Watch: कांग्रेस MLA ने दलित संत को निवाला खिलाने के बाद किया ऐसा काम, लोग ले रहे हैं मजे

Viral Video Congress MLA: चुनाव नजदीक आते ही नेता लोग काफी एक्टिव हो जाते हैं. जनता को रिझाने के लिए नए-नए हथकंडे अपनाते हैं. लेकिन हाल ही में कांग्रेस के एक विधायक ने दलितों को रिझाने के लिए अजीबोगरीब कारनामा किया है. कांग्रेस विधायक ने दलित संत के मुंह से निवाला निकाल कर खुद खा लिया. सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता का वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

जानकारी के मुताबिक, ये वायरल वीडियो कर्नाटक से कांग्रेस विधायक जमीर अहमद खान का है. कांग्रेस विधायक रविवार को डॉ.अंबेडकर जयंती और ईद मिलन समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे. इस दौरान कांग्रेस विधायक एक कौर खाना लेकर दलित संत नारायण स्वामी जी को खिला देते हैं. लेकिन जब स्वामी जी उन्हें खिलाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तो विधायक अहमद खान उन्हें रोक देते हैं, और साधु से कहते हैं कि वो उनके द्वारा खिलाए गए कौर को ही अपने मुंह से बाहर निकालें और उन्हें खिलाएं. विधायक के कहने पर संत ऐसा ही करते हैं.

#WATCH Bengaluru, Karnataka: In an attempt to set an example seemingly against caste discrimination, Congress Chamarajapete MLA BZ Zameer A Khan feeds Dalit community's Swami Narayana & then eats the same chewed food by making Narayana take it out from his mouth to feed him(22.5) pic.twitter.com/7XG0ZuyCRS

— ANI (@ANI) May 22, 2022