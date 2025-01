कांग्रेस के डिप्टी CM शिवकुमार ने PM मोदी की तारीफ में ऐसा क्या कहा, भाजपा नेता भी शेयर करने लगे वीडियो

DK Shivakumar louds PM Modi: भारतीय राजनीति में पनप चुके एक बेतुके चलन की बात करें तो जनता से जुड़े मुद्दों पर भी एकजुट होने के बजाए अक्सर विरोधी दलों के नेता सार्वजनिक मंच पर एक दूसरे का विरोध करने लग जाते हैं. बहुत कम ऐसा होता है कि दो विरोधी दलों के नेता किसी एक मुद्दे पर एक राय हो जाएं. कुछ ऐसा ही रेयर मामला सामने आया कर्नाटक में जहां अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास काउंसलेट खुलने को लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्य के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) और विदेश मंत्री एस जयशंकर की तारीफ की तो खुद बीजेपी नेता उनका वीडियो शेयर करने लगे.

आइये सबसे पहले आपको बताते हैं कि डीके शिवकुमार ने पीएम मोदी को लेकर क्या कह दिया कि भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेंगलुरु साउथ के सांसद तेजस्वी सूर्या उनका वीडियो अपने अकाउंट से शेयर करने लगे.

ये भी पढ़ें- नाग, भीष्म, ब्रह्मोस, चेतक, अग्निबाण... गणतंत्र दिवस की परेड में दुनिया देखेगी भारत की सेना की धमक

DCM @DKShivakumar reflects on how the US Consulate in Bengaluru, inaugurated today, was a cherished dream of the Late Shri SM Krishna Ji, Former CM & Foreign Minister.

The Site Dedication marks the coming together of great minds to strengthen Bengaluru's global connections and… pic.twitter.com/2NW0EZsTu6

— Tejasvi Surya (@Tejasvi_Surya) January 17, 2025