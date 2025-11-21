बिहार में हार का साइड इफेक्ट कर्नाटक में दिखा, कांपने लगी कांग्रेस की सत्ता; एक्शन शुरू... थ्रिलर बाकी

मेरी तबीयत ठीक नहीं है, विधायक दिल्ली क्यों गए मुझे नहीं पता. मैंने किसी से नहीं पूछा... यह कहकर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है. बिहार चुनाव में मिले 6/61 रिजल्ट के सदमे से कांग्रेस अभी उबर नहीं पाई है, हार के कारणों पर ठीक से मंथन भी नहीं हुआ और इधर कर्नाटक में सत्ता हिलने लगी. चर्चा है कि कथित पावर शेयरिंग समझौते के तहत डीके के सपोर्टर दबाव बनाने दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं. कर्नाटक में लीडरशिप का यह मसला ऐसे समय में पैदा हुआ है जब कांग्रेस अंदरूनी तौर पर कमजोर दिख रही है. ढाई साल के बाद शायद डीके गुट को प्रेशर पॉलिटिक्स का यही सबसे सही समय लगा.

हां, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के वफादार कांग्रेस विधायकों का दल गुरुवार को दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मिला है. उन्होंने आग्रह किया कि सिद्धारमैया को हटाकर अब डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए. बताया जा रहा है कि खरगे से 10 मिनट तक डीके के विधायकों ने चर्चा की. कांग्रेस नेताओं ने पावर शेयरिंग पैक्ट का सम्मान करने की बात कही है. कुल सात विधायकों के दिल्ली में होने की बात पता चली है.

सिद्धारमैया तैयार ही नहीं

बेंगलुरु से दिल्ली तक पावर शेयरिंग की बातें होने लगी हैं लेकिन सीएम सिद्धारमैया कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं लग रहे. उन्होंने साफ कह दिया कि पार्टी के नेताओं को कैबिनेट में बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है. हां, खाली पदों को जरूर भरा जाएगा. अंदरखाने कहा जा रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनते समय शायद सिद्धारमैया और डीके के बीच ढाई-ढाई साल सीएम पोस्ट को लेकर डील हुई थी. हालांकि खुलकर कोई बोल नहीं रहा है.

एक विधायक का बयान मीडिया में आया है. उन्होंने कहा, 'हमने खरगे जी से कहा कि केपीसीसी अध्यक्ष के तौर पर शिवकुमार ने पार्टी को सत्ता में लाने के लिए काफी मेहनत की तो उन्हें रिवार्ड के तौर पर मुख्यमंत्री का पद दिया जाना चाहिए.'

#WATCH | Delhi: Three MLAs from Karnataka met party president Mallikarjun Kharge this evening.

वेणुगोपाल मिले ही नहीं

कहा जा रहा है कि खरगे ने विधायकों से कहा है कि कैबिनेट में फेरबदल को लेकर राहुल गांधी फैसला लेंगे. आप लोग दिल्ली फिर मत आइएगा क्योंकि इससे मीडिया में चर्चा और अटकलें ही लगाई जाती हैं. विधायकों ने कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल से भी मिलना चाहा लेकिन शायद अप्वाइंटमेंट नहीं मिला.

19 नवंबर को ही सिद्धारमैया की सरकार ने ढाई साल पूरे किए हैं. दिल्ली आए विधायकों को बताया गया है कि खरगे जी शनिवार को बेंगलुरु जा रहे हैं. ऐसे में साफ है कि कर्नाटक का संकट अब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकता है.

