दिल्ली में पीएम मोदी के आवास तक जाने वाली सड़क पर भी गड्ढे हैं, उनके राज्य में इस मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि समन्वित प्रयासों से बेंगलुरु में हर दिन लगभग 1,000 गड्ढे भरे जा रहे हैं. उनकी यह टिप्पणी कुछ उद्योगपतियों की ओर से शहर में गड्ढों को लेकर चिंता व्यक्त करने के बाद आई है. हाल ही में केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भी बेंगलुरु को गड्ढों का शहर कहा था.    

FAQ 

सिद्धारमैया ने किसे पत्र लिखा है?

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने विप्रो के कोफाउंडर अजीज प्रेमजी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने आउटर रिंग रोड पर ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए विप्रो कैंपस तक पहुंच बनाने का अनुरोध किया है. 

पत्र में क्या कहा गया है?

 पत्र में कहा गया है कि बेंगलुरु में व्यस्त समय के दौरान भारी यातायात भीड़-भाड़ एक बड़ी चुनौती है, जिसका गतिशीलता, उत्पादकता और शहरी जीवन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Siddaramaiah

Trending news

आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे, PM मोदी ने कहा,'भारत जन स्वास्थ्य के क्षेत्र...'
PM Modi
आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे, PM मोदी ने कहा,'भारत जन स्वास्थ्य के क्षेत्र...'
कर्नाटक CM सिद्धारमैया ने अजीम प्रेमजी को लिखा पत्र, ट्रैफिक जाम को लेकर मांगा सहयोग
Siddaramaiah
कर्नाटक CM सिद्धारमैया ने अजीम प्रेमजी को लिखा पत्र, ट्रैफिक जाम को लेकर मांगा सहयोग
'नया साल शांति और समृद्धि लाए',राष्ट्रपति मुर्मू ने इजरायल को दी 'रोश हशनाह' की बधाई
Droupadi Murmu
'नया साल शांति और समृद्धि लाए',राष्ट्रपति मुर्मू ने इजरायल को दी 'रोश हशनाह' की बधाई
चिता पर लकड़ियां रखी जा रही थीं, घुटने के बल बैठी पत्नी हाथ जोड़े सिसकती रही
Assam news
चिता पर लकड़ियां रखी जा रही थीं, घुटने के बल बैठी पत्नी हाथ जोड़े सिसकती रही
करुणाणिधि की प्रतिमा लगाने पर तमिलनाडु सरकार को SC की फटकार, कहा- जनता के पैसों से..
Supreme Court
करुणाणिधि की प्रतिमा लगाने पर तमिलनाडु सरकार को SC की फटकार, कहा- जनता के पैसों से..
नवरात्रि पर PM ने की मां ब्रह्मचारिणी की स्तुति, शेयर किया आदित्य गढ़वी की प्रस्तुति
Navratri 2025
नवरात्रि पर PM ने की मां ब्रह्मचारिणी की स्तुति, शेयर किया आदित्य गढ़वी की प्रस्तुति
Kolkata Rain: कोलकाता में भारी बारिश से जलभराव, मेट्रो और ट्रेन सेवाएं ठप; एक की मौत
kolkata
Kolkata Rain: कोलकाता में भारी बारिश से जलभराव, मेट्रो और ट्रेन सेवाएं ठप; एक की मौत
गुवाहाटी में पूरा हुआ जुबीन गर्ग का दूसरा पोस्टमार्टम, आज होगा अंतिम संस्कार
Zubeen Garg
गुवाहाटी में पूरा हुआ जुबीन गर्ग का दूसरा पोस्टमार्टम, आज होगा अंतिम संस्कार
विदा ले रहा है मानसून, मैदानों में लौटने लगी गर्मी, पहाड़ों के लिए राहत भरी खबर
weather update
विदा ले रहा है मानसून, मैदानों में लौटने लगी गर्मी, पहाड़ों के लिए राहत भरी खबर
'JK में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा', ऐसा क्यों बोले फारूक अब्दुल्लाह
jammu kashmir news
'JK में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा', ऐसा क्यों बोले फारूक अब्दुल्लाह
;