Advertisement
trendingNow13021110
Hindi NewsExplainer

Karnataka Politics: सत्ता का 2.5-2.5 वाला फॉर्मूला क्‍या कभी कारगर भी हुआ! सिद्धा Vs शिवकुमार में कौन मारेगा बाजी?

कांग्रेस हाईकमान को कई बार कई राज्यों में अपने दो बड़े नेताओं के गुटों को संतुष्ट करने में मशक्कत करनी पड़ी है. पार्टी में टूट हुई और मतभेद भी. एमपी, यूपी, असम, राजस्थान जहां भी कांग्रेस की सरकार होती या बनने वाली होती वहां दूसरा विकल्प भी होता. अब ढाई साल का कथित फॉर्मूला कर्नाटक में पार्टी के लिए चुनौती बन चुका है. क्या फिर फूट का खतरा है? 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Nov 28, 2025, 07:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Karnataka Politics: सत्ता का 2.5-2.5 वाला फॉर्मूला क्‍या कभी कारगर भी हुआ! सिद्धा Vs शिवकुमार में कौन मारेगा बाजी?

Karnataka Political Crisis: कर्नाटक की सियासत में पिछले कई दिनों से अजीब सी उलझन देखी जा रही है. सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार पहले खुलकर बोलने से बच रहे थे, फिर एक दिन डीके का खेमा दिल्ली कूच कर गया. कहा गया कि हाईकमान फैसला लेंगे. खरगे कर्नाटक आकर लौट भी गए लेकिन कुछ नहीं हुआ. मामला ठंडा पड़ता देख डीके इशारों में सोशल मीडिया पर लिखने लगे हैं कि वचन निभाना सबसे जरूरी है. कथित तौर पर ढाई-ढाई साल वाला फार्मूला याद कराने का यह डिप्टी सीएम का अपना तरीका था. इस हिसाब से देखें तो सिद्धारमैया के ढाई साल पूरे हो चुके हैं और अब टिक-टिक करके डीके के ढाई साल गुजर रहे हैं. शायद इसीलिए उनकी बेचैनी बढ़ी हुई है. वैसे, इतिहास गवाह है कि इस तरह ढाई-ढाई साल सीएम बनाने का फॉर्मूला अपने देश में कहीं भी सफल नहीं हो पाया. 

हां, पिछले 30 साल में ही कई बार इसकी चर्चा हो चुकी है. सबसे पहला और बड़ा उदाहरण यूपी में भाजपा और बसपा गठबंधन का है. 1996 में सीएम पोस्ट रोटेट (बदलने) करने का फॉर्मूला आया था. इस एग्रीमेंट के तहत तय किया गया था कि पहले मायावती सीएम बनेंगी उसके बाद भाजपा की तरफ से कल्याण सिंह यूपी की कमान संभालेंगे. हां, वह ढाई-ढाई साल की जगह 6-6 महीने का था. मायावती छह महीने सीएम रहीं फिर कल्याण सिंह ने समझौते के तहत उनकी जगह ली. हालांकि यह एग्रीमेंट आखिर में राजनीतिक विवाद की भेंट चढ़ गया और बसपा ने कल्याण सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया. 

राजस्थान में भी चली प्रेशर पॉलिटिक्स

Add Zee News as a Preferred Source

यूपी से निकलकर राजस्थान का चर्चित उदाहरण लीजिए. अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तो डीके शिवकुमार की तरह सचिन पायलट का खेमा काफी एक्टिव दिखता था. कहा गया कि ढाई-ढाई साल सीएम की बात हुई थी, या होना चाहिए. किसी ने वरिष्ठ और अनुभवी नेता के साथ युवा जोश और युवा सोच के कॉकटेल की बात कही. एक नहीं कई बार प्रेशर पॉलिटिक्स देखी गई. कुछ विधायक पायलट के साथ कहीं एकजुट होते तो इसे कांग्रेस हाईकमान को मैसेज बताया जाता. नतीजा यह हुआ कि पायलट और गहलोत के बीच मनमुटाव आखिर तक चला और इसका नुकसान भी दिखा.  

एक तरह से देखिए पिछले एक दशक में कुछ ऐसा ही मनमुटाव कांग्रेस के नेताओं या गुटों के बीच पंजाब और मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला. अब कर्नाटक में 77 और 63 साल के सीएम-डिप्टी सीएम में जोर आजमाइश चल रही है. वैसे, कभी भी कांग्रेस हाईकमान की ओर से ढाई साल के फॉर्मूले की बात आधिकारिक रूप से नहीं की गई लेकिन जिस तरह से डीके इशारों में याद दिला रहे हैं उससे मैसेज तो यही मिल रहा है कि मतभेद की कुछ वजह तो जरूर होगी.  

डीके गुट एक्टिव

डीके का गुट दिल्ली जाकर कांग्रेस नेताओं से कह आया कि डिप्टी सीएम ने प्रदेश में पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है. अब उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया जाना चाहिए. कुछ घंटे पहले कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने लीडरशिप चेंज के सवाल पर अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें किसी भी चीज की जल्दी नहीं है और सीएम पोस्ट को लेकर उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा भी नहीं की है. मुंबई में पत्रकारों से शिवकुमार ने कहा कि उनकी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे या लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात नहीं होगी. यह जरूर कहा कि अगर कोई मीटिंग होगी तो बेंगलुरु या दिल्ली में होगी. 

जल्दी में नहीं डीके

एक लाइन में सीधा सवाल हुआ. क्या आपने कर्नाटक के सीएम पोस्ट का मुद्दा पार्टी लीडरशिप के सामने उठाया है? डीके ने कहा कि नहीं... मुझे किसी चीज की जल्दी नहीं है. पिछले 10 दिनों से पावर शेयरिंग एग्रीमेंट की चर्चा जोरों पर है. इस कथित समझौते के तहत 2023 में तय किया गया था कि ढाई साल सिद्धारमैया सीएम रहेंगे, उसके बाद डीके शिवकुमार. उधर सीएम सिद्धारमैया के एमएलसी बेटे यतींद्र सिद्धारमैया ने कहा कि सीएम पोस्ट को लेकर उन्हें किसी समझौते की जानकारी नहीं है. सीएम खुद कहते रहे हैं कि वह पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे.  

भाजपा की भविष्यवाणी

इस राजनीतिक घमासान के बीच भाजपा कर्नाटक कांग्रेस में फूट की भविष्यवाणी करने लगी है. BJP सांसद मनन कुमार मिश्रा ने संकट से निपटने के कांग्रेस के तरीके का मजाक उड़ाया. बोले कि उनके सीनियर नेताओं के उलटे-सीधे बयान संगठन में गहरी उलझन को दिखाते हैं. उन्होंने कहा, 'कांग्रेस हाईकमान क्या है? यह सबसे बड़ा सवाल है.' दरअसल, हाल में जब यह मामला मल्लिकार्जुन खरगे के पास आया था तो उन्होंने कहा कि हाईकमान फैसला करेगा. इधर भाजपा के नेता कहने लगे कि अब कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट कहते हैं कि हाईकमान फैसला करेगा. यह कितना अजीब है? सवाल उठे कि कांग्रेस में हाईकमान है कौन?

पढ़ें: कर्नाटक में उलझी CM की कुर्सी, डीके शिवकुमार ने चलाया व्यंग्य तीर तो सिद्धा भी पीछे नहीं रहे

मिश्रा ने दावा किया कि कर्नाटक कांग्रेस टूट की ओर बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हाईकमान के पास इस झगड़े को सुलझाने की ताकत नहीं है. इससे पहले, पार्टी के सीनियर MLA और पूर्व मंत्री केएन राजन्ना ने कहा था कि असेंबली भंग करके कांग्रेस को चुनाव का सामना करना चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक दल ने ही सिद्धारमैया को CM चुना था और इसलिए CLP को ही अपना नेता चुनना चाहिए.

पढ़ें: उपराष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद पहली बार धनखड़ का गहरा मैसेज, पर हर शब्द पकड़ना होगा

 

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

TAGS

Karnataka News

Trending news

कहां गायब हो गया मुगलों का शाही तख्त-ए-ताऊस? जिसे बनाने में लगा था 1150 किलो सोना
mughal throne
कहां गायब हो गया मुगलों का शाही तख्त-ए-ताऊस? जिसे बनाने में लगा था 1150 किलो सोना
2.5-2.5 साल वाला फॉर्मूला क्‍या कभी कारगर हुआ! सिद्धा Vs डीके में कौन मारेगा बाजी
Karnataka News
2.5-2.5 साल वाला फॉर्मूला क्‍या कभी कारगर हुआ! सिद्धा Vs डीके में कौन मारेगा बाजी
7,280 करोड़ का सीक्रेट प्लान! भारत क्यों लगा रहा 'रेयर अर्थ मैग्नेट' पर इतना पैसा
rare earth magnets
7,280 करोड़ का सीक्रेट प्लान! भारत क्यों लगा रहा 'रेयर अर्थ मैग्नेट' पर इतना पैसा
चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस, दोनों की मिलीभगलत का लगाया आरोप
congress
चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस, दोनों की मिलीभगलत का लगाया आरोप
मुजम्मिल के साथ गुपचुप निकाह कर चुकी थी डॉक्टर शाहीन, इसके पीछे थी उसकी ये प्लानिंग
delhi bomb blast news
मुजम्मिल के साथ गुपचुप निकाह कर चुकी थी डॉक्टर शाहीन, इसके पीछे थी उसकी ये प्लानिंग
Kunal Kamra एक बार फिर विवादों में, अभद्र टी-शर्ट पहन RSS को चिढ़ाया, BJP भड़की
Kunal Kamra
Kunal Kamra एक बार फिर विवादों में, अभद्र टी-शर्ट पहन RSS को चिढ़ाया, BJP भड़की
आतंकी मामले में जेल में बंद राशिद को मिली कस्टडी पैरोल, संसद सत्र में होंगे शामिल
Abdul Rashid Sheikh
आतंकी मामले में जेल में बंद राशिद को मिली कस्टडी पैरोल, संसद सत्र में होंगे शामिल
जाबांज ज्योतिबा: इतिहास के पन्नों में छिपा नाम, जिनकी बातें आज भी प्रेरणास्रोत
Jyotirao Phule
जाबांज ज्योतिबा: इतिहास के पन्नों में छिपा नाम, जिनकी बातें आज भी प्रेरणास्रोत
तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा चक्रवाती तूफान, मचा सकता है तबाही; IMD ने किया अलर्ट
Cyclone Ditwah
तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा चक्रवाती तूफान, मचा सकता है तबाही; IMD ने किया अलर्ट
अमेरिका के 26/11 अटैक का DNA टेस्ट, मुंबई आतंकी हमले की दिलाई याद
DNA
अमेरिका के 26/11 अटैक का DNA टेस्ट, मुंबई आतंकी हमले की दिलाई याद