कर्नाटक के कांग्रेस विधायक की अजीबोगरीब डिमांड, बोले- 'आंध्र प्रदेश में मिला दो मेरा चुनावी क्षेत्र', जानिए फिर क्या हुूआ?

N Y Gopalakrishna controversy: कांग्रेस पार्टी के एक कद्दावर विधायक एन वाई गोपालकृष्ण ने अपनी ही सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि न सिर्फ इस सरकार बल्कि पिछली अन्य सरकारों ने उनके विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी की है. हालांकि, मामले के तूल पकड़ते ही विधायक जी के सुर बदले, और उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से समझा गया, गलत मतलब निकाला गया.
कर्नाटक के चित्रदुर्ग की मोलकालमुरु विधानसभा सीट से कांग्रेस एमएलए एनवाई गोपालकृष्ण ने क्षेत्र की उपेक्षा पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर मोलकालमुरु को उचित ध्यान नहीं दिया जाता है तो बेहतर है, इसे पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में मिला दो.
अपने क्षेत्र के एक सियासी आयोजन के दौरान गोपालकृष्ण ने जिस तरह अपने विधानसभा क्षेत्र की लगातार हो रही अनदेखी को लेकर अनोखे अंदाज में नाराजगी जताई तो उसकी चर्चा पूरे प्रदेश में होने लगी.
एमएलए गोपालकृष्ण ने कहा, 'मोलकलमुरु पर किसी का ध्यान नहीं है. दूसरे इलाकों पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन इस इलाके को हमेशा से ही नजरअंदाज किया गया है. यहां तक कि यहां के विधायक भी दोबारा नहीं चुने जाते. बेहतर होगा कि इस कस्बे को आंध्र प्रदेश या चाल्लकेरे तालुक में मिला दिया जाए. क्योंकि इसकी बदहाली और उपेक्षा को देखकर मेरे मन में इतनी पीड़ा होती है कि मैं उसके बारे में किसी को बता नहीं सकता.'
मोलकलमुरु कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है, जिसकी सीमा आंध्र प्रदेश से लगती है. चित्रदुर्ग भारत के सबसे गरीब जिलों में भी शामिल है. उनके समर्थकों का कहना है कि इलाके के दूसरी ओर आंध्र प्रदेश में टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली सरकार के विकास कार्यों की तुलना जब विधायक जी के इलाके से की जाने लगी तो उन्होंने भावावेश में आकर कुछ कह दिया होगा.
हालांकि कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात वापस नहीं आती. ऐसे में बात निकली तो दूर तक गई. उसकी प्रतिक्रिया को महसूस करते ही गोपालकृष्ण ने सोशल मीडिया पर सफाई जारी करते हुए कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया था.
उन्होंने कहा कि उनकी मांग मोलकलमुरु के लिए बेहतर सिंचाई सुविधाएं और विशेष विकास पैकेज देने की थी, न कि इसे आंध्र प्रदेश में मिलाने की.
1997 से विधायक रहे गोपालकृष्ण ने कहा, 'मैंने सरकार के सामने यह बात रखी कि मोलकलमुरु तालुक को भी विशेष पैकेज मिलना चाहिए और सिंचाई सुविधाओं को ज्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए.'
उन्होंने अपने बयान को मोलकलमुरु को आंध्र प्रदेश में मिलाने की मांग के तौर पर पेश किए जाने को 'पूरी तरह गलत समझे जाने' का मामला बताया.
बयानवीर विधायक की ये टिप्पणी ऐसे समय सामने आयी है, जब करीब एक सप्ताह पहले गोपालकृष्ण ने मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के विस्तार किए गए मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर सार्वजनिक रूप से निराशा जताई थी. सात बार विधायक रह चुके गोपालकृष्ण ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी कर युवा नेताओं को प्राथमिकता दे रहा है.
उन्होंने कहा, 'युवा नेताओं को महत्व दिया जा रहा है और वरिष्ठ नेताओं को अपमानित किया जा रहा है. हम जो स्थिति देख रहे हैं, हकीकत यही है. हमें दुख पहुंचा है.'
गोपालकृष्ण 2018 से 2023 के बीच बीजेपी में रहे थे. उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी अपने अगले कदम को लेकर कोई फैसला नहीं किया है और पहले अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से सलाह-मशविरा करेंगे.
उन्होंने कहा, 'लोगों की राय को ध्यान में रखे बिना हम कोई फैसला नहीं ले सकते. हाईकमान ने ही हमें इस स्थिति तक पहुंचाया है.'