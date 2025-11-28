Karnataka Political Crisis: कर्नाटक की सियासत में पिछले कई दिनों से अजीब सी उलझन देखी जा रही है. सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार पहले खुलकर बोलने से बच रहे थे, फिर एक दिन डीके का खेमा दिल्ली कूच कर गया. कहा गया कि हाईकमान फैसला लेंगे. खरगे कर्नाटक आकर लौट भी गए लेकिन कुछ नहीं हुआ. मामला ठंडा पड़ता देख डीके इशारों में सोशल मीडिया पर लिखने लगे हैं कि वचन निभाना सबसे जरूरी है. कथित तौर पर ढाई-ढाई साल वाला फार्मूला याद कराने का यह डिप्टी सीएम का अपना तरीका था. इस हिसाब से देखें तो सिद्धारमैया के ढाई साल पूरे हो चुके हैं और अब टिक-टिक करके डीके के ढाई साल गुजर रहे हैं. शायद इसीलिए उनकी बेचैनी बढ़ी हुई है. वैसे, इतिहास गवाह है कि इस तरह ढाई-ढाई साल सीएम बनाने का फॉर्मूला अपने देश में कहीं भी सफल नहीं हो पाया.

हां, पिछले 30 साल में ही कई बार इसकी चर्चा हो चुकी है. सबसे पहला और बड़ा उदाहरण यूपी में भाजपा और बसपा गठबंधन का है. 1996 में सीएम पोस्ट रोटेट (बदलने) करने का फॉर्मूला आया था. इस एग्रीमेंट के तहत तय किया गया था कि पहले मायावती सीएम बनेंगी उसके बाद भाजपा की तरफ से कल्याण सिंह यूपी की कमान संभालेंगे. हां, वह ढाई-ढाई साल की जगह 6-6 महीने का था. मायावती छह महीने सीएम रहीं फिर कल्याण सिंह ने समझौते के तहत उनकी जगह ली. हालांकि यह एग्रीमेंट आखिर में राजनीतिक विवाद की भेंट चढ़ गया और बसपा ने कल्याण सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया.

राजस्थान में भी चली प्रेशर पॉलिटिक्स

यूपी से निकलकर राजस्थान का चर्चित उदाहरण लीजिए. अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तो डीके शिवकुमार की तरह सचिन पायलट का खेमा काफी एक्टिव दिखता था. कहा गया कि ढाई-ढाई साल सीएम की बात हुई थी, या होना चाहिए. किसी ने वरिष्ठ और अनुभवी नेता के साथ युवा जोश और युवा सोच के कॉकटेल की बात कही. एक नहीं कई बार प्रेशर पॉलिटिक्स देखी गई. कुछ विधायक पायलट के साथ कहीं एकजुट होते तो इसे कांग्रेस हाईकमान को मैसेज बताया जाता. नतीजा यह हुआ कि पायलट और गहलोत के बीच मनमुटाव आखिर तक चला और इसका नुकसान भी दिखा.

एक तरह से देखिए पिछले एक दशक में कुछ ऐसा ही मनमुटाव कांग्रेस के नेताओं या गुटों के बीच पंजाब और मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला. अब कर्नाटक में 77 और 63 साल के सीएम-डिप्टी सीएम में जोर आजमाइश चल रही है. वैसे, कभी भी कांग्रेस हाईकमान की ओर से ढाई साल के फॉर्मूले की बात आधिकारिक रूप से नहीं की गई लेकिन जिस तरह से डीके इशारों में याद दिला रहे हैं उससे मैसेज तो यही मिल रहा है कि मतभेद की कुछ वजह तो जरूर होगी.

डीके गुट एक्टिव

डीके का गुट दिल्ली जाकर कांग्रेस नेताओं से कह आया कि डिप्टी सीएम ने प्रदेश में पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है. अब उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया जाना चाहिए. कुछ घंटे पहले कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने लीडरशिप चेंज के सवाल पर अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें किसी भी चीज की जल्दी नहीं है और सीएम पोस्ट को लेकर उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा भी नहीं की है. मुंबई में पत्रकारों से शिवकुमार ने कहा कि उनकी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे या लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात नहीं होगी. यह जरूर कहा कि अगर कोई मीटिंग होगी तो बेंगलुरु या दिल्ली में होगी.

जल्दी में नहीं डीके

एक लाइन में सीधा सवाल हुआ. क्या आपने कर्नाटक के सीएम पोस्ट का मुद्दा पार्टी लीडरशिप के सामने उठाया है? डीके ने कहा कि नहीं... मुझे किसी चीज की जल्दी नहीं है. पिछले 10 दिनों से पावर शेयरिंग एग्रीमेंट की चर्चा जोरों पर है. इस कथित समझौते के तहत 2023 में तय किया गया था कि ढाई साल सिद्धारमैया सीएम रहेंगे, उसके बाद डीके शिवकुमार. उधर सीएम सिद्धारमैया के एमएलसी बेटे यतींद्र सिद्धारमैया ने कहा कि सीएम पोस्ट को लेकर उन्हें किसी समझौते की जानकारी नहीं है. सीएम खुद कहते रहे हैं कि वह पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे.

भाजपा की भविष्यवाणी

इस राजनीतिक घमासान के बीच भाजपा कर्नाटक कांग्रेस में फूट की भविष्यवाणी करने लगी है. BJP सांसद मनन कुमार मिश्रा ने संकट से निपटने के कांग्रेस के तरीके का मजाक उड़ाया. बोले कि उनके सीनियर नेताओं के उलटे-सीधे बयान संगठन में गहरी उलझन को दिखाते हैं. उन्होंने कहा, 'कांग्रेस हाईकमान क्या है? यह सबसे बड़ा सवाल है.' दरअसल, हाल में जब यह मामला मल्लिकार्जुन खरगे के पास आया था तो उन्होंने कहा कि हाईकमान फैसला करेगा. इधर भाजपा के नेता कहने लगे कि अब कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट कहते हैं कि हाईकमान फैसला करेगा. यह कितना अजीब है? सवाल उठे कि कांग्रेस में हाईकमान है कौन?

मिश्रा ने दावा किया कि कर्नाटक कांग्रेस टूट की ओर बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हाईकमान के पास इस झगड़े को सुलझाने की ताकत नहीं है. इससे पहले, पार्टी के सीनियर MLA और पूर्व मंत्री केएन राजन्ना ने कहा था कि असेंबली भंग करके कांग्रेस को चुनाव का सामना करना चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक दल ने ही सिद्धारमैया को CM चुना था और इसलिए CLP को ही अपना नेता चुनना चाहिए.

