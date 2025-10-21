प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे प्लीज उन्हें रोकिए... CM के खास विधायक के खत से सनसनी, बालू माफिया पर एक्शन लेने की अपील

कर्नाटक के मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार और वरिष्ठ विधायक बसवराज रायरेड्डी ने कर्नाटक में मौजूद रेत माफिया के खिलाफ आवाज उठाते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से तत्काल कार्रवाई करने की अपील की है.
Trending Photos
Karnataka CM's economic advisor raises voice against sand mafia: कर्नाटक के मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार और वरिष्ठ विधायक बसवराज रायरेड्डी ने कर्नाटक में मौजूद रेत माफिया के खिलाफ आवाज उठाते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से तत्काल कार्रवाई करने की अपील की है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लिखे एक खत में, रायरेड्डी ने इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह करते हुए सरकार से कोप्पल जिले में हो रहे राजस्व नुकसान को रोकने के लिए फौरन ठोस कदम उठाने का आग्रह किया है. इस घटनाक्रम से राज्य में विवाद छिड़ने की संभावना है.
रायरेड्डी ने बताया कि कोप्पल जिले में तुंगा भद्रा नदी का 85 किलोमीटर से अधिक का तट है, जहां साल भर प्राकृतिक रूप से बड़ी मात्रा में ढीली रेत उपलब्ध रहती है. हर दिन, लगभग 100 से 150 ट्रक रेत को बिना उचित दस्तावेजों या परमिट के गडग, बल्लारी, हुबली, धारवाड़, चित्रदुर्ग और बेंगलुरु में अवैध रूप से ले जाया जा रहा है. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस अवैध परिवहन से राज्य सरकार को रॉयल्टी के रूप में राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है.
आगे उन्होंने ये भी लिखा, 'जनता ने खान एवं भूविज्ञान विभाग के अधिकारियों और स्थानीय अधिकारियों के बीच सांठगांठ को लेकर चिंता जताई है और व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. रायारेड्डी ने दावा किया कि कोप्पल जिले में 200 से ज़्यादा लोगों का एक रेत माफिया गिरोह सक्रिय है. और विभाग के अधिकारियों के बीच व्याप्त भ्रष्टाचार सार्वजनिक चर्चा का विषय है.
ये भी पढ़ें-पाकिस्तान ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, भारतीय एजेंसियों ने बनाया ऐसा प्लान, एक भी नहीं बचेगा
रायरेड्डी ने चेतावनी देते हुए कहा, 'इस तरह की घटनाओं से सरकार की साख पर बट्टा लगा है. ऐसे में ढीली रेत और जेली पत्थरों के अवैध परिवहन पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए. रायरेड्डी ने कोप्पल के खान एवं भूविज्ञान विभाग के अफसरों को भ्रष्ट बताते हुए उनके तबादले की मांग कर डाली. सीएम के सलाहकार ने 5 महीनों से कोप्पल में कार्यरत वरिष्ठ भूविज्ञानी पुष्पलता एस. कवलुरु का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि वो कनिष्ठ अधिकारियों के प्रभाव में काम कर रही हैं और उन्हें जमीनी हकीकत की इल्म नहीं है.
उन्होंने दावा किया कि रिपोर्टों से पता चलता है कि वो अपने रिश्तेदारों के जरिए अवैध खनन में लिप्त हैं. सीसीटीवी और मीडिया रिपोर्ट्स कथित तौर पर सामने आई हैं, जो आरोपों की पुष्टि करती हैं. (इनपुट: IANS)
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.