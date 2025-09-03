मुस्कुराए, आंख मारी और की भद्दी टिप्पणी..महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
Advertisement
trendingNow12906874
Hindi Newsदेश

मुस्कुराए, आंख मारी और की भद्दी टिप्पणी..महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद

RV Deshpande: कर्नाटक के विधायक आरवी देशपांडे ने हाल ही में एक महिला पत्रकार के सामने प्रेग्नेंसी को लेकर विवादित टिप्पणी की. इसको लेकर विधायक की आलोचना की जा रही है.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 03, 2025, 09:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुस्कुराए, आंख मारी और की भद्दी टिप्पणी..महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद

Karnataka Congress: कर्नाटक कांग्रेस के सीनियर विधायक और पूर्व मंत्री आरवी देशपांडे अपने एक बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं. उन्होंने एक महिला पत्रकार पर प्रेग्नेंसी को लेकर असंवेदनशील टिप्पणी की, जिसके चलते उनकी आलोचना की जा रही है. यहां तक विधायक से माफी मांगने के लिए भी कहा जा रहा है. कांग्रेसी विधायक के इस बयान को लेकर भाजपा भी हमलावर हो रही है और इसे पार्टी की ओछी मानसिकता कह रही है. 

विधायक का ओछा बयान 
बता दें कि कर्नाटक के नॉर्थ कन्नड़ जिले के हलियाल से कांग्रेस विधायक आरवी देशपांडे से एक महिला पत्रकार ने सवाल किया किया था कि जोएडा तालुक में कब तक अस्पताल बनने वाला है. क्योंकि इसकी कमी के चलते महिलाओं खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसके जवाब में विधायक ने कहा,' चिंता मत करो आपकी हलियाल में करा देंगे.' यह बयान देते हुए नेता मुस्कुराए और आंख मारने लगे.  

ये भी पढ़ें- बहुत गरीबी में मेरी मां ने मुझे पाला...उनका क्‍या गुनाह था जो भद्दी गालियां दी गईं? PM मोदी ने उठाए सवाल  

Add Zee News as a Preferred Source

प्रेंग्नेंसी को लेकर की असंवेदनशील टिप्पणी 
महिला पत्रकार विधायक के इस ओछे बयान से चौंक गई. उन्होंने हैरानी में पूछा,' क्या सर?' तो इसके जवाब में विधायक देशपांडे ने मुस्कुराते हुए कहा,' जब आपकी डिलीवरी का समय आएगा तो हम करा देंगे.' इस पर महिला पत्रकार ने जवाब दिया कि इलाके की जनता को अस्पताल की आवश्यकता है और विधायक आरवी देशपांडे को अपने कार्यकाल में इसे तैयार करा देना चाहिए. महिला पत्रकार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि क्षेत्र में अस्पताल की सख्त आवश्यकता है. इसी के चलते उन्होंने विधायक से सवाल किया था. उन्होंने कहा,' मैं हैरान हूं क्योंकि मैंने उन्हें कभी इस तरह का बेतुका बयान देते नहीं सुना. मैंने और मेरे चैनल ने उन्हें माफी मांगने के लिए कहा. हमें उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला.'   

ये भी पढ़ें- पुलिस हिरासत से फरार हुए AAP विधायक हरमीत सिंह, रेप का लगा है आरोप

भाजपा ने साधा निशाना 
विधायक के इस बयान से कांग्रेस के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है. विपक्ष इसे महिलाओं का अपमान बता रहा है. भाजपा प्रवक्ता विजय प्रसाद ने इसको लेकर कहा,' माताओं और महिलाओं का अपमान करना राजनीति नहीं, बल्कि नैतिक दिवालियापन है. राहुल गांधी प्रेम और सम्मान की बात करते हैं, लेकिन उनके नेता नफरत फैलाते हैं. कांग्रेस की राजनीति अपमान और परिवार पर हमले तक सीमित है.' 

FAQ 

आरवी देशपांडे ने क्या कहा जिससे विवाद खड़ा हो गया है?
आरवी देशपांडे ने एक महिला पत्रकार से अस्पताल के निर्माण के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि जब आपकी डिलीवरी का समय आएगा तो हम करा देंगे. 

आरवी देशपांडे कौन हैं? 
आरवी देशपांडे कर्नाटक के हलियाल से कांग्रेस विधायक हैं. वह राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष भी हैं. 

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विज्ञान और ट्रेवल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लि...और पढ़ें

TAGS

congress politics

Trending news

मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
Himachal pradesh heavy rainfall mandi sundernagar landslide houses buried in debris
मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
congress politics
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
Bairabi Sairang Railway Line
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
Weather
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
DNA
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
DNA
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
Punjab
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
DNA Analysis
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
DNA Analysis
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
jammu cloud burst
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
;