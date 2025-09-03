मुस्कुराए, आंख मारी और की भद्दी टिप्पणी..महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद

RV Deshpande: कर्नाटक के विधायक आरवी देशपांडे ने हाल ही में एक महिला पत्रकार के सामने प्रेग्नेंसी को लेकर विवादित टिप्पणी की. इसको लेकर विधायक की आलोचना की जा रही है.
Karnataka Congress: कर्नाटक कांग्रेस के सीनियर विधायक और पूर्व मंत्री आरवी देशपांडे अपने एक बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं. उन्होंने एक महिला पत्रकार पर प्रेग्नेंसी को लेकर असंवेदनशील टिप्पणी की, जिसके चलते उनकी आलोचना की जा रही है. यहां तक विधायक से माफी मांगने के लिए भी कहा जा रहा है. कांग्रेसी विधायक के इस बयान को लेकर भाजपा भी हमलावर हो रही है और इसे पार्टी की ओछी मानसिकता कह रही है.
विधायक का ओछा बयान
बता दें कि कर्नाटक के नॉर्थ कन्नड़ जिले के हलियाल से कांग्रेस विधायक आरवी देशपांडे से एक महिला पत्रकार ने सवाल किया किया था कि जोएडा तालुक में कब तक अस्पताल बनने वाला है. क्योंकि इसकी कमी के चलते महिलाओं खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसके जवाब में विधायक ने कहा,' चिंता मत करो आपकी हलियाल में करा देंगे.' यह बयान देते हुए नेता मुस्कुराए और आंख मारने लगे.
प्रेंग्नेंसी को लेकर की असंवेदनशील टिप्पणी
महिला पत्रकार विधायक के इस ओछे बयान से चौंक गई. उन्होंने हैरानी में पूछा,' क्या सर?' तो इसके जवाब में विधायक देशपांडे ने मुस्कुराते हुए कहा,' जब आपकी डिलीवरी का समय आएगा तो हम करा देंगे.' इस पर महिला पत्रकार ने जवाब दिया कि इलाके की जनता को अस्पताल की आवश्यकता है और विधायक आरवी देशपांडे को अपने कार्यकाल में इसे तैयार करा देना चाहिए. महिला पत्रकार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि क्षेत्र में अस्पताल की सख्त आवश्यकता है. इसी के चलते उन्होंने विधायक से सवाल किया था. उन्होंने कहा,' मैं हैरान हूं क्योंकि मैंने उन्हें कभी इस तरह का बेतुका बयान देते नहीं सुना. मैंने और मेरे चैनल ने उन्हें माफी मांगने के लिए कहा. हमें उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला.'
भाजपा ने साधा निशाना
विधायक के इस बयान से कांग्रेस के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है. विपक्ष इसे महिलाओं का अपमान बता रहा है. भाजपा प्रवक्ता विजय प्रसाद ने इसको लेकर कहा,' माताओं और महिलाओं का अपमान करना राजनीति नहीं, बल्कि नैतिक दिवालियापन है. राहुल गांधी प्रेम और सम्मान की बात करते हैं, लेकिन उनके नेता नफरत फैलाते हैं. कांग्रेस की राजनीति अपमान और परिवार पर हमले तक सीमित है.'
FAQ
आरवी देशपांडे ने क्या कहा जिससे विवाद खड़ा हो गया है?
आरवी देशपांडे ने एक महिला पत्रकार से अस्पताल के निर्माण के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि जब आपकी डिलीवरी का समय आएगा तो हम करा देंगे.
आरवी देशपांडे कौन हैं?
आरवी देशपांडे कर्नाटक के हलियाल से कांग्रेस विधायक हैं. वह राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष भी हैं.
