Karnataka: कांग्रेस ने जगह-जगह चिपकाया 'PayCM करो' पोस्टर, भाजपा पर ऐसे साधा निशाना

Karnataka BJP vs Congress: कर्नाटक की सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर छिड़ गया है. दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए क्यूआर कोड पोस्टर का इस्तेमाल किया है. विपक्षी कांग्रेस ने पहले 'PayCM' पोस्टर जारी किया. जिसके बाद भाजपा ने बुधवार को विपक्षी नेता सिद्धारमैया और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार वाले क्यूआर कोड पोस्टर के साथ जवाब दिया.

कर्नाटक में छिड़ा पोस्टर वॉर

कांग्रेस द्वारा जगह-जगह चिपकाए गए 'PayCM' पोस्टर पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की तस्वीर है. गौर करने वाली बात यह है कि इसमें दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करने वाला 40% sarkar.com वेबसाइट पर चला जाएगा. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के इन पोस्टरों से राज्य में दोनों दलों में नई सियासी जंग छिड़ गई है. अधिकारियों ने बेंगलुरु में दीवारों, प्रतिष्ठानों से पोस्टर हटाने के लिए तत्काल बीबीएमपी कर्मियों को कहा. बीजेपी एमएलसी एम रविकुमार ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने हमारे सीएम को प्रचार करने के लिए लगाया है, उन्हें राहुल गांधी को पेमेंट करनी चाहिए.

40% - PayCM Karo!

Streets of Bengaluru right now. pic.twitter.com/1zAAgsMfcR

— Srinivas BV (@srinivasiyc) September 21, 2022