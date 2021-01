Karnataka: कांग्रेस MLC पर गंभीर आरोप- सदन की कार्यवाही के दौरान देख रहे थे Porn Clip

बेंगलुरु: कर्नाटक (Karnataka) की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है. खबर सियासी है लेकिन कथित तौर पर अपराधिक कृत्य से जुड़ी बताई जा रही है. इसकी वजह है एक वायरल वीडियो क्लिप जो कांग्रेस नेता और एमएलसी प्रकाश राठौड़ (MLC Prakash Rathod) का है. इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस नेता प्रकाश राठौड़ पर आरोप लगाया है कि विधान परिषद में वह अपने मोबाइल फोन में अश्‍लील वीडियो देख रहे थे. बीजेपी ने ये भी कहा है कि यह कदम सदन की गरिमा के खिलाफ है इसलिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए.

Karnataka विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस नेता राठौड़ अपने मोबाइल में कोई वीडियो देखते दिखाई देते हैं जिसे स्थानीय कन्नड भाषा के न्यूज़ चैनलों ने ब्लर करके टेलीकास्ट किया था. इसके बाद से सत्ताधारी बीजेपी राठौड़ पर लगातार हमलावर है. भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता के निलंबन की मांग की है. बीजेपी नेता एस प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस एमएलसी प्रकाश राठौड़ के इस मामले को स्‍पीकर के सामने भी उठाया जाएगा. .

बीजेपी (BJP) के आरोपों को खारिज करते हुए राठौड़ ने संवाददाताओं से कहा कि वह प्रश्नकाल के दौरान सरकार से प्रश्न पूछने के लिए अपने मोबाइल में सवाल से संबंधित सामग्री देख रहे थे. अपनी सफाई में प्रकाश राठौड़ ने ये भी कहा कि उनके फोन की मेमोरी फुल थी. इसलिए वो अपने फोन पर आई कुछ फाइलें डिलीट कर रहे थे. इस सामान्य घटनाक्रम को इश्यू बना लिया गया. वहीं कांग्रेस नेता ने लोगों से सच्‍चाई दिखाने की अपील की है.



I was not watching any objectionable video, I was trying to get messages regarding question I asked in Karnataka Legislative Council to a Minister. Storage in my phone was full,so I was deleting some messages:Congress' Prakash Rathod on reports that he was allegedly watching porn pic.twitter.com/OtWb3hLZmv

— ANI (@ANI) January 29, 2021