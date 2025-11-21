बिहार में हार का साइड इफेक्ट कर्नाटक में दिखा, कांपने लगी कांग्रेस की सत्ता; एक्शन शुरू... थ्रिलर बाकी

Advertisement
कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हाल के वर्षों में जिस तरह से नाराज होकर पार्टी छोड़ी है, उससे पार्टी शायद सबक नहीं ले रही है. अब कर्नाटक में बुजुर्ग vs नई पीढ़ी वाली डिबेट पैदा हो गई है. डीके शिवकुमार का खेमा उन्हें सीएम देखना चाहता है. बिहार हारते ही दिल्ली में हाईकमान पर दबाव बनाने की कोशिश शुरू हो गई है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Nov 21, 2025, 08:42 AM IST
मेरी तबीयत ठीक नहीं है, विधायक दिल्ली क्यों गए मुझे नहीं पता. मैंने किसी से नहीं पूछा... यह कहकर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है. बिहार चुनाव में मिले 6/61 रिजल्ट के सदमे से कांग्रेस अभी उबर नहीं पाई है, हार के कारणों पर ठीक से मंथन भी नहीं हुआ और इधर कर्नाटक में सत्ता हिलने लगी. चर्चा है कि कथित पावर शेयरिंग समझौते के तहत डीके के सपोर्टर दबाव बनाने दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं. कर्नाटक में लीडरशिप का यह मसला ऐसे समय में पैदा हुआ है जब कांग्रेस अंदरूनी तौर पर कमजोर दिख रही है. ढाई साल के बाद शायद डीके गुट को प्रेशर पॉलिटिक्स का यही सबसे सही समय लगा. 

हां, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के वफादार कांग्रेस विधायकों का दल गुरुवार को दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मिला है. उन्होंने आग्रह किया कि सिद्धारमैया को हटाकर अब डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए. बताया जा रहा है कि खरगे से 10 मिनट तक डीके के विधायकों ने चर्चा की. कांग्रेस नेताओं ने पावर शेयरिंग पैक्ट का सम्मान करने की बात कही है. कुल सात विधायकों के दिल्ली में होने की बात पता चली है. 

सिद्धारमैया तैयार ही नहीं

बेंगलुरु से दिल्ली तक पावर शेयरिंग की बातें होने लगी हैं लेकिन सीएम सिद्धारमैया कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं लग रहे. उन्होंने साफ कह दिया कि पार्टी के नेताओं को कैबिनेट में बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है. हां, खाली पदों को जरूर भरा जाएगा. अंदरखाने कहा जा रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनते समय शायद सिद्धारमैया और डीके के बीच ढाई-ढाई साल सीएम पोस्ट को लेकर डील हुई थी. हालांकि खुलकर कोई बोल नहीं रहा है.  

पढ़ें: 'CM बदलने का मुद्दा फालतू बहस...' सिद्धारमैया बोले- कैबिनेट फेरबदल पर आलाकमान करेगी फैसला

एक विधायक का बयान मीडिया में आया है. उन्होंने कहा, 'हमने खरगे जी से कहा कि केपीसीसी अध्यक्ष के तौर पर शिवकुमार ने पार्टी को सत्ता में लाने के लिए काफी मेहनत की तो उन्हें रिवार्ड के तौर पर मुख्यमंत्री का पद दिया जाना चाहिए.'

वेणुगोपाल मिले ही नहीं

कहा जा रहा है कि खरगे ने विधायकों से कहा है कि कैबिनेट में फेरबदल को लेकर राहुल गांधी फैसला लेंगे. आप लोग दिल्ली फिर मत आइएगा क्योंकि इससे मीडिया में चर्चा और अटकलें ही लगाई जाती हैं. विधायकों ने कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल से भी मिलना चाहा लेकिन शायद अप्वाइंटमेंट नहीं मिला. 

पढ़ें: बम और गोलियों से छलनी 96 लाशें पड़ी थीं लेकिन... '120 बहादुर' की असली कहानी

19 नवंबर को ही सिद्धारमैया की सरकार ने ढाई साल पूरे किए हैं. दिल्ली आए विधायकों को बताया गया है कि खरगे जी शनिवार को बेंगलुरु जा रहे हैं. ऐसे में साफ है कि कर्नाटक का संकट अब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकता है. 

पढ़ें: बिहार में बुरी तरह हारी कांग्रेस, अब यूपी में बिना चुनाव झटका लगने वाला है?

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

