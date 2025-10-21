Advertisement
trendingNow12969887
Hindi Newsदेश

प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे प्लीज उन्हें रोकिए... CM के खास विधायक के खत से सनसनी, बालू माफिया पर एक्शन लेने की अपील

 कर्नाटक के मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार और वरिष्ठ विधायक बसवराज रायरेड्डी ने कर्नाटक में मौजूद रेत माफिया के खिलाफ आवाज उठाते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से तत्काल कार्रवाई करने की अपील की है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 21, 2025, 02:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे प्लीज उन्हें रोकिए... CM के खास विधायक के खत से सनसनी, बालू माफिया पर एक्शन लेने की अपील

Karnataka CM's economic advisor raises voice against sand mafia: कर्नाटक के मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार और वरिष्ठ विधायक बसवराज रायरेड्डी ने कर्नाटक में मौजूद रेत माफिया के खिलाफ आवाज उठाते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से तत्काल कार्रवाई करने की अपील की है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लिखे एक खत में, रायरेड्डी ने इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह करते हुए सरकार से कोप्पल जिले में हो रहे राजस्व नुकसान को रोकने के लिए फौरन ठोस कदम उठाने का आग्रह किया है. इस घटनाक्रम से राज्य में विवाद छिड़ने की संभावना है.

अपनी सरकार पर उठाए सवाल!

रायरेड्डी ने बताया कि कोप्पल जिले में तुंगा भद्रा नदी का 85 किलोमीटर से अधिक का तट है, जहां साल भर प्राकृतिक रूप से बड़ी मात्रा में ढीली रेत उपलब्ध रहती है. हर दिन, लगभग 100 से 150 ट्रक रेत को बिना उचित दस्तावेजों या परमिट के गडग, ​​बल्लारी, हुबली, धारवाड़, चित्रदुर्ग और बेंगलुरु में अवैध रूप से ले जाया जा रहा है. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस अवैध परिवहन से राज्य सरकार को रॉयल्टी के रूप में राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है.

आगे उन्होंने ये भी लिखा, 'जनता ने खान एवं भूविज्ञान विभाग के अधिकारियों और स्थानीय अधिकारियों के बीच सांठगांठ को लेकर चिंता जताई है और व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. रायारेड्डी ने दावा किया कि कोप्पल जिले में 200 से ज़्यादा लोगों का एक रेत माफिया गिरोह सक्रिय है. और विभाग के अधिकारियों के बीच व्याप्त भ्रष्टाचार सार्वजनिक चर्चा का विषय है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें-पाकिस्तान ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, भारतीय एजेंसियों ने बनाया ऐसा प्लान, एक भी नहीं बचेगा 

रायरेड्डी ने चेतावनी देते हुए कहा, 'इस तरह की घटनाओं से सरकार की साख पर बट्टा लगा है. ऐसे में ढीली रेत और जेली पत्थरों के अवैध परिवहन पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए. रायरेड्डी ने कोप्पल के खान एवं भूविज्ञान विभाग के अफसरों को भ्रष्ट बताते हुए उनके तबादले की मांग कर डाली. सीएम के सलाहकार ने 5 महीनों से कोप्पल में कार्यरत वरिष्ठ भूविज्ञानी पुष्पलता एस. कवलुरु का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि वो कनिष्ठ अधिकारियों के प्रभाव में काम कर रही हैं और उन्हें जमीनी हकीकत की इल्म नहीं है.

उन्होंने दावा किया कि रिपोर्टों से पता चलता है कि वो अपने रिश्तेदारों के जरिए अवैध खनन में लिप्त हैं. सीसीटीवी और मीडिया रिपोर्ट्स कथित तौर पर सामने आई हैं, जो आरोपों की पुष्टि करती हैं. (इनपुट: IANS)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Bengaluru

Trending news

बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी
Indian politics
बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी
बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी
Bengaluru
बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी
बॉर्डर पर नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास', BSF ने PAK रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई
diwali 2025
बॉर्डर पर नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास', BSF ने PAK रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई
PAK ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, सबके खात्मे का प्लान रेडी!
ISI
PAK ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, सबके खात्मे का प्लान रेडी!
हंसते-हंसते मौत को लगाया गले, 27 साल में इस स्वतंत्रता सेनानी ने दी बलिदान की मिसाल
Ashfaqulla Khan
हंसते-हंसते मौत को लगाया गले, 27 साल में इस स्वतंत्रता सेनानी ने दी बलिदान की मिसाल
'मुझे आवारा कुत्ते पसंद हैं...', बेंगलुरु की सड़कों पर कैसे 'आफत' बने डॉग?
bengaluru news
'मुझे आवारा कुत्ते पसंद हैं...', बेंगलुरु की सड़कों पर कैसे 'आफत' बने डॉग?
दिवाली की रात आग की चपेट में आईं मां-बेटी, फ्लैट के अंदर दर्दनाक मौत
Fire accident
दिवाली की रात आग की चपेट में आईं मां-बेटी, फ्लैट के अंदर दर्दनाक मौत
दीपावली पर नेतन्याहू ने दी PM मोदी को शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री ने भी किया बर्थडे विश
diwali 2025
दीपावली पर नेतन्याहू ने दी PM मोदी को शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री ने भी किया बर्थडे विश
मुंबई: वाशी की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 4 की मौत; 10 घायल
Maharashtra
मुंबई: वाशी की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 4 की मौत; 10 घायल
जम्मू-कश्मीर उपचुनाव: बड़गाम में फैमिली फाइट, नागरोटा में दो महिलाओं के बीच मुकाबला
jammu kashmir by elections
जम्मू-कश्मीर उपचुनाव: बड़गाम में फैमिली फाइट, नागरोटा में दो महिलाओं के बीच मुकाबला